Сумма сделки может составить около $100 млн.

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Apple находится в процессе приобретения калифорнийской компании NextVR, которая специализируется на проведении трансляций в виртуальной реальности. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Что 9to5Mac известно о сделке:

Сумма сделки составит около $100 млн.

Для сделки Apple в 2020 году зарегистрировала «подставную» компанию.

Сделка ещё не закрыта, но Apple уже наняла большинство инженеров NextVR. Им предстоит переехать из Сан-Диего в Купертино, где расположена штаб-квартира Apple.

Apple может интересовать не сервис NextVR, а технологические патенты компании, которых более 40 штук. Среди них, например, технология, которая поддерживает стрим видео и звука в высоком качестве.



Представители Apple и NextVR не ответили на запросы 9to5Mac.

NextVR основали в 2009 году Дэвид Кол и DJ Roller. Компания развивает платформу, на которой пользователи могут смотреть концерты, спортивные события и другие мероприятия в виртуальной реальности. NextVR поддерживает PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и другие гарнитуры виртуальной реальности.

Среди партнёров компании — Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), теннисный турнир «Уимблдон», телеканал Fox Sports и другие.