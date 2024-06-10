Apple представила iOS 18 с кастомизацией иконок приложений

Инсайдеры ожидают, что компания также покажет новые ИИ-функции в операционных системах.Apple представила новую операционную систему для iPhone — iOS 18 на конференции WWDC2024. В ней можно менять внешний вид иконок приложений, например, выбрать новую цветовую схему, изменить их размер или применить тёмную тему.В «Сообщения» компания добавила форматирование текста и отложенную отправку. Если устройство окажется в месте, где не нет сигнала, можно будет отправить сообщение через спутник.Также в iOS 18 можно добавить дополнительную аутентификацию при использовании любого приложения или вообще скрывать программы, пока пользователь не пройдёт проверку.В «Фотографиях» обновилась сортировка по лицам, появилась возможность закреплять альбомы.С новой macOS Sequoia можно управлять iPhone с компьютера — пользоваться приложениями, редактировать фото и видео и другое.Обновлённые версии операционных системы будут доступны осенью 2024 года.#новости #apple #ios18
Ого, ну и хуйня! 👍👍👍
и это спустя около 20-ти лет я так понимаю.
в АнДрОиДе даВНО УЖе ТАк моЖНо!!!!1!1111!!1!!
Только вот экосистема у 99% андроидов жутко дырявая…
Тсс, а то они вам про мегапиксели и аккумуляторы начнут рассказывать с возгласами ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ
ждем войну между айфонами и андроидами.