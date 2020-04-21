Технологии Form могут помочь 240 млн спортсменов, считают в компании, но массовый потребитель к AR-очкам пока не готов.

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Компания Form, которая производит очки для пловцов с применением технологии дополненной реальности, привлекла $8,5 млн от Silicon Valley Bank и группы частных инвесторов, передаёт TechCrunch.

Стартап помогает пловцам отслеживать собственный прогресс во время плавания — то, на что «умные» часы не способны, отмечает TechCrunch. На внутренней стороне стёкол очков отображаются пульс, дистанция и количество гребков в минуту, поясняет издание.

Устройство отслеживает показатели датчиков, расположенных с боковой стороны очков. Без подзарядки очки могут проработать 16 часов. В рознице аксессуар стоит $199 (около 14,8 тысяч рублей).

Глава стартапа Дэн Эйзенхарт — выходец из Recon Instruments, компании-производителя очков с AR для катания на лыжах и велосипеде. В 2015 году её купила Intel, а Эйзенхарт открыл Form в 2016 году, уточняет издание.

По словам основателя Form, самым большим вызовом для компании стало создание универсального дизайна очков — чтобы цифровые дисплеи у всех пловцов располагались прямо напротив глаз.

Компания использует инвестиции, чтобы продолжить масштабирование продукта и сделать AR-очки основным технологическим брендом в плавании, рассказал изданию Эйзенхарт. «В мире 240 млн пловцов, и это возможность для компании стоимостью $1 млрд», — добавил он, отметив, что потребители не готовы к массовому использованию AR-очков.

12 марта Bloomberg сообщил, что разработчик гарнитуры дополненной реальности Magic Leap рассматривает продажу бизнеса. С момента основания компания привлекла $2,6 млрд, но не смогла продать достаточное количество устройств. В первый год выпуска было продано 6000 гарнитур вместо 100 тысяч запланированных, писало издание.