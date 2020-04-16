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Техника
Евгений Делюкин
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Инженеры NASA управляют марсоходом Curiosity из дома — с помощью простых красно-синих 3D-очков из кинотеатров нулевых Материал редакции

Космическое агентство NASA рассказало об особенностях работы специалистов на дому — с использованием технологии 19 века и несколькими видеоконференциями одновременно.

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Из-за пандемии коронавируса NASA отправило на карантин сотрудников научно-исследовательского центра «Лаборатория реактивного движения» (JPL), откуда управляют марсоходом Curiosity.

Чтобы продолжать исследования Марса и планирование миссий ровера, команде пришлось перестраивать рабочие процессы с учётом работы из дома.

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Для ориентации на поверхности Марса и управления Curiosity инженеры использовали трёхмерные изображения планеты, которые рассматривали в специальных очках для 3D-визуализации — они помогали понять, куда вести марсоход и как далеко можно вытянуть роботизированную руку.

На время карантина сотрудники JPL распределили гарнитуры, мониторы, ноутбуки и другое оборудование для удалённой работы, но этого было недостаточно — для 3D-очков необходимы компьютеры с высокопроизводительными видеокартами, которые остались в лаборатории. NASA признаётся, что на самом деле это обычные игровые компьютеры.

Чтобы операторы ровера могли просматривать 3D-изображения на домашних ноутбуках, им пришлось перейти на устаревшие анаглифные красно-синие 3D-очки. Технология была придумана ещё в 19 веке и применялась для создания стереоэффекта в кино в 1950–1960-х годах.

NASA

Несмотря на небольшую потерю качества и удобства, они всё так же подходят для планирования движения и манипуляций Curiosity, заявило NASA.

Команда провела несколько испытаний и полноценную тренировку, спланировала операцию по бурению образца марсианской породы на месте «Эдинбург». 20 марта инженеры успешно довели Curiosity до места, успешно взяли образец и отправили отчёт на Землю.

Проблемы с коммуникацией

Оборудование — это только часть процесса, так как члены команды работают с сотнями учёных по всему миру для планирования движения Curiosity и сбора данных с ровера, отмечает космическое агентство.

Поэтому для программирования каждой последовательности действий (одной команды) ровера может быть задействовано до 20 человек, которые пишут код и тестируют его, находясь физически в одном месте и одновременно общаясь с десятками других инженеров удалённо.

Curiosity NASA

Обычно специалисты JPL находятся в одном помещении, обмениваются экранами, данными и изображениями и общаются небольшими группами по всей комнате, рассказывает руководитель группы Алисия Олбо.

Теперь же JPL приходится выполнять ту же работу, проводя одновременно несколько видеоконференций и больше полагаясь на мессенджеры, отмечает NASA. Это требует больше времени, чтобы убедиться, что все участники понимают друг друга, а в среднем планирование каждого дня занимает на один-два часа больше обычного.

Удалённая работа накладывает ограничения на количество команд, которые можно отправить на Curiosity в течение дня, но по большей части ровер всё так же продуктивен, как и прежде, отмечает NASA.

Чтобы устранять возможные пробелы в коммуникациях, руководитель научно-исследовательской группы Кэрри Бридж отслеживает одновременно около 15 каналов в чате.

Раньше она обходила несколько групп, работающих в «ситуационной комнате», где обрабатываются данные и изображения с Curiosity и генерируются команды. Теперь ей приходится одновременно общаться в четырёх видеоконференциях, чтобы всё проверить.

Сотрудники JPL привыкли к удалённой работе, а усилия, благодаря которым Curiosity продолжает работать, отражают дух NASA, считает Бридж. «Это классика NASA. У нас возникла проблема, а мы выясняем, как заставить всё работать. Изучение Марса не стоит на месте — мы всё ещё исследуем его», — заявляет она.

#curiosity #космос #nasa

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