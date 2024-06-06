Разработчик «умной» броши AI Pin ведёт переговоры о возможной продаже с HP — NYT Статьи редакции
На фоне не оправдавших ожиданий продаж и не слишком оптимистичных отзывов, пишет газета.
- Humane ведёт переговоры с HP о продаже своего бизнеса более чем за $1 млрд, рассказали три источника The New York Times, знакомых с вопросом. По данным газеты, есть и другие потенциальные покупатели, но переговоры носят неформальный характер. Собеседник CNBC говорит, что среди претендентов — несколько «телекоммуникационных компаний».
- По словам источников NYT, Humane наняла Tidal Partners, чтобы компания помогла с переговорами и новым раундом инвестиций. Основатели стартапа Имран Чаудри и Бетани Бонджорно отказались комментировать информацию о возможной продаже или финансировании. HP не ответила на запросы о комментариях.
- Собеседники газеты говорят, что на начало апреля 2024 года Humane получила около 10 тысяч заказов на «умную» брошь AI Pin — а всего в 2024-м стартап рассчитывал продать около 100 тысяч устройств.
- Чаудри и Бонджорно — бывшие сотрудники команды дизайна и разработки Apple — основали Humane в 2018 году. В ноябре 2023-го они представили «умную» брошь AI Pin за $699. С помощью броши можно звонить, синхронно переводить иностранную речь, фотографировать, искать информацию. У неё нет экрана, вместо него — проекция на ладонь.
- Первые пользователи критиковали устройство за медленную работу ИИ и его неточности, небольшое время автономной работы и перегрев. Бывшие и нынешние сотрудники компании, с которыми поговорила NYT, говорят, что некоторые из этих проблем были с самого начала.
- В мае 2024 года источники Bloomberg также говорили, что Humane ищет покупателя после «неоправдавшего ожиданий» запуска броши AI Pin. По словам одного из них, стартап рассчитывает продать компанию за сумму от $750 млн до $1 млрд. Возможных покупателей издание не называло.
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Завтра Эльвира в ней объявит о сохранении ставки
проблемы есть, но концепт оч прикольный, пусть улучшают и делают дальше
И объявит 20% я вас всех наи....
Хотят продать одну HP? Ну-ну.
Ну если за 1$ и купят, то будет отлично
Это типа из-за того, что она никому не нужна?
Time включил их в The Best Inventions of 2023
https://time.com/collection/best-inventions-2023/6327143/humane-ai-pin/
забавно, что она все равно не нужна в итоге
Так там же написано: «Investors in Humane include TIME co-chairs and owners Marc and Lynne Benioff»
И взрывающихся зарядников 😄
Их брошь - это просто бомба
Если кто-то всё-же решится спустить деньги в этот "унитаз", то рекомендую переименовать брошь из AI Pin в что-нибудь бомбическое jAIhad.
Надо быть идиотом, чтобы захотеть купить это недоразумение и саму компанию.
Хотя, что я понимаю в этом…Humane получила около 10 тысяч заказов на «умную» брошь
Умно говорить про 10 тыс - ну вы поняли )))
Да никому она нахуй не нужна. Даже сраная НР её не купит, инфа 88,14%.
Комментарий удален модератором
не понимаю,зачем нужна эта брошь , она не удобная и не особо представляет какой-то интерес, уже есть какие хочешь устройства , выполняющие в целом такую же функцию как и она