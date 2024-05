Источник: The Verge

Цены на Pro начинаются от $999 за версию с 11-дюймовым экраном и от $1299 — с 13-дюймовым. Журналисты The Verge , CNBC и Tom's Guide сошлись во мнении, что это пока что лучший iPad из уже выпущенных. Ниже собрали их общие впечатления.

7 мая 2024 года Apple представила новые планшеты: iPad Air с чипом М2, на котором работает Pro 2022 года выпуска, а также iPad Pro — c новейшим для компании процессором М4 (позже его хотят установить и в ноутбуки).