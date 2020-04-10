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Техника
Евгений Делюкин
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Google и Apple объявили о партнерстве для поиска больных Covid-19 Материал редакции

Компании планируют создать общую платформу для пользователей iPhone и Android, которая поможет владельцам смартфонов узнать, контактировали ли они с заболевшими коронавирусом.

6 комментариев
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Apple и Google рассказали о совместной разработке новых инструментов и технологий для облегчения борьбы с Covid-19. По словам компаний, врачи считают отслеживание контактов с больными одним из ключевых инструментов для сдерживания распространения заболевания.

Поэтому компании планируют помочь в разработке универсальных приложений органов здравоохранения для отслеживания контактов с больными, при этом сохранив конфиденциальность пользователей (не раскрывая личность или конкретное местоположение).

Например, пользователь может указать в приложении, что он инфицирован, а люди поблизости получат уведомление, независимо от того, работает их телефон на iOS или Android.

Компании объявили о двух этапах разработки:

  • В мае Apple и Google выпустят инструменты разработки (API), которые обеспечат совместимость медицинских приложений между устройствами обеих ОС. Приложения будут доступны в магазинах App Store и Google Play.
  • В ближайшие месяцы Apple и Google будут работать над созданием более широкой платформы для отслеживания контактов через Bluetooth, встраивая функциональность в операционные системы. Это станет более надёжным решением, чем API, которое позволит участвовать большему числу людей и обеспечит взаимодействие с «экосистемой приложений и органами здравоохранения».

При этом компании отмечают, что на первом месте — приватность и прозрачность данных, поэтому всю информацию о разработках планируют публиковать в открытом доступе.

Также в рамках партнерства Apple и Google опубликовали черновик технической документации, которая включает в себя спецификации Bluetooth, криптографические алгоритмы и базовую документацию.

#новость #covid19

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6 комментариев
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Igor Kachura

6

Текущий сезон "black mirror" с каждой новой серией все больше захватывает.

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Ruslan Umarkhanov

5

Весь мир должен объединиться против этой заразы!!!

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Media Shaper

Ruslan
0

Ну вот, уже начал)))

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Darya Svetikova

2

в России вся оппозиция окажется, внезапно, инфицирована

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Сослан Сакшин

Darya
–1

да их всех в дурку давно пора

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Giorno Giovanna

0

Seriously?

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