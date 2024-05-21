Техника
Евгения Евсеева

Производитель «умных» колонок Sonos представил свои первые наушники Статьи редакции

Устройство может нажатием кнопки подключаться к звуковым панелям компании. Стоимость — от $449.

Фото: The Verge
  • Sonos, выпускающая «умные» колонки и звуковые панели, представила свои первые наушники — беспроводные Sonos Ace. Они поступят в продажу с 5 июня 2024 года, стоимость — от $449 (40,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 21 мая 2024-го). На выбор есть два цвета — чёрный и белый.
  • Наушники поддерживают активное шумоподавление, режим «прозрачности», а также пространственное аудио и отслеживание движений головы для объёмного звучания. Устройство может определить, например, если человек встал, чтобы подойти к холодильнику, и временно отключить отслеживание движений, пишет The Verge.
  • Sonos Ace нажатием кнопки на них может подключиться к звуковой панели Sonos для просмотра телевизора. На запуске эту функцию будет поддерживать панель Arc, позже она станет доступна и для других моделей.
Фото: Sonos
  • Ёмкость аккумулятора — 1060 мА·ч (для сравнения, у Bose QC Ultra — 750 мА·ч, у AirPods Max — 640 мА·ч).
  • Время работы на одном заряде — до 30 часов с включённым шумоподавлением. Есть быстрая зарядка: трёх минут хватит для трёх часов «активной работы».
Фото: The Verge

#новости #sonos #наушники

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12 комментариев
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 Soludo

Какой-то ноунеймовый ширтпотреб за 450 долларов, что может пойти не так?

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ihovsky

Sonos ноунейм? ))))

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Вадим Д.

Погодите, у него работа, нужно отрабатывать.

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Вадим Д.

Прикинь, soludo (-:

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Soludo

Да

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Риэлтор (не) нужен!

Ну вам виднее. Продолжайте наблюдение
А для других – хороший выше среднего класса аудио.

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Вадим Д.

Всего одна буква на новом шильдике — и вот они: Ponos!

Ponos, зато свои.

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Драка вегетарианца с людоедом

э, в смысле свои-то

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Вадим Д.

Шильдзаводы не должны простаивать. Китайцы лепят визуально похожие поделки, сверху "яркий" шильдик, готово.

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Омар Кошмар

Стоимость как всегда не радует. Немного в шоке с общих цен на рынке, 450 бачей..за наушники..

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Риэлтор (не) нужен!

Ну а вы посмотрите сколько стоит Arc у Sono - 1000 евро.

Это Sonos - такое вот у них позиционирование

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Риэлтор (не) нужен!

Что не добавили что есть чехол, суперэкологичный 75% recycled felt travel case made from plastic bottles.

И быструю зарядку - 3 мин зарядки на 3 часа проигрывания ( правда, не пишут с шумкой это или нет)

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9 комментариев
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