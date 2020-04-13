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Техника
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Apple запланировала выпустить новые iPhone с дизайном как у iPad Pro Материал редакции

Устройства получат поддержку 5G, сканер LiDAR для технологий дополненной реальности и плоские грани из нержавеющей стали, говорят источники.

37 комментариев
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Apple планирует выпустить новые модели iPhone, ориентируясь на последние версии iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В обновлённой линейке будет четыре смартфона, поддерживающих связь 5G, и два новых аксессуара.

Речь идёт о двух смартфонах, которые должны будут заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, и двух более бюджетных моделях — преемниках iPhone 11.

У более дорогих смартфонов будет новый дизайн: плоские грани из нержавеющей стали и закруглённые углы, как у iPad Pro 2018 года.

Новые iPhone Pro будут оснащены тремя камерами на задней панели устройства, а более дешёвые iPhone останутся с двумя камерами. По данным издания, «старшая» версия iPhone также получит сканер LiDAR для технологий дополненной реальности, который уже используется в iPad Pro.

​Релиз iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Дисплей новых устройств будет немного больше, чем у iPhone 11 Pro Max с диагональю 6,5 дюймов (16,5 см). Apple думает о том, чтобы в будущем убрать блок в верхней части дисплея, где располагается камера для селфи и сенсоры Face ID, пишет Bloomberg.

В новых смартфонах будут обновлённые процессоры, которые ускорят работу программ с технологиями ИИ и дополненной реальности, рассказали изданию люди, видевшие устройства.

​iPad Pro 2020 года выпуска

Компания также работает над более дешёвым и компактным вариантом домашней колонки HomePod, которую планирует выпустить в 2020 году, и Apple Tags – беспроводным устройством, которое поможет найти ключи или кошелёк, заявляют источники издания, видевшие прототипы. Apple Tags будет продаваться в комплекте с кожаным чехлом и брелоком.

Из-за пандемии Covid-2019 даты релизов некоторых iPhone сдвинутся на несколько недель, рассказали изданию источники, знакомые с планами компании. По словам других собеседников, Apple не предупреждала поставщиков о каких-либо существенных задержках. Вероятно, инженеры Apple отправятся в Китай, чтобы утвердить дизайн продукта в мае 2020 года, отмечает Bloomberg.

Представитель Apple отказался от комментариев.

#новость #apple #iphone #ipad

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37 комментариев
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Михаил Синицын

7

Молодцы

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Darya Svetikova

3

и цена нового iPhone будет значительно выше, что только стимулирует зарабатывать больше ))

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Anton Smets

Darya
–10

За технологии вчерашнего дня надо будет заплатить 80к, а за современный Самсунг на нормальной ОС 64к. Выбор за вами, как говорится)

Ответить

JsonOk

Anton
8

Если хорошо зарабатываешь, разница между 80k и 64k не кажется большой

Ответить

Anton Smets

JsonOk
–10

А если разбираться в технических характеристиках - кажется.

Ответить

Maxim Syabro

Anton
11

Ну у кого-то есть время разбираться в абстрактных циферках, у кого-то зарабатывать чтобы не было разницы за 64к или 80к телефон.

Ответить

John Doe

Maxim
–2

Да хватит уже этой чуши про большой заработок. По вашей логике если зарабатывать очень много то можно не париться и быть долбаебом, которому будет без разницы что ему хлеб продают за 10к одну буханку. Речь ведь не о том, кто что может себе позволить, а о том что фанатики эппл с которых их компания дерёт сколько хочет денег оправдывают это такими абсурдными фразами аля "надо больше зарабатывать". Вам уже ножку монитора продают за 1000 баксов, когда вы уже все опомнитесь, господа успешные

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Maxim Syabro

John
5

Мне кажется скорее вы тут в роли «свидетеля секты айфоноборцев». Каждый дрочит как хочет. А у вас явное припекание при упоминании эпл. Ну и за цену обычно цепляются те у кого денег нет. У кого есть покупает что хочет а не пытается оправдать своё поведение комментариями на форумах. 

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Сергей Михельсон

John
0

Бро, да расслабься ты. Скажи спасибо, что у людей такое мерило богатства, а не квартира, машина. Купить айфон и повыебываться им гораздо легче чем обустроить свой быт. 

