Китайский разработчик Unitree показал робота-гуманоида стоимостью от $16 тысяч Статьи редакции
Это 1,5 млн рублей по курсу ЦБ на 13 мая 2024 года.
- Дату выхода и объёмы выпуска компания не уточнила. Внимание на релиз обратил автор блога Denis Sexy IT Денис Ширяев.
- Робот Unitree G1 весит 35-47 кг в зависимости от модели (G1 или G1 EDU). На видео самой Unitree мужчина без видимых усилий поднимает его в сложенном виде. Рост — около 127 см. Скорость бега — 2 м/с.
- У устройства 23-43 «сустава» — тоже в зависимости от модели. Благодаря высокой мобильности конечности могут сгибаться и проворачиваться в разные стороны, а сам робот в состоянии прогнуться назад в зоне таза и в таком положении достать головой до пола.
- Сила рук регулируемая. В ролике, например, он левой аккуратно достаёт из миски грецкие орехи, а правой резко их колет. Одной рукой он может держать стеклянную бутылку, а другой «сбивать» с неё жестяную крышку. Или сначала легонько подбрасывать тост над сковородой, а затем с того же расстояния «выкидывать» его на тарелку сбоку.
- Робот ударостойкий. В ролике его со всей силы пинают в спину ногой и так же бьют в грудь, но он продолжает стоять на ногах. Он также сам бьёт себя железным молотком по пальцу без видимых повреждений.
- G1 оснащён камерой глубины и 3D-лидаром. Аккумулятор литиевый, на одном заряде продержится около двух часов. Поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Работает на основе большой модели UnifoLM. Тренировали его с помощью методов имитационного обучения и обучения с подкреплением.
- Роботы-гуманоиды также есть, например, у Boston Dynamics, Tesla и Figure.
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вот они его бьют, а он все логи запишет и потом отомстит))
Вот поэтому не забываем логи подтирать.
Видел как алкаши похоже делают, чтобы на лавочках умещаться.
Недорого, личный алкаш дороже выйдет с учётом подпитки.
Слава роботам, кстати. Китайцы ещё отхватят. Вот из этого с перчаткой чучелко сделают.
Кстати, не слишком дорого для это создания, норм цена и сам робот вроде ничего.
Лучше, чем российские
Еще несколько лет развития и это будет мега-полезной штукой для ухода за пожилыми и инвалидами, особенно со встроенным чатГПТ v6.
На горизонте от одного года эксплуатации будет уже дешевле круглосуточной сиделки.
Дороговат орехокол
Да вроде очень даже адекватная цена
Выглядит неплохо, особенно учитывая его стоимость. Интересно, с какими задачи он может справиться
Крутиться
ахахах, ну уже что-то
Нужна нейросетка от нвидии для роботов, чтобы понимал окружающий мир. А так груда железа.
без этого у него только физические функции что ли? типа держать что-то в руке и свернуться в узел
Пишут какая то своя модель, но функциональность ее сомнительна.
В Пятерочку его товар выкладывать и ценники менять или на почте сидеть оформлять посылки.
ногами, как на промо))
Опасненько выглядит с его резкими движениями. Значит до массмаркета ещё далеко.