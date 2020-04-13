Устройства получат поддержку 5G, сканер LiDAR для технологий дополненной реальности и плоские грани из нержавеющей стали, говорят источники.

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Apple планирует выпустить новые модели iPhone, ориентируясь на последние версии iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В обновлённой линейке будет четыре смартфона, поддерживающих связь 5G, и два новых аксессуара.

Речь идёт о двух смартфонах, которые должны будут заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, и двух более бюджетных моделях — преемниках iPhone 11.

У более дорогих смартфонов будет новый дизайн: плоские грани из нержавеющей стали и закруглённые углы, как у iPad Pro 2018 года.

Новые iPhone Pro будут оснащены тремя камерами на задней панели устройства, а более дешёвые iPhone останутся с двумя камерами. По данным издания, «старшая» версия iPhone также получит сканер LiDAR для технологий дополненной реальности, который уже используется в iPad Pro.

​Релиз iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Дисплей новых устройств будет немного больше, чем у iPhone 11 Pro Max с диагональю 6,5 дюймов (16,5 см). Apple думает о том, чтобы в будущем убрать блок в верхней части дисплея, где располагается камера для селфи и сенсоры Face ID, пишет Bloomberg.

В новых смартфонах будут обновлённые процессоры, которые ускорят работу программ с технологиями ИИ и дополненной реальности, рассказали изданию люди, видевшие устройства.

​iPad Pro 2020 года выпуска

Компания также работает над более дешёвым и компактным вариантом домашней колонки HomePod, которую планирует выпустить в 2020 году, и Apple Tags – беспроводным устройством, которое поможет найти ключи или кошелёк, заявляют источники издания, видевшие прототипы. Apple Tags будет продаваться в комплекте с кожаным чехлом и брелоком.

Из-за пандемии Covid-2019 даты релизов некоторых iPhone сдвинутся на несколько недель, рассказали изданию источники, знакомые с планами компании. По словам других собеседников, Apple не предупреждала поставщиков о каких-либо существенных задержках. Вероятно, инженеры Apple отправятся в Китай, чтобы утвердить дизайн продукта в мае 2020 года, отмечает Bloomberg.