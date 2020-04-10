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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Компании планируют создать общую платформу для пользователей iPhone и Android, которая поможет владельцам смартфонов узнать, контактировали ли они с заболевшими коронавирусом.
Apple и Google рассказали о совместной разработке новых инструментов и технологий для облегчения борьбы с Covid-19. По словам компаний, врачи считают отслеживание контактов с больными одним из ключевых инструментов для сдерживания распространения заболевания.
Поэтому компании планируют помочь в разработке универсальных приложений органов здравоохранения для отслеживания контактов с больными, при этом сохранив конфиденциальность пользователей (не раскрывая личность или конкретное местоположение).
Например, пользователь может указать в приложении, что он инфицирован, а люди поблизости получат уведомление, независимо от того, работает их телефон на iOS или Android.
Компании объявили о двух этапах разработки:
При этом компании отмечают, что на первом месте — приватность и прозрачность данных, поэтому всю информацию о разработках планируют публиковать в открытом доступе.
Также в рамках партнерства Apple и Google опубликовали черновик технической документации, которая включает в себя спецификации Bluetooth, криптографические алгоритмы и базовую документацию.
Весь мир должен объединиться против этой заразы!!!
в России вся оппозиция окажется, внезапно, инфицирована
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