Ответить

Maxim Syabro

Сергей
1

Ну если в чьем-то окружении можно повыебываться куском пластика ценой в косарь баксов — штош. 

Ответить

Сергей Михельсон

Maxim
0

А что ты предложишь людям, если у тебя ничего нет? Просто айфон - это понятная для обывателя цацка, никто не хочет да и не может разбираться в технических нюансах, у кого там камера, экран лучше. Просто видят триггер и радуются. 

Ответить

Maxim Syabro

Сергей
0

Хер знает. Наверное если когда-нибудь окажусь на позиции когда нечего будет предложить людям — смогу рассказать и может посоветовать чего. Пока мне это непонятно. 

Ответить

Сергей Михельсон

Maxim
0

Да тут дело в том, что у людей денег нет, а тёлочек как-то надо завлекать. Айфоном сверкнул, появился шанс затащить бабу в свою каморку. Тут срабатывает эффект, подобный тому, как бабы пытаются распиарить сексуальные способности своего партнера. Главное на выходе в люди казаться прекрасным и успешным.

Ответить

Güero

Сергей
0

Где только эти сказочные тёлочки, которые на айфоны вешаются? В Урюпинском ПТУ?

Ответить

Maxim Syabro

Сергей
0

Для меня это уровень «сырки бю александров» оверпрайс и выебоны. Ведь есть сырки на 30 рублей дешевле а питательность такая же. 

Ответить

Сергей Михельсон

Maxim
0

Люди - животные, не переживай ты так :)

Ответить

Maxim Syabro

Сергей
0

Ну хочется чтобы было лучше же

Ответить

Anton Smets

Maxim
–1

Да, у кого-то и на Тони Роббинса время есть мотивационо попрыгать.

Ответить

Maxim Syabro

Anton
1

А этот тут причем?

Ответить

Alexander Marfitsin

Anton
0

Ну да, есть время узнать, что Exynos 990 и Snapdragon 865 на уровне прошлогоднего A13 Boinic

Ответить

Darya Svetikova

Anton
4

ну хз, я 100к отдавала за 11pro , и он явно выигрывает на фоне андроидов всех

Ответить

Юрий Белоножкин

Anton
2

Samsung прекращает поддержку S20 спустя два года. 108 мегапикселей это небзабельный рекламный фейк. Мусорное ПО, включая антивирус, поставляется в комплекте и не подлежит удалению. Ну и дальше можно копать по мелочи ещё, просто лень.

Самсунг - лидер на бумаге.

Ответить

John Doe

Darya
–1

Есть еще такая неочевидная опция как не покупать оверпрайснутую продукцию)

Ответить

Сергей Полепишин

John
–1

Почему она опасная ?

Ответить

John Doe

Сергей
1

Понятия не имею о чем Вы

Ответить

Maxim Syabro

John
1

Видимо "оверпрайснутую" прочитали как "опасную"

Ответить

John Doe

John
0

Кто-то даже минус влепил, видимо не оверпрайс всё-таки(

Ответить

Timur

John
0

ага

Ответить

Maxim Syabro

Darya
1

Господи, если цена на айфон заставляет зарабатывать больше то у вас что-то не так с жизненной позицией

Ответить

Darya Svetikova

Maxim
–1

я говорила совершено не про себя)) большинство рядовых людей это смотивирует ))

Ответить

Maxim Syabro

Darya
0

Чот по вашему сообщению в большинства рядовых людей в голове адовый пиздец. 

Ответить

Darya Svetikova

Maxim
–2

советую научиться правильно писать

Ответить

Anatoly Ivanov

3

это как топ iPhone 5s  

Ответить

Ник Лежневич

Anatoly
1

тшшш, только никому не говори, никто не должен догадаться

Ответить

Yury Kotov

2

Ждем соцсеть от Apple

Ответить

Эмилия Теплова

1

Наверное меньше всех пострадают в кризис.
Ведь ходить со старым айфоном попросту позорно. К тому же когда столько гречи в запасе.

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Вася Пражкин

0

плоские грани из нержавеющей стали

Наконец-то они поняли, что идеал - это iphone 4/5

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