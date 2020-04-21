Компания использовала в рекламе конкурса снимки, сделанные камерой Nikon.

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Huawei использовала фотографии, сданные профессиональной камерой, для рекламы конкурса снимков, снятых на свои смартфоны. Подмену фотографий заметил блогер Хуапенг Джао (Huapeng Zhao), пишет South China Morning Post.

В проморолике Huawei Хуапенг Джао, занявший второе место в конкурсе фотографий iPhone в 2018 году, увидел знакомые фотографии. Он установил, что снимки ранее были опубликованы в фотосервисе 500x фотографом Су Ти. Сделаны они были на камеру Nikon D850 стоимостью $3000, отмечает издание. О своей находке Джао рассказал в соцсети Weibo.

Снимок с цифровой камеры, который Huawei использовала в своём проморолике

Huawei принесла извинения в Weibo, отметив, что фотографии были использованы по недосмотру редактора. Компания обновила проморолик и убрала указание, что снимки сделаны на смартфон Huawei. Однако надпись, что фотографии взяты из сообщества Huawei-Next, осталась, указывает SCMP. В компании изданию пояснили, что в сообществе могут быть опубликованы снимки, сделанные на любое устройство.

Скриншот проморолика Huawei с фотографиями, взятыми в фотосервисе 500x SCMP

Это не первый раз, когда компания использует снимки с других устройств в рекламе собственных смартфонов, напоминает SCMP. Например, в 2016 году Huawei опубликовала снимок с цифровой камеры Canon EOS 5D Mark III для продвижения смартфона P9. Huawei также заявляла, что в новом смартфоне установлены две камеры производства Leica, хотя немецкая компания изготовила только их элементы.

В марте 2019 года Huawei использовала в рекламе флагмана P30 Pro снимки из фотостока Getty Images и портфолио фотографа Джейка Олсона. Компания показывала, как камера может приближать изображение.