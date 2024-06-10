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Маша Цепелева
Техника

Apple представила iOS 18 с кастомизацией иконок приложений

Инсайдеры ожидают, что компания также покажет новые ИИ-функции в операционных системах.

  • Apple представила новую операционную систему для iPhone — iOS 18 на конференции WWDC2024. В ней можно менять внешний вид иконок приложений, например, выбрать новую цветовую схему, изменить их размер или применить тёмную тему.
Apple представила iOS 18 с кастомизацией иконок приложений
Apple представила iOS 18 с кастомизацией иконок приложений
  • В «Сообщения» компания добавила форматирование текста и отложенную отправку. Если устройство окажется в месте, где не нет сигнала, можно будет отправить сообщение через спутник.
  • Также в iOS 18 можно добавить дополнительную аутентификацию при использовании любого приложения или вообще скрывать программы, пока пользователь не пройдёт проверку.
  • В «Фотографиях» обновилась сортировка по лицам, появилась возможность закреплять альбомы.
Apple представила iOS 18 с кастомизацией иконок приложений
  • С новой macOS Sequoia можно управлять iPhone с компьютера — пользоваться приложениями, редактировать фото и видео и другое.
Apple представила iOS 18 с кастомизацией иконок приложений
  • Обновлённые версии операционных системы будут доступны осенью 2024 года.

#новости #apple #ios18

9
1
28
28 комментариев
Микс из мусоровоза

Ого, ну и хуйня! 👍👍👍

11
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сплошное разочарование
4
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dodopizza

и это спустя около 20-ти лет я так понимаю.

1
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cchhaakk

в АнДрОиДе даВНО УЖе ТАк моЖНо!!!!1!1111!!1!!

6
1
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Иван Вафин

Только вот экосистема у 99% андроидов жутко дырявая…

4
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Andrew

Тсс, а то они вам про мегапиксели и аккумуляторы начнут рассказывать с возгласами ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

1
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сплошное разочарование

ждем войну между айфонами и андроидами.

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