Техника
Евгения Евсеева

Google запланировала в 2025 году вывести на рынок технологию для видеозвонков Project Starline с эффектом присутствия Статьи редакции

Для этого компания объединилась с HP.

  • Google объявила, что «вывела из лаборатории» свою технологию Project Starline. До этого её тестировали лишь в офисах компании.

  • Для коммерциализации проекта компания объединилась с HP — та поможет с выводом технологии на рынок в 2025 году. Её планируют в том числе внедрить в сервисы видеозвонков вроде Meet и Zoom, но каким образом — не уточняется. Детали Google расскажет позже в 2024-м.

  • Google представила проект в 2021 году — это была кабина с камерами и датчиками для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Данные объединялись в 3D-модель, которая транслировалась собеседнику. Благодаря этому возникал эффект, что собеседник находится прямо перед говорящим.
  • В 2023-м компания показала более компактную версию технологии: в виде экрана с системой камер. Google отказалась от части датчиков и объяснила, что в прототипе используются «новые ИИ-технологии», которые позволяют полагаться только на несколько камер.
Источник: Google

#новости #google #hp

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Очень круто! Если ещё этой тётки не будет — вообще огонь, но это, наверное, только c дорогущей подпиской 😞

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ЯжПрограммист

А есть на вц подписка в которой не будет вадимки?

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ЯжПрограммист

Было

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Психиатрическая неотложка

Да-да, все это уже было предсказано на поведенческой модели Hooli.
Но Google хочет наступить на грабли.

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Ale K

Лучше был google talk не закрывали

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Вадим Д.

Ну здесь ведь как: если есть хоть малейшая возможность прикрыть продукт, гугл его прикроет. А порой и в отсутствие такой возможности.

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Фадеев Александр

google chat отличный сейчас

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Максим Исаев

Через пару лет забросят, а потом закроют.

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ЯжПрограммист

Так в этом суть освоения бюджетов, все кто нужно получат бонусы, поулыбаются, выпустят промо ролики, акционеры занесут денег и ... все

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Максим Исаев

Завидуйте молча)

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Zloy Marketolog

Хрень. Это ж тупо усложненный параллакс, который в Фейсбуке года 3 уже работает

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Денис

Ёбушки воробушки вот те ихнологие

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Андрей Головин

Всё это бесполезное борохло, сделайте уже секс роботов🫴💰😾

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ЯжПрограммист

Автоваз давно выпускает их в промышленных масштабах... покупайте и еб..тесь на здоровье

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Андрей Головин

АвтоВАЗ для души а роботы для тела

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Альвар
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13 комментариев
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