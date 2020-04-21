Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Техника
Галина Мубаракшина
658

Канадский стартап Form привлёк $8,5 млн для производства AR-очков для пловцов Материал редакции

Технологии Form могут помочь 240 млн спортсменов, считают в компании, но массовый потребитель к AR-очкам пока не готов.

5 комментариев
В закладки

Компания Form, которая производит очки для пловцов с применением технологии дополненной реальности, привлекла $8,5 млн от Silicon Valley Bank и группы частных инвесторов, передаёт TechCrunch.

Стартап помогает пловцам отслеживать собственный прогресс во время плавания — то, на что «умные» часы не способны, отмечает TechCrunch. На внутренней стороне стёкол очков отображаются пульс, дистанция и количество гребков в минуту, поясняет издание.

Устройство отслеживает показатели датчиков, расположенных с боковой стороны очков. Без подзарядки очки могут проработать 16 часов. В рознице аксессуар стоит $199 (около 14,8 тысяч рублей).

Глава стартапа Дэн Эйзенхарт — выходец из Recon Instruments, компании-производителя очков с AR для катания на лыжах и велосипеде. В 2015 году её купила Intel, а Эйзенхарт открыл Form в 2016 году, уточняет издание.

По словам основателя Form, самым большим вызовом для компании стало создание универсального дизайна очков — чтобы цифровые дисплеи у всех пловцов располагались прямо напротив глаз.

Компания использует инвестиции, чтобы продолжить масштабирование продукта и сделать AR-очки основным технологическим брендом в плавании, рассказал изданию Эйзенхарт. «В мире 240 млн пловцов, и это возможность для компании стоимостью $1 млрд», — добавил он, отметив, что потребители не готовы к массовому использованию AR-очков.

12 марта Bloomberg сообщил, что разработчик гарнитуры дополненной реальности Magic Leap рассматривает продажу бизнеса. С момента основания компания привлекла $2,6 млрд, но не смогла продать достаточное количество устройств. В первый год выпуска было продано 6000 гарнитур вместо 100 тысяч запланированных, писало издание.

#новость #стартапы #инвестиции #ar

Техника
Новости, обзоры устройств, разработка железа.
7
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","ar"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 121988, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Apr 2020 18:10:40 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Migel Agency
SMM, digital PR и креативный performance-маркетинг для FMCG-брендов
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Ilya Brin

2
Ответить

John Doe

0

интересно, получается они сразу в районе головы пульс измеряют? Или какой-то свой протокол для передачи данных с нагрудного датчика?

Ответить

COVID-22

0

А пульс по виску мереет ?

Ответить

COVID-22

0

можно еще добавить:
- глубину
- скорость 

Ответить

COVID-22

0

Дэн Эйзенхарт, вот прохвост
Сделал очки, продал Intel, запустил такой же проект, чтобы продать его еще кому-нибудь.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

O2 Consulting
Подписан
Отписаться
Управление IP-рисками
Дарья Носова, Партнер, О2 Consulting
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Что такое Docker и его достоинства
Осуществляя процесс автоматизации развертывания приложения, Docker может предложить пользователю следующие возможности:
0
Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Беседа с дизайнером Денисом Машаровым
Денис Машаров — дизайнер, типограф, верстальщик, художник шрифта, арт-директор студии SHANDESIGN, лектор по истории шри…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Дроздов
за день
Давайте отменим скидки на еду, а то безработные и пенсионеры зажрались уже совсем! (Сарказм)
Производители продуктов попросили Мишустина объявить мораторий на скидки в магазинах
Артур Петрашов
за неделю
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей

Прямой эфир

Mark Borisov

«Снимать деньги в “Сбербанке…

Михаил М

Mail.ru Group запустила сервис…

енот

Стоимость нефти WTI упала ниже…

Денис Демидов

«Волшебный пендель кризиса…

Павел Сайк

Как собеседуют в ТОП рекламных…

Олег Багуль

Как продавать в кризис: опыт…

Alexey Vlasov

«Аэрофлот» приостановил продажу…

Денис Демидов

Сервис «Юла» добавил функцию…

Perviz Makhmudov

«Снимать деньги в “Сбербанке…

zafar yakhin

«Аэрофлот» приостановил продажу…

Kelerius

Чудное время, чтобы войти в…

Anton Utehin

«Аэрофлот» и «Победа…

V S

«Снимать деньги в “Сбербанке…

BearStrikesBack

Тинькофф Банк нарушает законные…

Сергей Ноздрин

С заботой о вашем здоровье…

Артур Дулкарнаев

Зачем люди анализируют рынок

Maxim Petrukhin

«Снимать деньги в “Сбербанке…

Сослан Сакшин

Сеть магазинов Whole Foods от…

Тинькофф

Тинькофф Банк нарушает законные…

Андрей Рогозин

Что не так со шлюзами дезинфекции