CNBC: Microsoft отложила выпуск ноутбука-гибрида с двойным экраном Surface Neo
Материал редакции
Компании пришлось изменить планы из-за пандемии Covid-19.
Microsoft не выпустит ноутбук-гибрид с двойным экраном Surface Neo в 2020 году, как планировала ранее, рассказал осведомлённый источник CNBC. Компании пришлось изменить планы из-за пандемии Covid-19. Об этом же со ссылкой на источники пишет ZDNet.
Microsoft представила Surface Neo в октябре 2019 года. Устройство работает на Windows 10X — специальной версии Windows 10 для устройств с двумя экранами. По словам собеседника издания, теперь компания приостановила разработку Windows 10X и сосредоточилась на стабильности работы системы на одном экране.
ЯжПрограммист
а что как там успехи Surface Duo? судя по тому что не слышно и не видно, то как и ожидалось - полный провал. Хотя с самого начала это было похоже на прикол.
Neko NatumЯжПрограммист
не слышно и не видно, то как и ожидалось - полный провал
выход на рынок в конце 2020
но провалился он уже
)))
ЯжПрограммистNeko
Ладно, соглашусь с вами, полностью официальный провал ещё впереди.
Сослан СакшинЯжПрограммист
я маздайчика, кстати, очень зачотные ноутбуки surface laptop
Пластиковое ОкноСослан
Да нихуя они не зачетные. Почитайте на том же реддите отзывы на них. Качество убогое, брака куча, оверпрайс. Дизайн и железо мб и норм, но все остальное днище.
Сослан СакшинПластиковое
вы сейчас не про макбук про пишете?
Daniel YefimovПластиковое
Surface book верой и правдой служит уже 4ый год. То что это маки из мира винды - факт.
Make Luv
Что-то мне это напоминает.