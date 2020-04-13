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Устройства получат поддержку 5G, сканер LiDAR для технологий дополненной реальности и плоские грани из нержавеющей стали, говорят источники.
Apple планирует выпустить новые модели iPhone, ориентируясь на последние версии iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В обновлённой линейке будет четыре смартфона, поддерживающих связь 5G, и два новых аксессуара.
Речь идёт о двух смартфонах, которые должны будут заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, и двух более бюджетных моделях — преемниках iPhone 11.
У более дорогих смартфонов будет новый дизайн: плоские грани из нержавеющей стали и закруглённые углы, как у iPad Pro 2018 года.
Новые iPhone Pro будут оснащены тремя камерами на задней панели устройства, а более дешёвые iPhone останутся с двумя камерами. По данным издания, «старшая» версия iPhone также получит сканер LiDAR для технологий дополненной реальности, который уже используется в iPad Pro.
Дисплей новых устройств будет немного больше, чем у iPhone 11 Pro Max с диагональю 6,5 дюймов (16,5 см). Apple думает о том, чтобы в будущем убрать блок в верхней части дисплея, где располагается камера для селфи и сенсоры Face ID, пишет Bloomberg.
В новых смартфонах будут обновлённые процессоры, которые ускорят работу программ с технологиями ИИ и дополненной реальности, рассказали изданию люди, видевшие устройства.
Компания также работает над более дешёвым и компактным вариантом домашней колонки HomePod, которую планирует выпустить в 2020 году, и Apple Tags – беспроводным устройством, которое поможет найти ключи или кошелёк, заявляют источники издания, видевшие прототипы. Apple Tags будет продаваться в комплекте с кожаным чехлом и брелоком.
Из-за пандемии Covid-2019 даты релизов некоторых iPhone сдвинутся на несколько недель, рассказали изданию источники, знакомые с планами компании. По словам других собеседников, Apple не предупреждала поставщиков о каких-либо существенных задержках. Вероятно, инженеры Apple отправятся в Китай, чтобы утвердить дизайн продукта в мае 2020 года, отмечает Bloomberg.
Представитель Apple отказался от комментариев.
и цена нового iPhone будет значительно выше, что только стимулирует зарабатывать больше ))
За технологии вчерашнего дня надо будет заплатить 80к, а за современный Самсунг на нормальной ОС 64к. Выбор за вами, как говорится)
А если разбираться в технических характеристиках - кажется.
Ну у кого-то есть время разбираться в абстрактных циферках, у кого-то зарабатывать чтобы не было разницы за 64к или 80к телефон.
Да хватит уже этой чуши про большой заработок. По вашей логике если зарабатывать очень много то можно не париться и быть долбаебом, которому будет без разницы что ему хлеб продают за 10к одну буханку. Речь ведь не о том, кто что может себе позволить, а о том что фанатики эппл с которых их компания дерёт сколько хочет денег оправдывают это такими абсурдными фразами аля "надо больше зарабатывать". Вам уже ножку монитора продают за 1000 баксов, когда вы уже все опомнитесь, господа успешные
Мне кажется скорее вы тут в роли «свидетеля секты айфоноборцев». Каждый дрочит как хочет. А у вас явное припекание при упоминании эпл. Ну и за цену обычно цепляются те у кого денег нет. У кого есть покупает что хочет а не пытается оправдать своё поведение комментариями на форумах.
Бро, да расслабься ты. Скажи спасибо, что у людей такое мерило богатства, а не квартира, машина. Купить айфон и повыебываться им гораздо легче чем обустроить свой быт.
Ну если в чьем-то окружении можно повыебываться куском пластика ценой в косарь баксов — штош.
А что ты предложишь людям, если у тебя ничего нет? Просто айфон - это понятная для обывателя цацка, никто не хочет да и не может разбираться в технических нюансах, у кого там камера, экран лучше. Просто видят триггер и радуются.
Хер знает. Наверное если когда-нибудь окажусь на позиции когда нечего будет предложить людям — смогу рассказать и может посоветовать чего. Пока мне это непонятно.
Да тут дело в том, что у людей денег нет, а тёлочек как-то надо завлекать. Айфоном сверкнул, появился шанс затащить бабу в свою каморку. Тут срабатывает эффект, подобный тому, как бабы пытаются распиарить сексуальные способности своего партнера. Главное на выходе в люди казаться прекрасным и успешным.
Для меня это уровень «сырки бю александров» оверпрайс и выебоны. Ведь есть сырки на 30 рублей дешевле а питательность такая же.
Люди - животные, не переживай ты так :)
Да, у кого-то и на Тони Роббинса время есть мотивационо попрыгать.
Ну да, есть время узнать, что Exynos 990 и Snapdragon 865 на уровне прошлогоднего A13 Boinic
ну хз, я 100к отдавала за 11pro , и он явно выигрывает на фоне андроидов всех
Samsung прекращает поддержку S20 спустя два года. 108 мегапикселей это небзабельный рекламный фейк. Мусорное ПО, включая антивирус, поставляется в комплекте и не подлежит удалению. Ну и дальше можно копать по мелочи ещё, просто лень.
Самсунг - лидер на бумаге.
Почему она опасная ?
Господи, если цена на айфон заставляет зарабатывать больше то у вас что-то не так с жизненной позицией
я говорила совершено не про себя)) большинство рядовых людей это смотивирует ))
Чот по вашему сообщению в большинства рядовых людей в голове адовый пиздец.
это как топ iPhone 5s
Наверное меньше всех пострадают в кризис.
Ведь ходить со старым айфоном попросту позорно. К тому же когда столько гречи в запасе.
плоские грани из нержавеющей стали
Наконец-то они поняли, что идеал - это iphone 4/5
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