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Техника
Галина Мубаракшина
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Huawei снова уличили в публикации снимков с профессиональной камеры вместо фотографий со своих смартфонов Материал редакции

Компания использовала в рекламе конкурса снимки, сделанные камерой Nikon.

4 комментария
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Huawei использовала фотографии, сданные профессиональной камерой, для рекламы конкурса снимков, снятых на свои смартфоны. Подмену фотографий заметил блогер Хуапенг Джао (Huapeng Zhao), пишет South China Morning Post.

В проморолике Huawei Хуапенг Джао, занявший второе место в конкурсе фотографий iPhone в 2018 году, увидел знакомые фотографии. Он установил, что снимки ранее были опубликованы в фотосервисе 500x фотографом Су Ти. Сделаны они были на камеру Nikon D850 стоимостью $3000, отмечает издание. О своей находке Джао рассказал в соцсети Weibo.

Снимок с цифровой камеры, который Huawei использовала в  своём проморолике

Huawei принесла извинения в Weibo, отметив, что фотографии были использованы по недосмотру редактора. Компания обновила проморолик и убрала указание, что снимки сделаны на смартфон Huawei. Однако надпись, что фотографии взяты из сообщества Huawei-Next, осталась, указывает SCMP. В компании изданию пояснили, что в сообществе могут быть опубликованы снимки, сделанные на любое устройство.

Скриншот проморолика Huawei с фотографиями, взятыми в фотосервисе 500x SCMP

Это не первый раз, когда компания использует снимки с других устройств в рекламе собственных смартфонов, напоминает SCMP. Например, в 2016 году Huawei опубликовала снимок с цифровой камеры Canon EOS 5D Mark III для продвижения смартфона P9. Huawei также заявляла, что в новом смартфоне установлены две камеры производства Leica, хотя немецкая компания изготовила только их элементы.

В марте 2019 года Huawei использовала в рекламе флагмана P30 Pro снимки из фотостока Getty Images и портфолио фотографа Джейка Олсона. Компания показывала, как камера может приближать изображение.

#новость #huawei

Техника
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4 комментария
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Anastasia Light

4

- Сынок, ты что опять использовал эти профессиональные новейшие камеры с КМОП-матрицей формата DX, с датчиком RGB и системой АФ со 153 точками фокусировки и 99 датчиками перекрестного типа с наилучшим качеством и цветопередачей?! 😡😡
- Нет, мам, это мой huawei

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alex twit

2

Никогда такого не было - и нате, пожалуйста
Ахуавеяли они там, и отмаза такая тупая 

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COVID-22

1

надеюсь, что после пандемии смартфоны начнут раздавать бесплатно

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COVID-22

0

ух ты, 500x еще живой

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