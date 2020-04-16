Пользователи смогут подстраивать устройство под себя, как Apple Watch.

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Apple разрабатывает беспроводные накладные наушники со сменными элементами — так производитель AirPods пытается расширить свой бизнес высококачественной аудиотехники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания работает, как минимум, над двумя вариантами отделки: премиум — с использованием материалов, напоминающих кожу, и фитнес-версией с более лёгкими, дышащими тканями, рассказали источники.

У прототипов старомодная овальная форма, сам наушник может вращаться и соединён с оголовьем тонким металлическим ободком. Ободок крепится к верхней части амбушюр, уточнили источники.

Амбушюры и оголовье соединяются с каркасом наушников с помощью магнитов, поэтому владелец сможет заменять эти элементы. Так, например, можно делать с наушниками Master & Dynamic и Bowers & Wilkins, хотя у них магнитное крепление только у амбушюров, отмечает издание.

Модульный дизайн Apple позволит пользователям подгонять наушники под себя, как в случае с Apple Watch. «Конструкцию» можно будет менять исходя из ситуации, например, для занятий фитнесом.

Компания планирует добавить в наушники функции шумоподавления и беспроводного подключения, как в AirPods Pro, отмечает издание. Через них также можно будет управлять голосовым помощником Siri.

Apple работает над этими наушниками с 2018 года, но их выпуск откладывался дважды, рассказали изданию собеседники. Компания планировала представить их в 2020 году, но из-за пандемии сроки могут сдвинуться.

Представитель Apple отказался давать комментарии Bloomberg.