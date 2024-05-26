«Лучший iPad на рынке»: первые впечатления от iPad Pro с чипом М4 Статьи редакции
Мнением поделились технологические обозреватели зарубежных изданий.
7 мая 2024 года Apple представила новые планшеты: iPad Air с чипом М2, на котором работает Pro 2022 года выпуска, а также iPad Pro — c новейшим для компании процессором М4 (позже его хотят установить и в ноутбуки).
Цены на Pro начинаются от $999 за версию с 11-дюймовым экраном и от $1299 — с 13-дюймовым. Журналисты The Verge, CNBC и Tom's Guide сошлись во мнении, что это пока что лучший iPad из уже выпущенных. Ниже собрали их общие впечатления.
Удобство
- Радикальных изменений в дизайне не было, но зато Pro тоньше и легче предшественников и обновлённых Air. Продвинутые версии приятнее и проще держать в руках в течение длительного времени, отмечают все трое обозревателей. И Apple, похоже, не пришлось ради этого ничем жертвовать, говорят в The Verge.
- Толщина и вес Pro на 11 дюймов — 5,3 мм и 444 г; на 13 дюймов — 5,1 мм и 579 г. Для сравнения: толщина и вес Air составляет 6,1 мм и 462 г при диагонали 11 дюймов, а также 6,1 мм и 617 г при диагонали 13 дюймов.
- Разъём USB-С по-прежнему всего один, что «досадно, но не критично».
- Фронтальную камеру перенесли на длинную сторону устройства. Именно в альбомной ориентации многие держат планшет, когда работают, рисуют или играют, считает Тони Поланко из Tom's Guide, поэтому обновление хоть и минорное, но полезное. В частности для тех, кто часто совершает видеозвонки.
- Качество «фронталки» «не особо впечатлило» Дэвида Пирса из The Verge. Но обозреватель CNBC Тодд Хэйзелтон заключил, что изображение было хорошим и достаточно чётким.
Производительность
- Apple заявляла, что производительность Pro с процессором M4 на 50% выше, чем у устройств с чипом M2, и не соврала, убедились журналисты, проведя ряд стандартных тестов.
- Приложения загружаются и закрываются без ощутимых промедлений. Видеоролики в iMovie рендерятся быстрее, Adobe Premiere не тормозит, а игры, в том числе «увесистые», работают шустрее. Планшет также не «подвисает», если переключаться между сервисами и параллельно смотреть ролики на YouTube.
- Пирс отмечает, что при выполнении повседневных задач особых проблем с производительностью у iPad и не было, но улучшения точно заметят те, кто редактирует на планшетах видео и фото и любит подолгу играть.
- Устройство становится чуть теплее при высокой нагрузке, но не перегревается и не вызывает дискомфорт при использовании.
Дисплей
- Pro оснастили OLED-дисплеем Ultra Retina XDR. По большому счёту именно для этого в целом и нужен был чип M4, говорит Пирс. Чёрный цвет теперь более насыщенный, изображения — ярче и контрастнее (по мнению Пирса, иногда даже слишком).
- Журналисты отметили, что снимки кажутся более динамичными, лучше выглядят тёмные фильмы и игры. Цветопередача стала немного точнее.
- Хэйзелтону не хватало функции «Экран всегда включён», но он понимает, что из-за более высокой частоты обновления экрана устройство быстрее бы разражалось.
- В The Verge отметили, что OLED-дисплей бликует чуть сильнее, чем Air. Из-за этого приходится повышать яркость. Но изображение выглядит так хорошо, что блики — это мелочи, признаётся Пирс. К тому же на заряде повышение яркости не сказывалось.
Автономность
- Apple говорила, что среднее время автономной работы Pro — примерно 10 часов. У Поланко планшет продержался 13 часов и 13 минут при яркости 150 нит, подключённом Wi-Fi и «непрерывном веб-сёрфинге». Pro на M2 проработал у журналиста без подзарядки около 11 часов.
- По словам Хэйзелтона, устройство сможет проработать на одном заряде в течение всего рабочего дня.
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Лучший iPad на рынке — Xiaomi.
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