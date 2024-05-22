SberDevices представила второе поколение ТВ-приставки SberBox Статьи редакции
Цена — 5490 рублей.
- SberDevices представила ТВ-приставку SberBox 2 на конференции ЦИПР-2024. При разработке устройства учли обратную связь от пользователей и добавили «ряд усовершенствований», рассказали в компании.
- SberBox 2 укомплектована чипом Amlogic S905Y4 с поддержкой 4К и технологии HDR, а также 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. В приставку добавлен LAN-разъём для подключения к интернету через кабель.
- Корпус устройства выполнен в форме «турбины» с использованием полупрозрачных материалов. В комплекте с приставкой идут велкро-липучки, на которые можно крепить её к телевизору, и HDMI-кабель.
- SberBox 2 также получила функцию «Найти пульт». Для этого нужно дважды нажать кнопку на корпусе приставки — и пульт начнёт издавать сигнальный звук.
- Рекомендованная розничная цена SberBox 2 — 5490 рублей. Приставка уже доступна к покупке в интернет-магазине SberDevices и постепенно поступит на маркетплейсы и в розничные точки продаж ретейлеров.
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Мы встроили в твой "Смарт" телек, свой Смарт телеко с кошерной рекламой и подписками.
Подключил телек к компу и никакой смарт не нужон
Ну вот у меня стоит телек с отличнейшей матрицей, но при этом он старючий и смартТВ там убитый в дерьмо, почему бы не купить свисток с +- нормальным смартТВ, так еще и с возможностью ставить любые апкшки?
Ну вот могут же импортозаместить, когда хотят
Китай уже за импорт не считается?
Изящно конечно, ничего не скажешь. Почему скотч не положили или синюю изоленту?
Поясните, нахуя эта штука нужна.
Обычно чтобы снабдить телевизор без поддержки смарт ТВ или с её отвратительной реализацией - полноценным Android TV.
В своё время Nvidia Shield TV была одной из лучших покупок. Кино, сериалы, сторонние приложения, эмуляторы, облачный гейминг.
При этом да, могу понять ещё приставку с Алисой в каком-то смысле, но на кой чёрт Сбер нужен вообще непонятно.
Я имею в виду в принципе, не именно от Сбера, а вообще.
Телевизор на 7 серии Самсунга имеет крайне хреновый SmartTV. Приставка помогает чуть-чуть продлить ему жизнь.
Как обычно, китайский оригинал сбербокса стоит в 2-3 дешевле?
А можно пример с первой версией. "Как обычно" - это как? Ну там ссылку на оригинал, там же наверное и ОС такая же просто логотипы другие? Или Вы "Как обычно" просто так ляпнули?
ну и молодцы, ну и прекрасно
Все это добро продается на мегамаркете, в котором бесконечный бардак. Чего бы не коснулся сбер все не слава богу.
Скажите, только я один не понимаю эту красоту корпуса с использованием полупрозрачных материалов? Какой-то дешевый вид. Мне почему-то вспомнился модем Zyxel
Вы не понимаете, это другое (с)
Это прикольно когда есть на что посмотреть. А так да, фигня, ничего красивого там нет
Мертворождённое
Кто-то играет, у кого-то нет смарта, кто-то iptv смотрит.
Можно поставить пиратские кинотеатры? Без них бесполезна.
Да, самое главное ради чего можно взять сберовскую приставку, так это из за возможности ставить любые апкшки, причем через телефон просто загружаешь и они устанавливаются, не надо ниче через флешку прокидывать. Как только подарили эту приставку, сразу поставил spotify, NUM со стримингом с торрентов, ютуб встроен, а что еще надо?
Представили и представили. Покупать всё равно не будем.
Впн к нему можно подрубить ? Или раздастся вой сирены и прибежит омоновцы ?
Любые апкшки ставятся, а так же система в целом открытая, добраться до андроидовских настроек очень легко. Одна из лучших приставок «от корпораций»
а перерывы на фильмы будут среди рекламы?
А почему именно такая форма? Можно подумать что внутри вентилятор, но его там нет. е сказать что он компактнее квадратного, или как-то красивее.
Просто где-то осталось много ненужных корпусов от рулеток
А производство телег и умных подков не планирует запустить?
"Он знал, что за ним следят, что его мысли читают, что его слова подслушивают. Старший Брат видел его везде, слышал его всегда, телеэкран был его постоянным спутником".
с утра выстроились очереди
Вообще бесполезная штука, уже проще китайскую купить