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Техника
Филипп Концаренко
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Обзор iPad Pro 2020 года: продолжение схватки планшета и ноутбуков Материал редакции

Менеджер по продукту vc.ru — о работе с курсором в новом iPad Pro, лидаре и устройстве для посткомпьютерной эры.

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iPad Pro 2020 года​

Возвращение курсора

Четыре года назад я проводил эксперимент под названием «Неделя без мышки». Идея была в том, чтобы на несколько дней отказаться от использования компьютера и попытаться решать все рабочие задачи на iPad Pro первого поколения.

Тогда выводы были такими:

  • Планшет способен заменить компьютер во многих повседневных задачах.
  • Ему не хватает программного обеспечения десктопного уровня.
  • Работать с операционной системой без курсора тяжело и нужно что-то с этим делать.

Прошло четыре года, и вот в 2020 году Apple пришла к решению задачи довольно очевидным способом — в iPadOS добавили курсор. Этот шаг меня сначала разочаровал.

Во-первых, потому что ожидания лично у меня были больше: в голову приходили идеи о распознавании жестов с помощью сенсоров Face ID, адаптивный интерфейс или что-то более интересное, чем простой перенос компьютерного курсора на планшет.

Во-вторых, с курсором и клавиатурой планшет уже сильно напоминает ноутбук, упакованный в другой форм-фактор. И тут уже iPad Pro приходится сравнивать напрямую с Macbook — в том числе и по цене.

iPad Pro вместе с Magic Keyboard обойдётся как минимум в 100 тысяч рублей (69 990 pyблей за iPad Pro со 128 ГБ памяти и 26 990 pyблей за клавиатуру Magic Keyboard с трекпадом) — дороже нового Macbook Air.

Стоит признать, что курсор всё же не просто перенесли с настольной операционной системы, а адаптировали его под использование в тач-интерфейсах. В отличие от компьютерного курсора он умеет адаптироваться к объектам, с которыми взаимодействуешь. Например, при наведении на иконку приложения круглый указатель исчезает, иконка увеличивается, слегка смещаясь в направлении курсора.

При наведении на текст курсор превращается в каретку. В редакторах возникает ситуация, когда на экране сразу два курсора: один мигает около фрагмента, с которым я работаю при помощи клавиатуры, второй находится на месте «мышки». После начала печати второй курсор пропадает.

При приближении курсора к кнопке курсор прилипает к ней (видел такое в интерфейсах Lexus), меняет свою форму и превращается в её фон — такой аналог «ховера».

Последняя функция работает не во всех сторонних приложениях. По всей видимости, наличие анимации зависит от того, как разработчики реализовали тач-элементы в своих продуктах. Например, в Twitter курсор работает с анимацией, а в Telegram — нет.

Работа курсора в приложении vc.ru для iPad​

Клавиатура Magic Keyboard, с которой iPad Pro может «висеть» в воздухе, появится в продаже только через 2-3 недели. Поэтому для тестирования я использовал комбинацию из трекпада от Mac и клавиатуры от iPad Pro прошлого поколения (из-за нового объёмного выреза для камер он неплотно прилегает к корпусу, но тем не менее полноценно работает).

Свои клавиатуры для iPad планирует выпускать компания Logitech. В России я пока не нашёл в продаже модели с тачпадом, но в американском Apple Store можно найти чехол для iPad Air и iPad с полноценной клавиатурой, дополнительным рядом кнопок вверху и трекпадом за $149. Для сравнения, Magic Keyboard для iPad Pro будет стоить $299 (26 990 pyблей в России).

Рекомендую подключать к планшету именно трекпад, а не мышку. Во-первых, у мышки ограниченная функциональность, из-за которой придётся чаще использовать пальцы для работы с приложениями: например, возврат к домашнему экрану через смахивание, вызов док-панели и прочее. Во-вторых, с трекпадом работа на планшете ощущается естественнее и не требует привыкания — будто поверхность экрана планшета перенесли на уровень руки.

Спустя три дня «испытаний» без сомнений могу сказать, что курсор упростил и ускорил работу на планшете. Взаимодействие с приложениями теперь мало чем отличается от десктопного. Особенно если говорить о работе с текстом, браузером или мессенджерами. Хочется только спросить, почему разработчики iPadOS не сделали этого раньше.

Оказалось, что с трекпадом на iPad и привыкать особо не к чему — при длительной работе на планшете складывается впечатление, что передо мной полноэкранные программы из macOS, а не мобильные приложения. Пару раз даже ловил себя на желании выйти на рабочий стол за файлом или поискать приложение в Finder.

