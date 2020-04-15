Apple представила iPhone SE второго поколения в трёх цветах — чёрном, белом и красном. Смартфон будет стоить от 39 900 рублей.

У iPhone SE три версии с памятью 64Гб, 128Гб и 256 Гб. Он будет продаваться на сайте apple.com/ru, в приложении Apple Store, у авторизованных реселлеров Apple и некоторых операторов связи.