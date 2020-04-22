Купить колонку можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах партнёров.

В закладки

Mail.ru Group открыла продажу ограниченной серии «умной» колонки «Капсула» с поддержкой голосового помощника «Маруся», соообщил vc.ru представитель компании. Колонка представлена в двух цветах — белом и черном.

Mail.ru Group

Устройство стоит 7990 рублей. Для пользователей, оформивших предзаказ до 21 апреля 2020 года, стоимость колонки составит 6990 рублей — в день старта продаж они получат специальный промокод, объяснили в компании. Покупатели получат в подарок шесть месяцев подписки на музыку во «ВКонтакте».

Купить колонку можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», на маркетплейсах Ozon и AliExpress. С 28 марта по 30 апреля офлайн-магазины партнёров компании закрыты на «нерабочие» дни.

«Нам захотелось, чтобы наша колонка попала в дома именно сейчас, когда все находятся дома большую часть дня», — объяснила Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group. В компании рассчитывают, что некоторым пользователям «Капсула» поможет «пережить изоляцию».

Mail.ru Group впервые показала «Капсулу» в декабре 2019 года. В компании утверждают, что это первая «умная» колонка на российском рынке с поддержкой онлайн-звонков — владельцы с аккаунтом во «ВКонтакте» смогут звонить всем из списка друзей.

Своя «умная» колонка есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса». Её продажи начались в июле 2018 года. Устройство стоит 10 990 рублей, а «Станция Мини» — 3990 рублей.