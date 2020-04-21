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Компания использовала в рекламе конкурса снимки, сделанные камерой Nikon.
Huawei использовала фотографии, сданные профессиональной камерой, для рекламы конкурса снимков, снятых на свои смартфоны. Подмену фотографий заметил блогер Хуапенг Джао (Huapeng Zhao), пишет South China Morning Post.
В проморолике Huawei Хуапенг Джао, занявший второе место в конкурсе фотографий iPhone в 2018 году, увидел знакомые фотографии. Он установил, что снимки ранее были опубликованы в фотосервисе 500x фотографом Су Ти. Сделаны они были на камеру Nikon D850 стоимостью $3000, отмечает издание. О своей находке Джао рассказал в соцсети Weibo.
Huawei принесла извинения в Weibo, отметив, что фотографии были использованы по недосмотру редактора. Компания обновила проморолик и убрала указание, что снимки сделаны на смартфон Huawei. Однако надпись, что фотографии взяты из сообщества Huawei-Next, осталась, указывает SCMP. В компании изданию пояснили, что в сообществе могут быть опубликованы снимки, сделанные на любое устройство.
Это не первый раз, когда компания использует снимки с других устройств в рекламе собственных смартфонов, напоминает SCMP. Например, в 2016 году Huawei опубликовала снимок с цифровой камеры Canon EOS 5D Mark III для продвижения смартфона P9. Huawei также заявляла, что в новом смартфоне установлены две камеры производства Leica, хотя немецкая компания изготовила только их элементы.
В марте 2019 года Huawei использовала в рекламе флагмана P30 Pro снимки из фотостока Getty Images и портфолио фотографа Джейка Олсона. Компания показывала, как камера может приближать изображение.
- Сынок, ты что опять использовал эти профессиональные новейшие камеры с КМОП-матрицей формата DX, с датчиком RGB и системой АФ со 153 точками фокусировки и 99 датчиками перекрестного типа с наилучшим качеством и цветопередачей?! 😡😡
- Нет, мам, это мой huawei
Никогда такого не было - и нате, пожалуйста
Ахуавеяли они там, и отмаза такая тупая
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