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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
И получается ли у неё — в конспекте материала OneZero.
Золото — не самый проводящий металл, но ценится в производстве электроники за пластичность и устойчивость к коррозии. Apple и другие производители смартфонов используют золото для контактов, реле и разъёмов.
Камеры, катушки беспроводных зарядных устройств и материнские схемы iPhone сделаны с использованием золота. Масса золота в iPhone XS составляет менее 0,01% (0,018 граммов) от массы телефона, однако в 2019 году Apple изготовила почти 200 млн телефонов.
Если в iPhone использовано не переработанное золото, то оно, возможно, было получено из рудника в развивающейся стране и пропущено через несколько металлургических и аффинажных предприятий, пишет автор материала Ребекка Ренер. Каждый этап такой обработки производит отходы и потребляет энергию.
Пайал Сампат, директор горнодобывающей программы Earthworks, некоммерческой организации, занимающейся экологической деятельностью, утверждает, что производство одного золотого кольца производит в среднем 20 тонн отходов.
Добыча полезных ископаемых и кучное выщелачивание цианированием — два самых распространенных метода получения золота — уничтожили сотни тысяч акров естественной среды обитания самых биоразнообразных регионов, включая тропические леса Амазонки.
Золотой рудник Лихир в Папуа-Новой Гвинее загрязняет Тихий океан более чем 5 млн тонн цианидных отходов каждый год. По словам Сампата, добыча металлов в США — главный источник выбросов токсичных веществ в атмосферу, воду и землю.
Индустрия золотодобычи также связана с финансированием военных конфликтов. Примерно 80% старателей в Конго работают на золотых приисках, охраняемых вооружёнными солдатами. Территория известна высоким уровнем преступности, к примеру, незаконным налогообложением.
Эксперты считают, что именно эти предприятия по добыче полезных ископаемых финансировали войны в Демократической Республике Конго с 1996 по 2003 год, в результате которых погибло более 5 млн человек. В качестве ответных мер США, ЕС и Китай разработали правила международной торговли, запрещающие предприятиям добывать полезные ископаемые в Конго.
Но похожие проблемы существуют и в других регионах. Например, Колумбия, где незаконная добыча золота (а не производство кокаина) служит основным источником финансирования для организованной преступности и террористических группировок.
В США существует закон Додда-Франка, одна из статей которого обязывает компании предоставлять информацию, откуда поставляются минералы, используемые в их продукции. Однако в 2017 году администрация президента отменила закон, посчитав, что принуждение компаний к раскрытию такой информации — потенциально неконституционно.
Пока закон действовал, Apple предоставляла одни из самых точных отчётов в индустрии об использовании конфликтных минералов, пишет Реннер. Однако лишь немногие компании смогли полностью следовать закону.
Apple не публикует полную документацию о своей цепочке поставок. В отчётах о конфликтных полезных ископаемых нет информации о происхождении используемого золота.
В 2015 году проект по защите прав человека Responsible Sourcing Network составил список из 51 компании, расположив их в порядке ухудшения отчетов об использовании конфликтных минералов. Список возглавили Intel, Qualcomm и Apple, но даже эти компании не смогли ответить на вопрос, использовали ли они конфликтное золото Конго.
В 2016 году было проведено ещё одно исследование. Учёные проанализировали более 1300 отчётов об использовании конфликтных минералов.
Они заключили, что только 1%, или 13 организаций, не используют полезные ископаемые, добытые в Конго (другие страны в этом исследовании не рассматривались), а 80% компаний не могут определить страну происхождения производственных материалов.
В 2019 году Apple расторгла контракты с 18 металлургическими и перерабатывающими заводами, потому что те не отвечали корпоративным стандартам по использованию конфликтных минералов. Но из-за сложности отслеживания цепочки поставки конфликтное золото всё равно могло попасть в смартфоны.
Поэтому Apple решила подойти к проблеме с другой стороны: вместо того чтобы тратить усилия на проверку цепочек поставок, компания обратилась к вторичной переработке.
На складе в Остине, штат Техас, робот Daisy от Apple разбирает около 200 использованных iPhone в час. Сначала Daisy удаляет аккумулятор с помощью потока ледяного воздуха. После откручивания винтов и устройств передачи тактильных ощущений детали поступают на переработку для извлечения и очистки минерального сырья.
Однако Apple выпускает сотни миллионов iPhone каждый год, а один робот может разобрать лишь 1,2 млн телефонов в год. Также компания пытается извлекать кобальт, ещё один конфликтный минерал, из аккумуляторов.
В пресс-релизах Apple сообщает, как создала сплав, изготовленный из полностью переработанного алюминия, но не упоминает, сколько именно золота восстанавливает для повторного использования.
Хотя Apple заявляет, что её цель — создание замкнутой цепочки поставок, а продукция в конечном итоге будет производиться только из переработанных продуктов компании, она по-прежнему использует добытое золото.
Несмотря на прилагаемые усилия, компания продолжает закупать большую часть золота для своей продукции из разных стран, среди которых Колумбия, Перу, Венесуэла и Бразилия.
В этих регионах золотодобывающая промышленность наносит ущерб почве, способствует коррупции, нарушает суверенитет коренных народов и финансирует группировки боевиков. Apple лучше всех соблюдает правила золотодобычи, но, по мнению автора статьи, этого недостаточно, когда индустрия сама по себе поощряет такие преступления.
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