Они работают на базе собственной операционной системы BrainOS и предназначены для чистки полов.

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Крупнейший ритейлер в США Walmart к концу 2020 года планирует внедрить в 1860 своих магазинов самоходных роботов от компании Brain Corp с сооснователем из России, пишет CNN. Всего у компании более 4700 магазинов.

Роботы Brain Corp предназначены для очистки полов. Они работают на базе собственной операционной системы компании BrainOS, включающей в себя компьютерное зрение и искусственный интеллект. В компании утверждают, что в марте использование её роботов в магазинах выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Роботов в свою работу внедряют и другие сети. Так, компания Albertsons использует роботов для сбора заказов клиентов, Broad Branch Market закрыла свои магазины и доставляет продукты покупателям с помощью роботов Starship, а Walmart планирует внедрить роботов, которые сканируют запасы товаров, сообщает CNN.

По словам представителя Walmart, роботы сокращают время, которое сотрудники тратят на «повторяющие, предсказуемые и ручные» действия. Роботизация позволит уменьшить нагрузку на работников и повысить эффективность в условиях повышенного спроса из-за пандемии Covid-19, пишет издание.