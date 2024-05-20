Техника
Евгения Евсеева

Microsoft представила бренд ноутбуков Copilot Plus PC с клавишей Copilot и ИИ-поисковиком по действиям в Windows Статьи редакции

Первое устройство — новый Surface Pro.

  • Microsoft анонсировала новый бренд ноутбуков Copilot Plus PC со встроенной аппаратной поддержкой ИИ и функциями на основе ИИ. Производить их будут все партнёры компании — Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus, а также сама Microsoft.
  • Все устройства под этим названиям должны соответствовать определённым характеристикам: 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 256 ГБ и NPU-процессор.
  • Также у ноутбуков появится новый ИИ-инструмент — Recall («вспоминать»), внутренний поисковик по Windows. Он «запоминает» действия пользователя в приложениях, посещённые сайты, сообщения в видеозвонках и многое другое. Позже по ним можно будет найти нужную информацию. Похожим образом работает, например, программа Rewind для MacOS.
  • Первый ноутбук — обновлённый Surface Pro. Из названия исчезли цифры, что означает перезапуск линейки, отмечает The Verge. Он похож на бизнес-версию, представленную в марте 2024 года, пишет издание. Диагональ дисплея — 13 дюймов, есть 64 ГБ встроенной памяти и клавиша Copilot на клавиатуре. На выбор можно установить ЖК или OLED-дисплей.
  • Ноутбук оснащён процессором Snapdragon X от Qualcomm (Plus и Elite). Время работы в режиме воспроизведения видео — 14 часов. Стоимость — от $999 (90,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 мая 2024 года), версия с чипом X Eilte и OLED-дисплеем обойдётся в $1500 (135,9 тысячи рублей). Самая дорогая, с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища — $2100 (190,3 тысячи рублей).

#новости #microsoft

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22 комментария
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 Fred Han

Для долбоебов, для нормальных людей самсы и яблоки онли

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Балкон.Ру
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Alexey

Блядь))

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Fred Han

Почему самса с маком???

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Rafa Ramazanoff

И ху(а)рма

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Юрий
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Ale K

Нахуя, а главное зачем

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Вадим Д.

По их движу на тему Copilot, клавиатура должа состоять только из этой клавиши.

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Хозяин
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Вадим Д.

Много лишнего (-:

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Уравновешенный Ганс

О каком доверии вообще Microsoft может идти речь, они бы лучше разобрались с существующими проблемами, а не создавали новые!

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Дмитрий Зима

Я так понимаю он на arm? И как там на нем винда поживает? Про приложения видимо опять забыли если(анонсов я не видел), то опять провал будет

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Виталий Иванов

Ожидают что за год продадут 50 млн)

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Серафима Зоряева
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Пётр Иванов

Раньше только товарищ майор знал по каким сайтам ты лазишь а теперь и жена будет знать

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Jon Rembo

А че там с клавишей кортаны?)

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ЯжПрограммист

Ушла в закат

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SegaBoy

vc ru - это всру типо?

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anri

именно так! и никак иначе

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Недопил

Сколько еще, мля, кнопок от Microsoft будет на моей клавиатуре?

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Недопил

Найди кнопку Copilot

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Виталий Иванов

Как рабочая машинка для тех, кто работает много с документацией и прочим может и неплохо.

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19 комментариев
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