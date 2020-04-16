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Техника
Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: правительство попросило «Ростелеком» подтвердить надёжность ОС «Аврора» для госнужд Материал редакции

Без госзаказа разработка «Авроры», в которую оператор уже вложил 7 млрд рублей, невозможна, утверждает источник.

  • Правительство ждёт от «Ростелекома» и Минкомсвязи отчёт о локализации отечественной операционной системы «Аврора» (ранее Sailfish), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с перепиской интернет-провайдера и министерства.

  • В отчёте компания обязана описать возможные ограничения в использовании программного обеспечения, риски его внедрения для госорганов, и подготовить предложение о продвижении на потребительском рынке, уточняет издание.

  • Власти планировали начать установку ОС «Аврора» на мобильные телефоны для чиновников в 2019 году, охватив 1,4 млн госслужащих к концу 2021 года. Однако у правоохранительных органов возникли вопросы к её безопасности из-за возможной передачи ключей шифрования за рубеж, поясняет газета.
  • Изначально разработкой ОС на базе открытого кода занималась финская компания Jolla Oy, основанная бывшими сотрудниками Nokia. Из-за сомнений в надёжности ПО Минфин до сих пор не согласовал источники финансирования, утверждает источник издания. По подсчётам компании, к июню 2019 года «Аврора» была установлена на 20 тысяч смартфонов и планшетов.

  • «Ростелеком» уже вложил в разработку 7 млрд рублей, а с 2020 года оценивает свои затраты в 2,3 млрд рублей ежегодно, рассказал газете источник. Дальнейшая разработка «Авроры» невозможна без гарантированного госзаказа и регуляторной поддержки, утверждает он.

  • Компания уже пересмотрела планы по внедрению «Авроры», снизив оценку возможных затрат государства со 160 до 64,4 млрд рублей до 2025 года, сообщил источник издания. Компания предложила установить ОС на 360 тысяч планшетов, купленных для переписи населения, и затем передать их госслужащим, полиции и образовательным учреждениям Подмосковья.

  • «Ростелеком» также предложил обязать госкомпании и госкорпорации использовать «Аврору», а также внедрять её в мобильные устройства и терминалы. Компания рассчитывает выйти на потребительский рынок с 2026 года, охватив к 2028 году 5 млн активных пользователей, утверждает источник издания. В пресс-службе правительства, Минкомсвязи и «Ростелекома» отказались от комментариев газете.

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#новость #ростелеком #аврора

Техника
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Tim Vid

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"«Ростелеком» уже вложил в разработку 7 млрд рублей, а с 2020 года оценивает свои затраты в 2,3 млрд рублей ежегодно, рассказал газете источник. Дальнейшая разработка «Авроры» невозможна без гарантированного госзаказа и регуляторной поддержки, утверждает он."

Ахах, сделайте нам ОС и внедрите ее, а мы вам платить не будем, мы же государство))

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Глеб К.

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Команда Авроры в одном лице:

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