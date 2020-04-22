Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Купить колонку можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах партнёров.
Mail.ru Group открыла продажу ограниченной серии «умной» колонки «Капсула» с поддержкой голосового помощника «Маруся», соообщил vc.ru представитель компании. Колонка представлена в двух цветах — белом и черном.
Устройство стоит 7990 рублей. Для пользователей, оформивших предзаказ до 21 апреля 2020 года, стоимость колонки составит 6990 рублей — в день старта продаж они получат специальный промокод, объяснили в компании. Покупатели получат в подарок шесть месяцев подписки на музыку во «ВКонтакте».
Купить колонку можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», на маркетплейсах Ozon и AliExpress. С 28 марта по 30 апреля офлайн-магазины партнёров компании закрыты на «нерабочие» дни.
«Нам захотелось, чтобы наша колонка попала в дома именно сейчас, когда все находятся дома большую часть дня», — объяснила Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group. В компании рассчитывают, что некоторым пользователям «Капсула» поможет «пережить изоляцию».
Mail.ru Group впервые показала «Капсулу» в декабре 2019 года. В компании утверждают, что это первая «умная» колонка на российском рынке с поддержкой онлайн-звонков — владельцы с аккаунтом во «ВКонтакте» смогут звонить всем из списка друзей.
Своя «умная» колонка есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса». Её продажи начались в июле 2018 года. Устройство стоит 10 990 рублей, а «Станция Мини» — 3990 рублей.
Как без нее раньше жили?
Вот только зачем?
Слушать музыку
Играть с детьми
Звонить через ВК
Заказывать ужин в Деливери
Слушать фоновую музыку
Включать шум офиса (на карантине очень актуально)
Управлять умным домом
Играть в города
Узнавать погоду
Читать сказки детям
Слушать гороскопы
Играть в Квиз
Узнавать, что идет в кино (хоть пока кинотеатры и закрыты)
Слушать стихи
Узнавать результаты спортивных матчей
и
и
и
и
И это то немного, что первым пришло в голову)
Саундбар от Mi стоит 4.000 руб...
Почему вдруг нужно платить в два раза больше за колонку гораздо худшего качества, только от того, что она с логотипом Майл.ру?
Хотелось написать что-нибудь язвительное, но с трудом удержался. Классное изобретение, мэйлру!
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