Разработкой проектов для сельского хозяйства занимаются также «Мегафон» и «Билайн».

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МТС начала тестировать систему контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах, пишут «Ведомости» со ссылкой на оператора. Первые 250 коров принадлежат группе компаний «Деревенский молочный завод», в которой подтвердили сотрудничество.

Компания внедрила радиодатчики-болюсы, которые животные проглатывают вместе с кормом, — они остаются в желудке коровы на протяжении всей жизни.

Датчики собирают информацию о здоровье животного — температуре, кислотности в желудке, двигательной активности. Данные транслируются в аналитическую систему и позволяют понять, например, не заболела ли корова или не собирается ли она отелиться.

Пока оборудование и его обслуживание обходится дорого для хозяйств, говорят в компании — подключение датчика стоит до 500 рублей в месяц на одно животное. Поэтому система будет наиболее востребована у крупных и средних молочных ферм с поголовьем от 300 животных, признают в МТС.

В компании называют сельское хозяйство одним из самых перспективных направлений для цифровизации: за последние пять лет инвестиции в индустрию агротехнологий в мире выросли в 2,5 раза, а российский рынок пока не сформирован. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, технологии, связанные с «интернетом вещей», активно развиваются в сельском хозяйстве — «умные» датчики для животных есть у Huawei и SAP.