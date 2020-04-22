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Техника
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: разработчик AR-гарнитур Magic Leap с $2,6 млрд инвестиций уволил 1000 сотрудников и откажется от розницы Материал редакции

Основатели компании подумывали о продаже бизнеса, говорили источники, а теперь сконцентрировались на корпоративном сегменте.

6 комментариев
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Стартап Magic Leap, который разрабатывает гарнитуры дополненной реальности, решил уволить половину сотрудников и отказаться от розничных продаж, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Глава Magic Leap Рони Абовиц подтвердил увольнения, не назвав точное количество сотрудников. По информации издания, ушли около 1000 человек.

Компания планирует реструктуризацию, которая затронет большую часть команды Magic Leap. Стартап намерен отказаться от розничных продаж и сконцентрироваться на корпоративном сегменте, сообщает издание.

В марте 2020 года Bloomberg писал, что руководство компании подумывает о её продаже, оценив стартап в $10 млрд. Собеседники агентства рассказывали, что Magic Leap изучает сделки с крупными технологическими компаниями, в том числе Facebook и Johnson & Johnson. Теперь Абовиц подтвердил агентству, что компания ведёт переговоры о стратегическом сотрудничестве, но названий потенциальных партнёров не назвал.

Magic Leap была основана в 2010 году, а полноценную AR-гарнитуру компания выпустила в 2018 году, её стоимость составляла $2295. В декабре 2019 года источники The Information рассказывали, что глава компании планировал продать 1 млн устройств в первый год, затем план был снижен до 100 тысяч гарнитур, однако в итоге за полгода было продано 6000. За всё время стартап привлёк $2,6 млрд. В числе инвесторов выступали Alibaba Group и Alphabet.

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#новость #стартапы #ar #magicleap

Техника
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6 комментариев
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Aleksey Bobkov

3

3. cash out
4. bro down

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Olga Lider

0

Значит будет подорожание продукции..

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Aleksey Bobkov

Olga
2

Какой еще продукции)

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Pavel Stoyanov

0

Круто, что в кризис можно без палева увольнять неэффективных сотрудников. Хоть что-то хорошее

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Deniss Karpak

0

Инфоцыгане

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Kelerius

0

Наконец то дождались форс мажора. А то ведь пришлось бы продукт делать

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