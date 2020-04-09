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Техника
Татьяна Боброва
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Операторы раскритиковали концепцию развития 5G от Минкомсвязи: она дороже и сложнее в реализации Материал редакции

Операторы настаивают на выделении им частот, которые сейчас используются в том числе Роскосмосом и Минобороны.

7 комментариев
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Сотовые операторы раскритиковали проект концепции развития 5G в России от Минкомсвязи, следует из отзыва на него «Ростелекома» (компания — центр компетенций по информационной инфраструктуре программы «Цифровая экономика»). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Близкий к компании источник издания говорит, что в документе представлено консолидированное мнение участников рынка. В МТС и «Билайне» подтвердили, что их компании участвовали в обсуждении концепции. Позиция «Билайна» была учтена, говорит его представитель. В АНО «Цифровая экономика» подтвердили получение письма.

В частности, операторам не нравится, что частотный диапазон 4,4–4,99 ГГц обозначен в проекте как альтернатива частотам 3,4–3,8 ГГц. Без этого диапазона невозможно быстрое и относительно недорогое развертывание сетей 5G в России, утверждают компании. Сейчас в диапазоне 3,4–3,8 ГГц работают средства спутниковой связи, которые в том числе используют Роскосмос и Минобороны.

В АНО «Цифровая экономика» оценивают строительство сетей в диапазоне 4,4–4,99 ГГц в 2 трлн рублей. Стоимость расчистки частот для коммерческого использования в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в 2,5–3 раза ниже, говорят в «Ростелекоме».

Помимо этого, есть ограничения по использованию предложенного диапазона в приграничной зоне — диапазон 4,4–4,8 ГГц используется для работы погранслужб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Это не позволит построить сети 5G на части территории России, в частности, в Санкт-Петербурге, указывает издание.

Операторы также не согласны, что в совместном предприятии, которое должно заняться расчисткой частот, должно участвовать государство, говорится в письме. В конце 2019 года МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать СП для совместного высвобождения частот для 5G. В Минкомсвязи считают, что если долю в СП получит государство, операторы смогут получить частоты без торгов.

В Минкомсвязи не ответили на запрос «Ведомостей».

#новость #5g #минкомсвязи

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7 комментариев
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Vladislav S

6

Они словно не понимают, что полицейскому государству плевать на их расходы. ФСБня сказала - надо. Ростелеком ответил - Есть! 

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Tick

3

Опять особый путь в тупик?
Бесплатный совет МТС и Билайну - откажитесь в этом фарсе участвовать. Через пять лет построите сеть 5G гораздо дешевле и без этого геморроя.

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new_comment

Tick
4

При распиле частот 4G всё было куда запутаннее. Тогда Минобороны даже создало своего оператора и хотело получить частоты без конкурса и бесплатно. Хорошо, что тогда президентом был Медведев. Он распорядился заканчивать этот цирк, и совсем скоро частоты для 4G появились. Интересно, что для шведского Tele2 частот 4G в Москве не нашлось, но как только шведы продали Tele2 Ростелекому, частоты сразу появились.

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Dear Moscow,

new_comment
0

 Интересно, что для шведского Tele2 частот 4G в Москве не нашлось, но как только шведы продали Tele2 Ростелекому, частоты сразу появились

Единственное, что здесь интересно — это чего интересного вы в этом нашли? 

Частоты как раз НЕ находились, чтобы 
  шведы продали Tele2

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new_comment

Dear
0

Tick, предположил, что если подождать, то всё само собой разрулится. Как будто власти против 5G. А власти не против 5G. Они хотят личного обогащения за счёт внедрения 5G.

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Dear Moscow,

new_comment
0

 Они хотят личного обогащения за счёт внедрения 5G

Скажу вам по секрету, что они 
 хотят личного обогащения за счёт 

всего, что только можно. 

А после того, как бездарнейше просрали цену на нефть, да ещё штаты с арабами их прожмут на невиданное ранее снижение добычи, вообще кромешная жесть начнётся.

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Артём А.

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0

Какой ужасный рынок этих опсосов.

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