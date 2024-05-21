Производитель «умных» колонок Sonos представил свои первые наушники Статьи редакции
Устройство может нажатием кнопки подключаться к звуковым панелям компании. Стоимость — от $449.
- Sonos, выпускающая «умные» колонки и звуковые панели, представила свои первые наушники — беспроводные Sonos Ace. Они поступят в продажу с 5 июня 2024 года, стоимость — от $449 (40,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 21 мая 2024-го). На выбор есть два цвета — чёрный и белый.
- Наушники поддерживают активное шумоподавление, режим «прозрачности», а также пространственное аудио и отслеживание движений головы для объёмного звучания. Устройство может определить, например, если человек встал, чтобы подойти к холодильнику, и временно отключить отслеживание движений, пишет The Verge.
- Sonos Ace нажатием кнопки на них может подключиться к звуковой панели Sonos для просмотра телевизора. На запуске эту функцию будет поддерживать панель Arc, позже она станет доступна и для других моделей.
- Ёмкость аккумулятора — 1060 мА·ч (для сравнения, у Bose QC Ultra — 750 мА·ч, у AirPods Max — 640 мА·ч).
- Время работы на одном заряде — до 30 часов с включённым шумоподавлением. Есть быстрая зарядка: трёх минут хватит для трёх часов «активной работы».
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Какой-то ноунеймовый ширтпотреб за 450 долларов, что может пойти не так?
Sonos ноунейм? ))))
Погодите, у него работа, нужно отрабатывать.
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Прикинь, soludo (-:
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Да
Ну вам виднее. Продолжайте наблюдение
А для других – хороший выше среднего класса аудио.
Всего одна буква на новом шильдике — и вот они: Ponos!
Ponos, зато свои.
э, в смысле свои-то
Шильдзаводы не должны простаивать. Китайцы лепят визуально похожие поделки, сверху "яркий" шильдик, готово.
Стоимость как всегда не радует. Немного в шоке с общих цен на рынке, 450 бачей..за наушники..
Ну а вы посмотрите сколько стоит Arc у Sono - 1000 евро.
Это Sonos - такое вот у них позиционирование
Что не добавили что есть чехол, суперэкологичный 75% recycled felt travel case made from plastic bottles.
И быструю зарядку - 3 мин зарядки на 3 часа проигрывания ( правда, не пишут с шумкой это или нет)