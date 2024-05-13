Техника
Полина Лааксо

Китайский разработчик Unitree показал робота-гуманоида стоимостью от $16 тысяч Статьи редакции

Это 1,5 млн рублей по курсу ЦБ на 13 мая 2024 года.

  • Дату выхода и объёмы выпуска компания не уточнила. Внимание на релиз обратил автор блога Denis Sexy IT Денис Ширяев.
  • Робот Unitree G1 весит 35-47 кг в зависимости от модели (G1 или G1 EDU). На видео самой Unitree мужчина без видимых усилий поднимает его в сложенном виде. Рост — около 127 см. Скорость бега — 2 м/с.
  • У устройства 23-43 «сустава» — тоже в зависимости от модели. Благодаря высокой мобильности конечности могут сгибаться и проворачиваться в разные стороны, а сам робот в состоянии прогнуться назад в зоне таза и в таком положении достать головой до пола.
Исходное видео можно посмотреть ниже. Этот фрагмент ускорен редакцией vc.ru
  • Сила рук регулируемая. В ролике, например, он левой аккуратно достаёт из миски грецкие орехи, а правой резко их колет. Одной рукой он может держать стеклянную бутылку, а другой «сбивать» с неё жестяную крышку. Или сначала легонько подбрасывать тост над сковородой, а затем с того же расстояния «выкидывать» его на тарелку сбоку.
  • Робот ударостойкий. В ролике его со всей силы пинают в спину ногой и так же бьют в грудь, но он продолжает стоять на ногах. Он также сам бьёт себя железным молотком по пальцу без видимых повреждений.
  • G1 оснащён камерой глубины и 3D-лидаром. Аккумулятор литиевый, на одном заряде продержится около двух часов. Поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Работает на основе большой модели UnifoLM. Тренировали его с помощью методов имитационного обучения и обучения с подкреплением.

#новости #роботы

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19 комментариев
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 Макс Радомский

вот они его бьют, а он все логи запишет и потом отомстит))

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Алексей Никитенко

Вот поэтому не забываем логи подтирать.

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Вадим Д.

Видел как алкаши похоже делают, чтобы на лавочках умещаться.
Недорого, личный алкаш дороже выйдет с учётом подпитки.

Слава роботам, кстати. Китайцы ещё отхватят. Вот из этого с перчаткой чучелко сделают.

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Alexey Bannikov

Кстати, не слишком дорого для это создания, норм цена и сам робот вроде ничего.

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prokhorov

Лучше, чем российские

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Ddd

Еще несколько лет развития и это будет мега-полезной штукой для ухода за пожилыми и инвалидами, особенно со встроенным чатГПТ v6.
На горизонте от одного года эксплуатации будет уже дешевле круглосуточной сиделки.

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tirititam

Дороговат орехокол

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prokhorov

Да вроде очень даже адекватная цена

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Невероятный Блондин
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Кирилл Морозов

Выглядит неплохо, особенно учитывая его стоимость. Интересно, с какими задачи он может справиться

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prokhorov

Крутиться

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Кирилл Морозов

ахахах, ну уже что-то

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Виталий Иванов

Нужна нейросетка от нвидии для роботов, чтобы понимал окружающий мир. А так груда железа.

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Кирилл Морозов

без этого у него только физические функции что ли? типа держать что-то в руке и свернуться в узел

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Виталий Иванов

Пишут какая то своя модель, но функциональность ее сомнительна.

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Timur e la squadra

В Пятерочку его товар выкладывать и ценники менять или на почте сидеть оформлять посылки.

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Иван Хаманн
на почте сидеть оформлять посылки

ногами, как на промо))

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Виталий Иванов

Опасненько выглядит с его резкими движениями. Значит до массмаркета ещё далеко.

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Aina Timo / wdroid.net
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16 комментариев
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