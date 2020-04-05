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Техника
Альберт Хабибрахимов
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9to5Mac: Apple готовится приобрести компанию NextVR — она показывает концерты и соревнования в виртуальной реальности Материал редакции

Сумма сделки может составить около $100 млн.

7 комментариев
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Apple находится в процессе приобретения калифорнийской компании NextVR, которая специализируется на проведении трансляций в виртуальной реальности. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Что 9to5Mac известно о сделке:

  • Сумма сделки составит около $100 млн.
  • Для сделки Apple в 2020 году зарегистрировала «подставную» компанию.
  • Сделка ещё не закрыта, но Apple уже наняла большинство инженеров NextVR. Им предстоит переехать из Сан-Диего в Купертино, где расположена штаб-квартира Apple.
  • Apple может интересовать не сервис NextVR, а технологические патенты компании, которых более 40 штук. Среди них, например, технология, которая поддерживает стрим видео и звука в высоком качестве.

Представители Apple и NextVR не ответили на запросы 9to5Mac.

NextVR основали в 2009 году Дэвид Кол и DJ Roller. Компания развивает платформу, на которой пользователи могут смотреть концерты, спортивные события и другие мероприятия в виртуальной реальности. NextVR поддерживает PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и другие гарнитуры виртуальной реальности.

Среди партнёров компании — Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), теннисный турнир «Уимблдон», телеканал Fox Sports и другие.

В 2019 году NextVR столкнулась с финансовыми трудностями, напоминает 9to5Mac: компания не смогла привлечь новые инвестиции и ей пришлось сократить 40% персонала. По данным базы Crunchbase, за всё время NextVR привлекла $115,5 млн инвестиций.

#новость #apple

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7 комментариев
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Полет Нормальный

1

Стриминговая 360 камера, установленная на мероприятии ...
Какие нахрен у них могут быть патенты то.. все уже давно разработано.

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Mike Raitsyn

1

115 привлекли, за 100 продали. Даже если инвесторы закладывали скромные 1x liquidation preferences - фаундеры получат дырку от бублика. Венчур - он такой, сучечка неблагодарная. 

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Юрий Другач

Mike
0

Не очень разбираюсь в этом, но не могло ли быть так: первый инвестор вложил 30 млн. Второй вложил 85, выкупив заодно долю первого. Купили их за 100 и получается 15 млн, которые делятся между всеми согласно долям.  

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Mike Raitsyn

Юрий
0

Все может быть, но сомневаюсь что на этой сделке кто то кроме самих ранних инвесторов заработал.

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Valeriy Serdyukov

Mike
0

Объясните плз, что значит привлекли 115 млн? Неужели на то, чтобы пацаны сидели в офисе и писали программу, кто-то закинул 115 млн долларов им на аренду и зарплаты? Или что значит сумма сделки 100 млн долларов? Они от фонаря ее берут? Это почти 8 ярдов рублей. Кто будет столько платить простым людям?

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Иван Яковлев

Valeriy
0

Даже если компанию продадут за миллиард, владелец купит себе личный самолёт, а простые работяги не получат ничего и продолжат вкалывать в том же офисе, и возможно даже под той же вывеской.

115 млн. - да, им дали 115 млн.$. Не сразу, правда, а частями, по мере расходования предыдущей части. Для сравнения netflix стоит 19 млрд.$, так что вложить 115 млн. и получить 19 млрд. - это неплохая сделка, как считаешь? 9 из 10 венчуринговых компаний принесёт инвесторам убытки, зато 10-ая всё окупит. Такой бизнес...

Сумма сделки высчитывается исходя из количества клиентов, доли рынка и оценки стоимости этого рынка сейчас и через (условно) 5 лет.

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Denis Smirnov

1

И это в то время когда интернет перегружен по самое не могу. Apple бы интернет провайдера прикупить.

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