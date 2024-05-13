Google запланировала в 2025 году вывести на рынок технологию для видеозвонков Project Starline с эффектом присутствия Статьи редакции
Для этого компания объединилась с HP.
- Google объявила, что «вывела из лаборатории» свою технологию Project Starline. До этого её тестировали лишь в офисах компании.
Для коммерциализации проекта компания объединилась с HP — та поможет с выводом технологии на рынок в 2025 году. Её планируют в том числе внедрить в сервисы видеозвонков вроде Meet и Zoom, но каким образом — не уточняется. Детали Google расскажет позже в 2024-м.
- Google представила проект в 2021 году — это была кабина с камерами и датчиками для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Данные объединялись в 3D-модель, которая транслировалась собеседнику. Благодаря этому возникал эффект, что собеседник находится прямо перед говорящим.
- В 2023-м компания показала более компактную версию технологии: в виде экрана с системой камер. Google отказалась от части датчиков и объяснила, что в прототипе используются «новые ИИ-технологии», которые позволяют полагаться только на несколько камер.
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Очень круто! Если ещё этой тётки не будет — вообще огонь, но это, наверное, только c дорогущей подпиской 😞
А есть на вц подписка в которой не будет вадимки?
Было
Да-да, все это уже было предсказано на поведенческой модели Hooli.
Но Google хочет наступить на грабли.
Лучше был google talk не закрывали
Ну здесь ведь как: если есть хоть малейшая возможность прикрыть продукт, гугл его прикроет. А порой и в отсутствие такой возможности.
google chat отличный сейчас
Через пару лет забросят, а потом закроют.
Так в этом суть освоения бюджетов, все кто нужно получат бонусы, поулыбаются, выпустят промо ролики, акционеры занесут денег и ... все
Завидуйте молча)
Хрень. Это ж тупо усложненный параллакс, который в Фейсбуке года 3 уже работает
Ёбушки воробушки вот те ихнологие
Всё это бесполезное борохло, сделайте уже секс роботов🫴💰😾
Автоваз давно выпускает их в промышленных масштабах... покупайте и еб..тесь на здоровье
АвтоВАЗ для души а роботы для тела
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