Компании планируют создать общую платформу для пользователей iPhone и Android, которая поможет владельцам смартфонов узнать, контактировали ли они с заболевшими коронавирусом.

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Apple и Google рассказали о совместной разработке новых инструментов и технологий для облегчения борьбы с Covid-19. По словам компаний, врачи считают отслеживание контактов с больными одним из ключевых инструментов для сдерживания распространения заболевания.

Поэтому компании планируют помочь в разработке универсальных приложений органов здравоохранения для отслеживания контактов с больными, при этом сохранив конфиденциальность пользователей (не раскрывая личность или конкретное местоположение).

Например, пользователь может указать в приложении, что он инфицирован, а люди поблизости получат уведомление, независимо от того, работает их телефон на iOS или Android.

Компании объявили о двух этапах разработки:

В мае Apple и Google выпустят инструменты разработки (API), которые обеспечат совместимость медицинских приложений между устройствами обеих ОС. Приложения будут доступны в магазинах App Store и Google Play.

В ближайшие месяцы Apple и Google будут работать над созданием более широкой платформы для отслеживания контактов через Bluetooth, встраивая функциональность в операционные системы. Это станет более надёжным решением, чем API, которое позволит участвовать большему числу людей и обеспечит взаимодействие с «экосистемой приложений и органами здравоохранения».

При этом компании отмечают, что на первом месте — приватность и прозрачность данных, поэтому всю информацию о разработках планируют публиковать в открытом доступе.