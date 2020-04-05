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Сумма сделки может составить около $100 млн.
Apple находится в процессе приобретения калифорнийской компании NextVR, которая специализируется на проведении трансляций в виртуальной реальности. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Представители Apple и NextVR не ответили на запросы 9to5Mac.
NextVR основали в 2009 году Дэвид Кол и DJ Roller. Компания развивает платформу, на которой пользователи могут смотреть концерты, спортивные события и другие мероприятия в виртуальной реальности. NextVR поддерживает PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и другие гарнитуры виртуальной реальности.
Среди партнёров компании — Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), теннисный турнир «Уимблдон», телеканал Fox Sports и другие.
В 2019 году NextVR столкнулась с финансовыми трудностями, напоминает 9to5Mac: компания не смогла привлечь новые инвестиции и ей пришлось сократить 40% персонала. По данным базы Crunchbase, за всё время NextVR привлекла $115,5 млн инвестиций.
Стриминговая 360 камера, установленная на мероприятии ...
Какие нахрен у них могут быть патенты то.. все уже давно разработано.
115 привлекли, за 100 продали. Даже если инвесторы закладывали скромные 1x liquidation preferences - фаундеры получат дырку от бублика. Венчур - он такой, сучечка неблагодарная.
Не очень разбираюсь в этом, но не могло ли быть так: первый инвестор вложил 30 млн. Второй вложил 85, выкупив заодно долю первого. Купили их за 100 и получается 15 млн, которые делятся между всеми согласно долям.
Все может быть, но сомневаюсь что на этой сделке кто то кроме самих ранних инвесторов заработал.
Объясните плз, что значит привлекли 115 млн? Неужели на то, чтобы пацаны сидели в офисе и писали программу, кто-то закинул 115 млн долларов им на аренду и зарплаты? Или что значит сумма сделки 100 млн долларов? Они от фонаря ее берут? Это почти 8 ярдов рублей. Кто будет столько платить простым людям?
Даже если компанию продадут за миллиард, владелец купит себе личный самолёт, а простые работяги не получат ничего и продолжат вкалывать в том же офисе, и возможно даже под той же вывеской.
115 млн. - да, им дали 115 млн.$. Не сразу, правда, а частями, по мере расходования предыдущей части. Для сравнения netflix стоит 19 млрд.$, так что вложить 115 млн. и получить 19 млрд. - это неплохая сделка, как считаешь? 9 из 10 венчуринговых компаний принесёт инвесторам убытки, зато 10-ая всё окупит. Такой бизнес...
Сумма сделки высчитывается исходя из количества клиентов, доли рынка и оценки стоимости этого рынка сейчас и через (условно) 5 лет.
И это в то время когда интернет перегружен по самое не могу. Apple бы интернет провайдера прикупить.
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