Что изменилось в устройстве

Курсор — не нововведение нового iPad Pro. Поддержка трекпада и мышки появилась на всех планшетах Apple под управлением iPadOS. Apple просто приурочила анонс функции к выпуску нового планшета.

В самом планшете изменений не так много. iPad Pro 2020 года — это минорное обновление планшета 2018 года с новым блоком камер, лидаром и чуть более свежим процессором.

У меня не было вопросов к производительности, экрану или батарее прошлого поколения. В течение двух лет я использовал планшет каждый день, носил его на работу с собой (когда это ещё можно было) и работал дома преимущественно с ним. Единственное, что случилось с планшетом за это время, — в некоторых местах потёрся чехол, который при желании можно просто поменять.

Один порт USB-C и нет разъёма для наушников — всё как в iPad Pro 2018 года

Apple заявляет, что в новом планшете установлен обновлённый процессор A12X. Судя по описанию на сайте, он лучше справляется с играми на частоте 120 Гц и рендеринге 4К-видео. На практике прибавление в вычислительной мощности практически не ощущается. Я пробовал одновременно запускать игры и тяжелые приложения на старом и новом iPad Pro и заметил лишь чуть более быструю загрузку.

Ключевые изменение в новом iPad Pro сосредоточены в блоке камер. Вместо выступающего выреза для одной линзы теперь здесь находится массивный блок, выполненный в стиле iPhone 11 Pro.

Камеры хоть и похожи на те, что устанавливаются в iPhone 11, но уступают им по большинству характеристик. У стандартной 12МП-камеры (ƒ/1.8) вместо шести линз используется пять, у ультраширокой с углом обзора 125° вместо матрицы 12МП установлен сенсор на 10МП (ƒ/2.4). Ещё в iPad Pro нет ночного режима съёмки, портретных фотографий с эффектом размытия фона и прочих функций, которые есть в новых iPhone.

И хорошо. Ещё можно было бы вовсе не добавлять вторую камеру, ограничившись обновлением текущего модуля. Наличие камеры в планшете, по крайней мере для меня, — лишь приятное дополнение, а не обязательный атрибут.

Использовать камеры iPad Pro как основной инструмент для съёмки фото и видео как минимум неудобно. Исключением могут быть разве что небольшие студии для записи интервью и подкастов или находящиеся на самоизоляции видеоблогеры.

В моём случае камера в планшете нужна для работы с приложениями: AR-игры, сканирование документов или когда этого требует контекст — например, при работе в Telegram на iPad нужно быстро сделать снимок рабочего места или документа. Для таких ситуаций вполне хватает одного модуля для съёмки.

В iPad Pro 2020 года реализовано аппаратное отключение микрофона при закрытии магнитного чехла — как на новых Macbook. Судя по всему, эта функция вскоре станет обязательной для всей техники Apple.

Фронтальная камера, дисплей и набор датчиков для FaceID не изменились. Как и их расположение — во время видеозвонков планшет лучше держать вертикально, чтобы смотреть собеседникам «в глаза». В рабочем режиме, когда iPad с клавиатурой находится в горизонтальном положении, собеседникам в Zoom или Slack приходится наблюдать, как я смотрю куда-то в сторону, а не в камеру.

Смотрю прямо в середину экрана

Лидар

Но всё же главное нововведение iPad Pro 2020 года — вовсе не камеры, а лидар. Это первый крупный аппаратный шаг в развитии технологии дополненной реальности на устройствах Apple.

Тим Кук часто говорит об AR как об одном из самых перспективных направлений в отрасли: что в будущем «все мы будем сталкиваться с дополненной реальностью, это станет так же привычно, как трёхразовое питание».

А если добавить сюда ещё и многочисленные слухи о том, что компания якобы экспериментирует с очками дополненной реальности, складывается более полная картина — Apple строит вокруг дополненной реальности экосистему с разными устройствами, играми и приложениями. Уже можно с большой долей уверенности прогнозировать, что лидар станет ещё и частью будущего iPhone.

Лидар нужен для того, чтобы повысить качество сканирования пространства, которое окружает пользователя. Он позволяет устройству лучше «понимать» расположение объектов:

  • Где находится мебель, которая может при изменении ракурса скрыть виртуальный объект.
  • Где стоит человек, который может перекрыть объект и так далее.

