Для коммерциализации проекта компания объединилась с HP — та поможет с выводом технологии на рынок в 2025 году. Её планируют в том числе внедрить в сервисы видеозвонков вроде Meet и Zoom, но каким образом — не уточняется. Детали Google расскажет позже в 2024-м.