Microsoft представила бренд ноутбуков Copilot Plus PC с клавишей Copilot и ИИ-поисковиком по действиям в Windows Статьи редакции
Первое устройство — новый Surface Pro.
- Microsoft анонсировала новый бренд ноутбуков Copilot Plus PC со встроенной аппаратной поддержкой ИИ и функциями на основе ИИ. Производить их будут все партнёры компании — Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus, а также сама Microsoft.
- Все устройства под этим названиям должны соответствовать определённым характеристикам: 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 256 ГБ и NPU-процессор.
- Также у ноутбуков появится новый ИИ-инструмент — Recall («вспоминать»), внутренний поисковик по Windows. Он «запоминает» действия пользователя в приложениях, посещённые сайты, сообщения в видеозвонках и многое другое. Позже по ним можно будет найти нужную информацию. Похожим образом работает, например, программа Rewind для MacOS.
- Первый ноутбук — обновлённый Surface Pro. Из названия исчезли цифры, что означает перезапуск линейки, отмечает The Verge. Он похож на бизнес-версию, представленную в марте 2024 года, пишет издание. Диагональ дисплея — 13 дюймов, есть 64 ГБ встроенной памяти и клавиша Copilot на клавиатуре. На выбор можно установить ЖК или OLED-дисплей.
- Ноутбук оснащён процессором Snapdragon X от Qualcomm (Plus и Elite). Время работы в режиме воспроизведения видео — 14 часов. Стоимость — от $999 (90,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 мая 2024 года), версия с чипом X Eilte и OLED-дисплеем обойдётся в $1500 (135,9 тысячи рублей). Самая дорогая, с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища — $2100 (190,3 тысячи рублей).
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Для долбоебов, для нормальных людей самсы и яблоки онли
Блядь))
Почему самса с маком???
И ху(а)рма
Нахуя, а главное зачем
По их движу на тему Copilot, клавиатура должа состоять только из этой клавиши.
Много лишнего (-:
О каком доверии вообще Microsoft может идти речь, они бы лучше разобрались с существующими проблемами, а не создавали новые!
Я так понимаю он на arm? И как там на нем винда поживает? Про приложения видимо опять забыли если(анонсов я не видел), то опять провал будет
Ожидают что за год продадут 50 млн)
Раньше только товарищ майор знал по каким сайтам ты лазишь а теперь и жена будет знать
А че там с клавишей кортаны?)
Ушла в закат
vc ru - это всру типо?
именно так! и никак иначе
Сколько еще, мля, кнопок от Microsoft будет на моей клавиатуре?
Найди кнопку Copilot
Как рабочая машинка для тех, кто работает много с документацией и прочим может и неплохо.