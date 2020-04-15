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Техника
Лиана Липанова
3115

Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей Материал редакции

Смартфон доступен в трёх цветах — чёрном, белом и красном.

Apple представила iPhone SE второго поколения в трёх цветах — чёрном, белом и красном. Смартфон будет стоить от 39 900 рублей.

У iPhone SE три версии с памятью 64Гб, 128Гб и 256 Гб. Он будет продаваться на сайте apple.com/ru, в приложении Apple Store, у авторизованных реселлеров Apple и некоторых операторов связи.

Смартфон оснащён дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой Touch ID, рассказали в компании.

#новость #apple

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Техника
Новости, обзоры устройств, разработка железа.
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52 комментария
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Антон Артёмов

6

Сейчас фаны Сяоми налетят «гавно гавно жопа жопа дорого!!!!»

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Arthur Niazyan

Антон
2

Я не фанат Сяоми, я амбассадор.

Ответить

Kot Wild

Антон
0

Ну с такими рамками и за такую цену-это реально говножопа)

Ответить

Petr Sergeev

Антон
–1

samsung note 9 пока что является самой топовой железкой в природе.
Камеры круче айфонных, гнездо для наушников существует и wacom планшет встроен в экран ещё. Ну и 2 симки есть, но это фича для быдла конечно же.

Ответить

Andrey Smalkov

3

Вот это поворот ))

Ответить

Дмитрий Шепелев

3

Специально для тех кто не потянул 11pro)))

Ответить

Petr Sergeev

Дмитрий
–1

http://fintank.ru - рубилово века.

Ответить

Anton Smets

1

Телефон с одной камерой, кнопкой без распознавания лица, малюсеньким экранчиком, всё это по цене Xiaomi Note 10 Pro. Восхитительно.
Уверен, эпломаны найдут чем восхищаться.

Ответить

Илья Близнюк

Anton
4

Всегда так забавят люди которые отчаянно сравнивают китайцев с Apple по мощностным характеристикам и цене. Это далеко не флагман, тем более за 400 баксов. Что вы хотите ? Купите сяоми и дальше строчите свои очень информативные комментарии.

Ответить

Aleksey Bobkov

Anton
1

да, лидер в ценовом сегменте

Ответить

Anton Smets

Anton
–2

Ахахаха, я же говорил :)

Ответить

Tim Maev

2

Сижу дома, видимо пропустил момент, когда у нас доллар по ставке 100 рублей стал...

Ответить

Aleksey Bobkov

Tim
1

забыл про налоги и сборы к курсу?

Ответить

Артур Петрашов

1

$399 = 39 999 рублей. 
  ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

dikobraz

Артур
2

Зато считать удобно, во всем свои плюсы

Ответить

Vladimir Pyatkevich

2

Ставь лайк, если ждал этот день)

Ответить

Денис Кравцов

1

Опапа

Ответить

Мария Яковлева

1

На офиц странице https://www.apple.com/newsroom/2020/04/iphone-se-a-powerful-new-smartphone-in-a-popular-design/

Ответить

Антон Артёмов

1

Мы готовы представить вам iPhone 8, покупайте!

Ответить

Артур Петрашов

1

спойлер это iphone 8 с процессором и одной камерой от 11 

Ответить

Евгений Делюкин

Артур
0

Но в 11 нет одной камеры, тут что-то другое (не XR, но и не 11, так как молчат про ночной режим)

Ответить

Aleksey Bobkov

Евгений
0

ширик от 11

Ответить

Евгений Делюкин

Aleksey
0

Беда, ширик в 11-м довольно слабый, стараюсь им не пользоваться особо, шумит

Ответить

dikobraz

1

Имба для каждого на 3 года за свои деньги

Ответить

Semyashkin Oleg

0

Корпус от 6 что ли ?

Ответить

Елена Королькова

Semyashkin
0

.

Ответить

Rajid Alfari

Елена
0

У пятого плоский борт, а у этого закругленный, как у шестёрки

Ответить

Олег Чекомасов

0

Хммм

Ответить

Zak Nun

0

Таааааак

Ответить

KI PO

0

Ура дождался!

Ответить

Alexey Astreyko

0

Фото есть ?

Ответить

Nikolay Shulga

Alexey
–1

По ссылке описание на эпл с фото.

Ответить

Роман Ковалёв

0

Жеееесть посоны

Ответить

Роман Сиваков

0

Nokia 3310 SE

Ответить

Dmitry Melnikov

0

Нежданчик

Ответить

Глеб Гринин

0

Ауффф

Ответить

Давид Еловенко

0

Ждём обзора

Ответить

Олег Чекомасов

0

Сейчас окажется что только визуально представят, а не рабочий образец

Ответить

Aleksey Bobkov

Олег
0

продажи с 24 апреля

Ответить

Ян Мартынов

0

Давно пора, хотя с этим кризисом, продажи однозначно не так пойдут)

Ответить

Андрей Грошев-Яровиков

0

Хочется пощупать

Ответить

Максим Ростокин

0

Ждём старые добрые 4 дюйма

Ответить

Aleksey Bobkov

Максим
0

а 3,5?

Ответить

Максим Ростокин

Aleksey
0

С 3.5 мм джеком)

Ответить

Aleksey Bobkov

Максим
0

и мини сим

Ответить

Николай Малков

0

Сейчас бы в дисплей 4.7 смотреть и слепнуть! Спасибо ЭПЛ.

Ответить

Илья Сомпремула

0

чёрт, ну почему они не сделали его безрамочным, мне так нравился формат se, ему не хватало нормальной камеры и отсутствия кнопки

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Samsung s20 можно купить от 50т, а ведь это флагман, с 3 камерами, включая ширик, лучшим экраном, 2 сим, возможность использования карты итд

Ответить

Волоцкой Дмитрий

Serge
0

Как круто, жаль самсунг не айфон

Ответить

Милан Art

0

Все-таки опередили Half-Life 3, (спойлер) тут должны быть негры 🕺🏿⚰️⚰️🕺🏿⚰️🕺🏿 несущие Samsung, Huwei и Xiaomi

Ответить

Дима Косолапов

0

Серьезно?обычная 8 в 2020 даже без Face ID🤔

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Юлия Смолянова

0

О, недорого даже...
в пень 10-ку и 11-ый, вот SE я ждала)  *говорит владелец старого SE ахах

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