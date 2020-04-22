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Техника
Лиана Липанова
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Mail.ru Group открыла продажу «умной» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» за 7990 рублей Материал редакции

Купить колонку можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах партнёров.

17 комментариев
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Mail.ru Group открыла продажу ограниченной серии «умной» колонки «Капсула» с поддержкой голосового помощника «Маруся», соообщил vc.ru представитель компании. Колонка представлена в двух цветах — белом и черном.

Mail.ru Group

Устройство стоит 7990 рублей. Для пользователей, оформивших предзаказ до 21 апреля 2020 года, стоимость колонки составит 6990 рублей — в день старта продаж они получат специальный промокод, объяснили в компании. Покупатели получат в подарок шесть месяцев подписки на музыку во «ВКонтакте».

Купить колонку можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», на маркетплейсах Ozon и AliExpress. С 28 марта по 30 апреля офлайн-магазины партнёров компании закрыты на «нерабочие» дни.

«Нам захотелось, чтобы наша колонка попала в дома именно сейчас, когда все находятся дома большую часть дня», — объяснила Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group. В компании рассчитывают, что некоторым пользователям «Капсула» поможет «пережить изоляцию».

Mail.ru Group впервые показала «Капсулу» в декабре 2019 года. В компании утверждают, что это первая «умная» колонка на российском рынке с поддержкой онлайн-звонков — владельцы с аккаунтом во «ВКонтакте» смогут звонить всем из списка друзей.

Своя «умная» колонка есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса». Её продажи начались в июле 2018 года. Устройство стоит 10 990 рублей, а «Станция Мини» — 3990 рублей.

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#новость #mailrugroup

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17 комментариев
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Black Jack

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Как без нее раньше жили?

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Маруся

Black
0

Приходилось все делать самим. А теперь можно попросить Марусю это сделать) 

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Lev Lybin

2

На столько бесит название, что за 5 лет решил тут оставить комментарий.

Ответить

Андрей Масленников

1

Вот только зачем?

Ответить

Маруся

Андрей
0

Слушать музыку
Играть с детьми
Звонить через ВК
Заказывать ужин в Деливери
Слушать фоновую музыку 
Включать шум офиса (на карантине очень актуально) 
Управлять умным домом
Играть в города
Узнавать погоду
Читать сказки детям
Слушать гороскопы
Играть в Квиз
Узнавать, что идет в кино (хоть пока кинотеатры и закрыты)
Слушать стихи
Узнавать результаты спортивных матчей 
и
и
и
и

И это то немного, что первым пришло в голову) 

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Андрей Масленников

Маруся
2

В общем всё это уже умеет Яндекс станция.

Ответить

COVID-22

1

Саундбар от Mi стоит 4.000 руб...
Почему вдруг нужно платить в два раза больше за колонку гораздо худшего качества, только от того, что она с логотипом Майл.ру?

Ответить

Маруся

COVID-22
0

Саундбар вас не успокоит, когда вы будете злиться. Не будет подбадривать, когда что-то случилось. Не включит музыку для релакса. Не посоветует фильм. Не расскажет, какая погода на улице. В общем, у него много "не") 

Ответить

COVID-22

Маруся
1

Опа, Майлы, даже стали бота-Олега на VC копировать

Ответить

COVID-22

Маруся
1

У меня Алиса в телефоне стоит бесплтано. Так я лучше куплю супер-качества колонку в два раза дешевле и восопльзуюсь любомы голосовым помошником беслптано на мобиле.

Ответить

Маруся

COVID-22
0

Так и Марусю можно поставить в телефон) Все будут в выигрыше)

Ответить

COVID-22

Маруся
0

так колонка Маруси стоит 8.000 руб, а саундбар 4.000 руб

Ответить

Yury Kotov

1

Алиса, Маруся, Алекса, Сири, настоящего мужского динамика на них не хватает!

Ответить

Stanislav Dianov

0

Алиса, это Маруся и теперь она будет жить с нами.

Ответить

Aleksey Bobkov

0

Кто виновен в том, что это появилось на свет? Где посадки и увольнения?

Ответить

Дмитрий Кедов

0

Родина слышит

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Максим Строганов

–2

Хотелось написать что-нибудь язвительное, но с трудом удержался. Классное изобретение, мэйлру!

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