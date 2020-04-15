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Смартфон доступен в трёх цветах — чёрном, белом и красном.
Apple представила iPhone SE второго поколения в трёх цветах — чёрном, белом и красном. Смартфон будет стоить от 39 900 рублей.
У iPhone SE три версии с памятью 64Гб, 128Гб и 256 Гб. Он будет продаваться на сайте apple.com/ru, в приложении Apple Store, у авторизованных реселлеров Apple и некоторых операторов связи.
Смартфон оснащён дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой Touch ID, рассказали в компании.
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Антон Артёмов
Сейчас фаны Сяоми налетят «гавно гавно жопа жопа дорого!!!!»
Arthur NiazyanАнтон
Я не фанат Сяоми, я амбассадор.
Kot WildАнтон
Ну с такими рамками и за такую цену-это реально говножопа)
Petr SergeevАнтон
samsung note 9 пока что является самой топовой железкой в природе.
Камеры круче айфонных, гнездо для наушников существует и wacom планшет встроен в экран ещё. Ну и 2 симки есть, но это фича для быдла конечно же.
Andrey Smalkov
Вот это поворот ))
Дмитрий Шепелев
Специально для тех кто не потянул 11pro)))
Petr SergeevДмитрий
http://fintank.ru - рубилово века.
Anton Smets
Телефон с одной камерой, кнопкой без распознавания лица, малюсеньким экранчиком, всё это по цене Xiaomi Note 10 Pro. Восхитительно.
Уверен, эпломаны найдут чем восхищаться.
Илья БлизнюкAnton
Всегда так забавят люди которые отчаянно сравнивают китайцев с Apple по мощностным характеристикам и цене. Это далеко не флагман, тем более за 400 баксов. Что вы хотите ? Купите сяоми и дальше строчите свои очень информативные комментарии.
Aleksey BobkovAnton
да, лидер в ценовом сегменте
Anton SmetsAnton
Ахахаха, я же говорил :)
Tim Maev
Сижу дома, видимо пропустил момент, когда у нас доллар по ставке 100 рублей стал...
Aleksey BobkovTim
забыл про налоги и сборы к курсу?
Артур Петрашов
$399 = 39 999 рублей.
¯\_(ツ)_/¯
dikobrazАртур
Зато считать удобно, во всем свои плюсы
Vladimir Pyatkevich
Ставь лайк, если ждал этот день)
Денис Кравцов
Опапа
Мария Яковлева
На офиц странице https://www.apple.com/newsroom/2020/04/iphone-se-a-powerful-new-smartphone-in-a-popular-design/
Антон Артёмов
Мы готовы представить вам iPhone 8, покупайте!
Артур Петрашов
спойлер это iphone 8 с процессором и одной камерой от 11
Евгений ДелюкинАртур
Но в 11 нет одной камеры, тут что-то другое (не XR, но и не 11, так как молчат про ночной режим)
Aleksey BobkovЕвгений
ширик от 11
Евгений ДелюкинAleksey
Беда, ширик в 11-м довольно слабый, стараюсь им не пользоваться особо, шумит
dikobraz
Имба для каждого на 3 года за свои деньги
Semyashkin Oleg
Корпус от 6 что ли ?
Елена КорольковаSemyashkin
.
Rajid AlfariЕлена
У пятого плоский борт, а у этого закругленный, как у шестёрки
Олег Чекомасов
Хммм
Zak Nun
Таааааак
KI PO
Ура дождался!
Alexey Astreyko
Фото есть ?
Nikolay ShulgaAlexey
По ссылке описание на эпл с фото.
Роман Ковалёв
Жеееесть посоны
Роман Сиваков
Nokia 3310 SE
Dmitry Melnikov
Нежданчик
Глеб Гринин
Ауффф
Давид Еловенко
Ждём обзора
Олег Чекомасов
Сейчас окажется что только визуально представят, а не рабочий образец
Aleksey BobkovОлег
продажи с 24 апреля
Ян Мартынов
Давно пора, хотя с этим кризисом, продажи однозначно не так пойдут)
Андрей Грошев-Яровиков
Хочется пощупать
Максим Ростокин
Ждём старые добрые 4 дюйма
Aleksey BobkovМаксим
а 3,5?
Максим РостокинAleksey
С 3.5 мм джеком)
Aleksey BobkovМаксим
и мини сим
Николай Малков
Сейчас бы в дисплей 4.7 смотреть и слепнуть! Спасибо ЭПЛ.
Илья Сомпремула
чёрт, ну почему они не сделали его безрамочным, мне так нравился формат se, ему не хватало нормальной камеры и отсутствия кнопки
Serge Tikhonenko
Samsung s20 можно купить от 50т, а ведь это флагман, с 3 камерами, включая ширик, лучшим экраном, 2 сим, возможность использования карты итд
Волоцкой ДмитрийSerge
Как круто, жаль самсунг не айфон
Милан Art
Все-таки опередили Half-Life 3, (спойлер) тут должны быть негры 🕺🏿⚰️⚰️🕺🏿⚰️🕺🏿 несущие Samsung, Huwei и Xiaomi
Дима Косолапов
Серьезно?обычная 8 в 2020 даже без Face ID🤔
Юлия Смолянова
О, недорого даже...
в пень 10-ку и 11-ый, вот SE я ждала) *говорит владелец старого SE ахах