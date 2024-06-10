Прямой эфир: презентация Apple WWDC 2024 — на ней представят iOS 18

А также другие программные новинки компании.Материал дополняется. Если вы хотите узнать обо всех новинках сразу — добавьте страницу в закладки и вернитесь позже. Презентация, которая откроет конференцию разработчиков WWDC 2024, началась 10 июня в 20:00 мск. Apple должна представить iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 и macOS 15. Кроме того, инсайдеры не исключают анонса обновлённых моделей Mac. visionOS 2Apple начала презентацию WWDC 2024 с новейшей операционной системы — visionOS для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Компания представила следующую крупную версию ОС — visionOS 2.Одна из новых функций visionOS 2 использует машинное обучение, чтобы добавлять эффект глубины на уже существующие фотографии.Среди прочего, в операционную систему добавили дополнительные жесты, которые позволяют получать доступ к меню и быстро смотреть уровень заряда аккумулятора. Также пользователи в visionOS 2 смогут регулировать размер виртуального дисплея подключенных компьютеров Mac.Apple также предложит разработчикам дополнительные API, чтобы они смогли создавать более продвинутые приложения.В июне Apple запустит продажи Vision Pro в Китае, Японии и Сингапуре. После гарнитуру можно будет приобрести в нескольких других странах.iOS 18Apple представила мобильную операционную систему следующего поколения. В iOS 18 появится больше возможностей для персонализации главного экрана и Центра управления.В Центре управления появились дополнительные страницы, которые пользователи смогут регулировать, размещая на них больше элементов. Дизайн Центра также переработали.На экране блокировки в iOS 18 можно выбирать приложения для быстрого доступа. Например, можно заменить «Камеру» на Snapchat или любую другую программу.В приложении «Сообщения» появилась возможность отправлять отложенные сообщения и форматировать текст.Пользователи iPhone под управлением iOS 18 смогут применять различные эффекты к сообщениям. Они будут отображаться у других пользователей мессенджера iMessage.В приложении Wallet добавили возможность отправлять деньги, прикладывая один iPhone к другому.В iOS 18 добавили игровой режим. В нём фоновая активность других приложений снижается. Это позволяет повысить частоту кадров в запущенных играх.Приложение «Фото» в iOS 18 полностью переработали. В Apple сообщили, что изменения программы стали крупнейшими за всё её время существования.В «Фото» добавили общую ленту снимков и коллекции, собранные по различным темам или датам. Эти «умные» подборки формируются в реальном времени. Пользователи iOS 18 смогут регулировать расположение коллекций, чтобы получать наиболее быстрый доступ к любимым.AirPods и Apple TVНаушники Apple получат возможность распознавать жесты. Например, когда пользователю поступает звонок, он может сбросить его, повращав головой из стороны в сторону. Кроме того, наушники обзаведутся поддержкой функции изоляции голоса, которая удаляет окружающие звуки во время разговоров.Apple TV получит поддержку функции InSight для отображения полезной информации из фильмов, а также совместимость с проекторами с соотношением сторон 21:9.watchOS 11В операционной системе для Apple Watch появится расчёт тренировочной нагрузки. Пользователи смарт-часов смогут лучше видеть, насколько эффективно они занимаются спортом.Пользователи смогут гибко настраивать экран со сводкой на iPhone.На Apple Watch появится приложение Vitals. Оно будет оценивать общее состояние здоровье пользователя и при необходимости сообщать об отклонениях.В watchOS 11 станут доступны дополнительные циферблаты.iPadOS 18В следующей операционной системе для iPad добавят обновлённый главный экран, изменённый Центр управления и переработанное приложение «Фото».В iPadOS 18 впервые появится приложение «Калькулятор». Apple переработала его, в частности, добавив поддержку Apple Pencil.Пользователи iPad смогут вручную вводить математические уравнения, а iPadOS 18 будет автоматически решать их.«Калькулятор» сможет распознавать и другие математические уравнения и выражения, в том числе сложные.Приложение «Заметки» также получило расширенную поддержку Apple Pencil. Среди прочего, в нём появилась возможность исправлять ошибки в словах, введённых вручную при помощи стилуса.macOS 15 SequoiaСледующая версия macOS получила название Sequoia.Операционная система для Mac получила все ключевые нововведения iOS 18 и iPadOS 18, например, «умное» приложение «Заметки».В macOS 15 Sequoia добавили возможность полноценно управлять iPhone с Mac. Пользователи смогут не просто просматривать экран смартфона, но и управлять всеми приложениями. iPhone при этом остаётся заблокированным.В ОС появилась возможность удобно управлять расположением окон приложений на экране.Apple представила приложение «Пароли», которое также появится на других платформах. Оно позволит сохранить в одном месте пароли от всех сервисов и Wi-Fi.В браузере Safari добавили возможность автоматически выделить всю важную информацию на веб-странице при помощи ИИ.В Safari также появится новый режим чтения, который убирает всё лишнее со страницы и составляет оглавление для текстового контента.Apple представила набор инструментов Game Porting Toolkit 2. Он позволит ещё проще портировать игры с Windows на Mac, а также с Mac на iPhone и iPad.ИИ от AppleКомпания представила Apple Intelligence — свой фирменный искусственный интеллект на основе генеративных нейросетей. В Apple подчеркнули, что главная особенность её ИИ в персональном отношении к пользователям. AI от Apple поддерживается во всех операционных системах компании.Среди прочего, ИИ от Apple способен определять приоритет уведомлений, помогать с редактированием текстов, переписывать тексты в других стилях и выполнять прочие задачи.ПоказатьApple Intelligence сможет генерировать изображения по текстовому запросу, в том числе на основе фотографий контактов.ИИ от Apple использует информацию из разных приложений, чтобы лучше определять контекст. Это в том числе позволяет задавать сложные запросы к голосовому помощнику Siri, например, «о подкасте, который жена прислала на прошлой неделе». Ассистент поймёт этот запрос и найдёт нужную информацию.В Apple заверили, что её ИИ работает очень безопасно. Компания не хранит никакие данные на своих серверах.Siri стала гораздо умнее за счёт Apple Intelligence. В частности, она понимает запросы, даже если пользователь запнулся или оговорился. Голосовой помощник стал лучше понимать в контексте. По этому случае в Apple изменили дизайн Siri. Теперь при вызове помощника появляется особая анимация.К обновлённой Siri можно вводить текстовые запросы.Siri научилась лучше работать с приложениями и между приложениями. Например, если сказать ей: «Найди фото Ани в жёлтой кофточке, которые мы сделали в 2023 году», она найдёт эти снимки. После эти изображения можно улучшить — тоже при помощи обычной голосовой команды.Благодаря Apple Intelligence на устройствах компании появятся ИИ-функции для работы с текстом. Так, пользователи смогут попросить Siri переписать текст другими словами или сделать краткую выжимку из него.Бета-версииТестируемые версии всех представленных операционных систем станут доступна для разработчиков уже сегодня, 10 июня. Публичные бета-версии выйдут в июле, а общедоступные — осенью 2024 года.#новости #apple
Очередной радужный эмэйзинг.
P.S. Виси, верни дизлайки и старый дизайн, блеять!
дизлайков правда не хватает
От одного упоминания Apple уже пригорает)
Android и IOS - прошлый век , Droidian - вот операционная система будущего для смартфонов!
https://droidian.org/
Хуидиан, блять.
Модеры, опять реклама скама, где вы😁
То что цвет можно менять это прикольно, но сейчас за этот цвет сдерут как будто создали новый!