Описание работы лидара iPad Pro очень похоже на то, как я описывал работу беспилотного автомобиля «Яндекса». Лазер отправляет точки в пространство, затем с помощью сенсора «ловит» их отражения. Время, пройденное лучом с момента отправки до момента получения, позволяет определить точное расстояние до окружающих поверхностей.

Работа лидара iPad Pro при съёмке инфракрасной камерой Reddit

Вместе с изображением, полученным с камер, данными с сенсоров движения (гироскоп, акселерометр, барометр) и алгоритмов компьютерного зрения iPad Pro умеет строить трёхмерную карту окружающего пространства с довольно точными расстояниями до всех объектов. Apple утверждает, что дальность сканирования лидара составляет пять метров.

Tim Field @nobbis
Starting to add LiDAR support to the Abound SDK https://t.co/w6We0mbqyb

Оценить работу лидара можно в нативном приложении «Линейка» либо скачав любой AR-объект в интернете (например, на сайте для разработчиков).

Во-первых, при запуске AR-приложений iPad больше не просит покрутить устройство в разных плоскостях, чтобы отсканировать окружающее пространство. Лидар позволяет сразу «оценить» видимое пространство.

Во-вторых, планшет теперь понимает порядок расположения объектов относительно друг друга. Например, я разместил виртуального робота на краю дивана за котом и сменил угол обзора так, чтобы робот скрылся из поля зрения. iPad с лидаром справляется с этой задачей — видно лишь размытую границу между диваном и объектом.

С лидаром

iPad без лидара отображает робота поверх кота (хотя его это совсем не смущает).

Без лидара​

Разработчикам приложений ещё предстоит адаптировать свои продукты для работы с лидаром. Обновления уже анонсировали создатели IKEA Place, с помощью которого можно «размещать» мебель из каталога магазина у себя в квартире, Shapr3D для работы с 3D-графикой, AR-игры Hot Lava.

Вряд ли сейчас кто-то будет покупать новый iPad Pro только ради появившегося лидара. Сейчас это аппаратная инвестиция в технологию, за которой должно последовать появление программного обеспечения.

Зачем всё это

Apple хочет сделать из iPad Pro универсальное компьютерное устройство «два в одном»: мобильный планшет, с которым можно работать так же просто, как с iPhone, и компьютер, способный решать задачи десктопного уровня. «Ваш будущий компьютер теперь не компьютер», пишет компания на своём сайте.

Цель понятная. Интерфейс планшета проще и интуитивнее, особенно для тех, у кого первым «компьютером» был смартфон. Со многими повседневными задачами операционная система планшета, заточенная под мобильные устройства, зачастую справляется быстрее, чем настольная: работа в браузере, мессенджеры, почта, социальные сети, написание текстов и прочее.

Да и сам форм-фактор планшета куда универсальнее ноутбука — сплошной экран без физических кнопок, который можно использовать в любом положении, с любой клавиатурой и для любых задач: от игр до бортовой документации на самолёте.

Однако новое универсальное компьютерное устройство для посткомпьютерной эры хочет создать не только Apple. Компания Microsoft с 2012 выпускает свою версию устройства «два в одном» — Surface с внешней физической клавиатурой и тач-интерфейсом.

И Apple, и Microsoft стремятся решить одну задачу, но делают это разными способами. Microsoft пошла более быстрым путём и добавила поверх настольной операционной системы ещё один интерфейс для работы — тач. В результате из Surface получилось устройство, которое хорошо работает как компьютер, но проигрывает в удобстве, когда речь заходит о нём как о планшете.

Apple идём другим путём и пытается добавить в мобильную операционную систему интерфейсы, свойственные ноутбукам: физическую клавиатуру, курсор, многозадачность и прочее. И здесь у компании получился перекос в обратную сторону: iPad — хороший планшет, который проигрывает ноутбуку, если речь заходит о задачах десктопного уровня.

Разработчики Apple постепенно исправляют ситуацию, добавляя в планшет десктопные функции: сначала появилась физическая клавиатура и многозадачность, затем файловая система и рабочий стол, теперь курсор. Всё это помогает стирать границу между компьютером и планшетом, превращая iPad во всё более универсальное устройство.

Однако настоящий рывок, как мне кажется, должен случиться благодаря технологии Catalyst, которая позволяет разработчикам создавать универсальные приложения для macOS и iPadOS одновременно.

Когда разработчики массово перейдут к созданию таких приложений, iPad наполнится продуктами с десктопной функциональностью, а у покупателей не останется сомнений при выборе подходящего инструмента — только тогда планшет при прочих равных всегда будет в выигрыше.

#ipadpro #apple #обзор

Техника
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