Техника
Артур Томилко

SberDevices представила второе поколение ТВ-приставки SberBox Статьи редакции

Цена — 5490 рублей.

Фото SberDevices
  • SberDevices представила ТВ-приставку SberBox 2 на конференции ЦИПР-2024. При разработке устройства учли обратную связь от пользователей и добавили «ряд усовершенствований», рассказали в компании.
  • SberBox 2 укомплектована чипом Amlogic S905Y4 с поддержкой 4К и технологии HDR, а также 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. В приставку добавлен LAN-разъём для подключения к интернету через кабель.
  • Корпус устройства выполнен в форме «турбины» с использованием полупрозрачных материалов. В комплекте с приставкой идут велкро-липучки, на которые можно крепить её к телевизору, и HDMI-кабель.
  • SberBox 2 также получила функцию «Найти пульт». Для этого нужно дважды нажать кнопку на корпусе приставки — и пульт начнёт издавать сигнальный звук.
  • Рекомендованная розничная цена SberBox 2 — 5490 рублей. Приставка уже доступна к покупке в интернет-магазине SberDevices и постепенно поступит на маркетплейсы и в розничные точки продаж ретейлеров.

#новости #sberbox

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57 комментариев
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 Миио проходил

Мы встроили в твой "Смарт" телек, свой Смарт телеко с кошерной рекламой и подписками.

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Grisha

Подключил телек к компу и никакой смарт не нужон

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4 комментария
Bogdan

Ну вот у меня стоит телек с отличнейшей матрицей, но при этом он старючий и смартТВ там убитый в дерьмо, почему бы не купить свисток с +- нормальным смартТВ, так еще и с возможностью ставить любые апкшки?

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1 комментарий
Васян

Ну вот могут же импортозаместить, когда хотят

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Labeling

Китай уже за импорт не считается?

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1 комментарий
Максим Исаев
В комплекте с приставкой идут велкро-липучки, на которые можно крепить её к телевизору

Изящно конечно, ничего не скажешь. Почему скотч не положили или синюю изоленту?

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Слегка Придурковатый

Поясните, нахуя эта штука нужна.

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Константин Суворов

Обычно чтобы снабдить телевизор без поддержки смарт ТВ или с её отвратительной реализацией - полноценным Android TV.

В своё время Nvidia Shield TV была одной из лучших покупок. Кино, сериалы, сторонние приложения, эмуляторы, облачный гейминг.

При этом да, могу понять ещё приставку с Алисой в каком-то смысле, но на кой чёрт Сбер нужен вообще непонятно.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Я имею в виду в принципе, не именно от Сбера, а вообще.

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10 комментариев
Vilent

Телевизор на 7 серии Самсунга имеет крайне хреновый SmartTV. Приставка помогает чуть-чуть продлить ему жизнь.

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Labeling

Как обычно, китайский оригинал сбербокса стоит в 2-3 дешевле?

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Максим Кондрат

А можно пример с первой версией. "Как обычно" - это как? Ну там ссылку на оригинал, там же наверное и ОС такая же просто логотипы другие? Или Вы "Как обычно" просто так ляпнули?

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6 комментариев
ЯжПрограммист

ну и молодцы, ну и прекрасно

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Elvira Bu

Все это добро продается на мегамаркете, в котором бесконечный бардак. Чего бы не коснулся сбер все не слава богу.

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sunblade

Скажите, только я один не понимаю эту красоту корпуса с использованием полупрозрачных материалов? Какой-то дешевый вид. Мне почему-то вспомнился модем Zyxel

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Корней Волков

Вы не понимаете, это другое (с)

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Иван Кусто

Это прикольно когда есть на что посмотреть. А так да, фигня, ничего красивого там нет

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Сергей Мартынов

Мертворождённое

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Barone Rosso

Кто-то играет, у кого-то нет смарта, кто-то iptv смотрит.

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Виталий Иванов

Можно поставить пиратские кинотеатры? Без них бесполезна.

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Bogdan

Да, самое главное ради чего можно взять сберовскую приставку, так это из за возможности ставить любые апкшки, причем через телефон просто загружаешь и они устанавливаются, не надо ниче через флешку прокидывать. Как только подарили эту приставку, сразу поставил spotify, NUM со стримингом с торрентов, ютуб встроен, а что еще надо?

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Илья

Представили и представили. Покупать всё равно не будем.

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местный житель

Впн к нему можно подрубить ? Или раздастся вой сирены и прибежит омоновцы ?

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Bogdan

Любые апкшки ставятся, а так же система в целом открытая, добраться до андроидовских настроек очень легко. Одна из лучших приставок «от корпораций»

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1 комментарий
Roman Kiras

а перерывы на фильмы будут среди рекламы?

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Илья Дёмин
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lakoros

А почему именно такая форма? Можно подумать что внутри вентилятор, но его там нет. е сказать что он компактнее квадратного, или как-то красивее.

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Максим Исаев

Просто где-то осталось много ненужных корпусов от рулеток

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Недопил

А производство телег и умных подков не планирует запустить?

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Лысый

"Он знал, что за ним следят, что его мысли читают, что его слова подслушивают. Старший Брат видел его везде, слышал его всегда, телеэкран был его постоянным спутником".

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Недопил

с утра выстроились очереди

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Сергей Дриелов

Вообще бесполезная штука, уже проще китайскую купить

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54 комментария
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