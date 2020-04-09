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Техника
Татьяна Боброва
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CNBC: Microsoft отложила выпуск ноутбука-гибрида с двойным экраном Surface Neo Материал редакции

Компании пришлось изменить планы из-за пандемии Covid-19.

  • Microsoft не выпустит ноутбук-гибрид с двойным экраном Surface Neo в 2020 году, как планировала ранее, рассказал осведомлённый источник CNBC. Компании пришлось изменить планы из-за пандемии Covid-19. Об этом же со ссылкой на источники пишет ZDNet.
  • Microsoft представила Surface Neo в октябре 2019 года. Устройство работает на Windows 10X — специальной версии Windows 10 для устройств с двумя экранами. По словам собеседника издания, теперь компания приостановила разработку Windows 10X и сосредоточилась на стабильности работы системы на одном экране.
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vc.ru

#новость #microsoft #surface

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8 комментариев
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ЯжПрограммист

3

а что как там успехи Surface Duo? судя по тому что не слышно и не видно, то как и ожидалось - полный провал. Хотя с самого начала это было похоже на прикол.

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Neko Natum

ЯжПрограммист
4

не слышно и не видно, то как и ожидалось - полный провал

выход на рынок в конце 2020

но провалился он уже

)))

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ЯжПрограммист

Neko
2

Ладно, соглашусь с вами, полностью официальный провал ещё впереди.

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Сослан Сакшин

ЯжПрограммист
1

я маздайчика, кстати, очень зачотные ноутбуки surface laptop

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Пластиковое Окно

Сослан
0

Да нихуя они не зачетные. Почитайте на том же реддите отзывы на них. Качество убогое, брака куча, оверпрайс. Дизайн и железо мб и норм, но все остальное днище. 

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Сослан Сакшин

Пластиковое
4

вы сейчас не про макбук про пишете?

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Daniel Yefimov

Пластиковое
0

Surface book верой и правдой служит уже 4ый год. То что это маки из мира винды - факт.

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Make Luv

0

Что-то мне это напоминает. 

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