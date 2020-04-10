Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Разработкой проектов для сельского хозяйства занимаются также «Мегафон» и «Билайн».
МТС начала тестировать систему контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах, пишут «Ведомости» со ссылкой на оператора. Первые 250 коров принадлежат группе компаний «Деревенский молочный завод», в которой подтвердили сотрудничество.
Компания внедрила радиодатчики-болюсы, которые животные проглатывают вместе с кормом, — они остаются в желудке коровы на протяжении всей жизни.
Датчики собирают информацию о здоровье животного — температуре, кислотности в желудке, двигательной активности. Данные транслируются в аналитическую систему и позволяют понять, например, не заболела ли корова или не собирается ли она отелиться.
Пока оборудование и его обслуживание обходится дорого для хозяйств, говорят в компании — подключение датчика стоит до 500 рублей в месяц на одно животное. Поэтому система будет наиболее востребована у крупных и средних молочных ферм с поголовьем от 300 животных, признают в МТС.
В компании называют сельское хозяйство одним из самых перспективных направлений для цифровизации: за последние пять лет инвестиции в индустрию агротехнологий в мире выросли в 2,5 раза, а российский рынок пока не сформирован. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, технологии, связанные с «интернетом вещей», активно развиваются в сельском хозяйстве — «умные» датчики для животных есть у Huawei и SAP.
Проектами в сельском хозяйстве также занимаются «Мегафон» и «Билайн», рассказали изданию их представители. «Мегафон» предоставляет доступ к системе мониторинга крупного рогатого скота с 2019 года — на животное крепится бирка, которая собирает данные об активности и определяет температуру. У «Билайна» есть несколько проектов для животноводства и растениеводства, в том числе связанных с выращиванием экзотических растений в условиях средней полосы России.
Мне кажется что рабам и крепостным такие датчики тоже будет норм поставить
Чтобы контролировать температуру и передвижение. А после этого смотреть, не нарушен ли карантин
МТС со вчерашнего дня начала свои кредитные карты блокировать либо снижать лимит до 0 рублей. В связи с ситуацией в стране. Спасибо!
Это чтобы вы долгов не наделали. Это забота о вас. И заработную плату вам сохранили на время нерабочего месяца и в долги вас не вгоняют. А мы все недовольны.
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