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Техника
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Apple работает над беспроводными наушниками со сменными элементами Материал редакции

Пользователи смогут подстраивать устройство под себя, как Apple Watch.

10 комментариев
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Apple разрабатывает беспроводные накладные наушники со сменными элементами — так производитель AirPods пытается расширить свой бизнес высококачественной аудиотехники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания работает, как минимум, над двумя вариантами отделки: премиум — с использованием материалов, напоминающих кожу, и фитнес-версией с более лёгкими, дышащими тканями, рассказали источники.

У прототипов старомодная овальная форма, сам наушник может вращаться и соединён с оголовьем тонким металлическим ободком. Ободок крепится к верхней части амбушюр, уточнили источники.

Амбушюры и оголовье соединяются с каркасом наушников с помощью магнитов, поэтому владелец сможет заменять эти элементы. Так, например, можно делать с наушниками Master & Dynamic и Bowers & Wilkins, хотя у них магнитное крепление только у амбушюров, отмечает издание.

Модульный дизайн Apple позволит пользователям подгонять наушники под себя, как в случае с Apple Watch. «Конструкцию» можно будет менять исходя из ситуации, например, для занятий фитнесом.

Компания планирует добавить в наушники функции шумоподавления и беспроводного подключения, как в AirPods Pro, отмечает издание. Через них также можно будет управлять голосовым помощником Siri.

Apple работает над этими наушниками с 2018 года, но их выпуск откладывался дважды, рассказали изданию собеседники. Компания планировала представить их в 2020 году, но из-за пандемии сроки могут сдвинуться.

Представитель Apple отказался давать комментарии Bloomberg.

#новость #apple

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10 комментариев
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Григорий Догонин

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лучше бы сделали горячую замену аккумулятора

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Михаил Синицын

0

Сейчас такие «всем необходимы», особенно в России

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Кирилл Кузьмин

Михаил
11

Что же вы все такие «токсики». Если нет денег и повсюду карантины, то теперь не писать новости не связанные с этой темой или что ??? И напомню: мир не вращается вокруг Вас.

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Юрий Белоножкин

Кирилл
0

...и вокруг России

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Dmitriy Dorian

Юрий
2

Мир вообще не вращается, поскольку Земля – плоская.

Ответить

Ware Wow

Юрий
0

и вокруг России

чего?!

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Дмитрий Корнеев

2

А цвета ушной серы можно !!?

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Василий Степанов

Дмитрий
0

Для вас можно даже цвета детской неожиданности

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Комментарий удален

Rafael Salmanov

0

Наконец то появятся кастомные наушники. Только об этом и мечтали. 😂

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Комментарий удален

Make Luv

0

Щас бы попотеть в тряпочных наушниках.

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