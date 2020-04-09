Операторы настаивают на выделении им частот, которые сейчас используются в том числе Роскосмосом и Минобороны.

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Сотовые операторы раскритиковали проект концепции развития 5G в России от Минкомсвязи, следует из отзыва на него «Ростелекома» (компания — центр компетенций по информационной инфраструктуре программы «Цифровая экономика»). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Близкий к компании источник издания говорит, что в документе представлено консолидированное мнение участников рынка. В МТС и «Билайне» подтвердили, что их компании участвовали в обсуждении концепции. Позиция «Билайна» была учтена, говорит его представитель. В АНО «Цифровая экономика» подтвердили получение письма.

В частности, операторам не нравится, что частотный диапазон 4,4–4,99 ГГц обозначен в проекте как альтернатива частотам 3,4–3,8 ГГц. Без этого диапазона невозможно быстрое и относительно недорогое развертывание сетей 5G в России, утверждают компании. Сейчас в диапазоне 3,4–3,8 ГГц работают средства спутниковой связи, которые в том числе используют Роскосмос и Минобороны.

В АНО «Цифровая экономика» оценивают строительство сетей в диапазоне 4,4–4,99 ГГц в 2 трлн рублей. Стоимость расчистки частот для коммерческого использования в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в 2,5–3 раза ниже, говорят в «Ростелекоме».

Помимо этого, есть ограничения по использованию предложенного диапазона в приграничной зоне — диапазон 4,4–4,8 ГГц используется для работы погранслужб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Это не позволит построить сети 5G на части территории России, в частности, в Санкт-Петербурге, указывает издание.

Операторы также не согласны, что в совместном предприятии, которое должно заняться расчисткой частот, должно участвовать государство, говорится в письме. В конце 2019 года МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать СП для совместного высвобождения частот для 5G. В Минкомсвязи считают, что если долю в СП получит государство, операторы смогут получить частоты без торгов.