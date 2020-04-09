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авторизацию с помощью уговоров
Операторы настаивают на выделении им частот, которые сейчас используются в том числе Роскосмосом и Минобороны.
Сотовые операторы раскритиковали проект концепции развития 5G в России от Минкомсвязи, следует из отзыва на него «Ростелекома» (компания — центр компетенций по информационной инфраструктуре программы «Цифровая экономика»). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо.
Близкий к компании источник издания говорит, что в документе представлено консолидированное мнение участников рынка. В МТС и «Билайне» подтвердили, что их компании участвовали в обсуждении концепции. Позиция «Билайна» была учтена, говорит его представитель. В АНО «Цифровая экономика» подтвердили получение письма.
В частности, операторам не нравится, что частотный диапазон 4,4–4,99 ГГц обозначен в проекте как альтернатива частотам 3,4–3,8 ГГц. Без этого диапазона невозможно быстрое и относительно недорогое развертывание сетей 5G в России, утверждают компании. Сейчас в диапазоне 3,4–3,8 ГГц работают средства спутниковой связи, которые в том числе используют Роскосмос и Минобороны.
В АНО «Цифровая экономика» оценивают строительство сетей в диапазоне 4,4–4,99 ГГц в 2 трлн рублей. Стоимость расчистки частот для коммерческого использования в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в 2,5–3 раза ниже, говорят в «Ростелекоме».
Помимо этого, есть ограничения по использованию предложенного диапазона в приграничной зоне — диапазон 4,4–4,8 ГГц используется для работы погранслужб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Это не позволит построить сети 5G на части территории России, в частности, в Санкт-Петербурге, указывает издание.
Операторы также не согласны, что в совместном предприятии, которое должно заняться расчисткой частот, должно участвовать государство, говорится в письме. В конце 2019 года МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать СП для совместного высвобождения частот для 5G. В Минкомсвязи считают, что если долю в СП получит государство, операторы смогут получить частоты без торгов.
В Минкомсвязи не ответили на запрос «Ведомостей».
Они словно не понимают, что полицейскому государству плевать на их расходы. ФСБня сказала - надо. Ростелеком ответил - Есть!
Опять особый путь в тупик?
Бесплатный совет МТС и Билайну - откажитесь в этом фарсе участвовать. Через пять лет построите сеть 5G гораздо дешевле и без этого геморроя.
При распиле частот 4G всё было куда запутаннее. Тогда Минобороны даже создало своего оператора и хотело получить частоты без конкурса и бесплатно. Хорошо, что тогда президентом был Медведев. Он распорядился заканчивать этот цирк, и совсем скоро частоты для 4G появились. Интересно, что для шведского Tele2 частот 4G в Москве не нашлось, но как только шведы продали Tele2 Ростелекому, частоты сразу появились.
Интересно, что для шведского Tele2 частот 4G в Москве не нашлось, но как только шведы продали Tele2 Ростелекому, частоты сразу появились
Единственное, что здесь интересно — это чего интересного вы в этом нашли?
Частоты как раз НЕ находились, чтобы
шведы продали Tele2
Tick, предположил, что если подождать, то всё само собой разрулится. Как будто власти против 5G. А власти не против 5G. Они хотят личного обогащения за счёт внедрения 5G.
Они хотят личного обогащения за счёт внедрения 5G
Скажу вам по секрету, что они
хотят личного обогащения за счёт
всего, что только можно.
А после того, как бездарнейше просрали цену на нефть, да ещё штаты с арабами их прожмут на невиданное ранее снижение добычи, вообще кромешная жесть начнётся.
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