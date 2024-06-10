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Маша Цепелева
Техника

Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях

Компания утверждает, что ИИ сможет понять «личный контекст» пользователя, не храня его персональные данные.

  • Apple представила новую систему на конференции WWDC 2024.
  • Компания утверждает, что ИИ сможет понять «личный контекст» пользователя. Например, упорядочить уведомления в зависимости от их важности, предложить удобные маршруты, выполнять персонализированные задачи.
Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях
  • ИИ сможет переписать или отредактировать текст в стандартных и сторонних сервисах, создать картинки в «Сообщениях» и «Заметках», Keynote, Pages и Freeform. Также Apple выпустила отдельное приложение для экспериментов с ИИ-изображениями — Image Playground.
Примеры изображений ИИ от Apple
Примеры изображений ИИ от Apple
Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях
  • Компания показала, как ИИ переписывает мотивационное письмо в зависимости от того, кому оно адресовано. Или предлагает ответ с учётом предыдущей переписки и стиля речи автора. Правки и пояснения можно отменить или отредактировать.
Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях
  • Siri сможет выполнять действия в приложениях за пользователя. Например, «сделать фотографию» и отправить другу. Или найти текстовую информацию на фотографиях и добавить её в письмо, либо заполнить ей форму.
Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях
  • Появилась функция генерации эмодзи по текстовому запросу — Genmoji.
Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях
  • ChatGPT 4o появится на iOS, macOS и iPadOS «позже в 2024 году». Siri обратится к чат-боту, если «не сможет сама выполнить команду». Перед этим система спросит разрешение у пользователя.
  • Функции ChatGPT доступны бесплатно, без создания учётной записи. Пользователи с подпиской ChatGPT Plus cмогут подключить учётную запись. В будущем компания хочет использовать и другие модели искусственного интеллекта.
Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях
  • ИИ-функции будут доступны в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPad и других устройствах с чипами M1 и новее. Apple Intelligence будет доступна в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia — летом 2024 года на английском языке для пользователей в США. Позже компания добавит поддержку других языков и стран.
Список устройств, на которых будут работать ИИ-функции<br />
Список устройств, на которых будут работать ИИ-функции

Новость дополняется

#новости #apple

11
30
30 комментариев
Alexandre Lebedev

Что не говори, но Apple Intelligence — AI. Это просто разрывной ход.

13
1
Ответить
Rafa Ramazanoff

Амэээээзинг технолоджиссс

4
1
Ответить
Драйден

И патент сразу. На слово ai

2
1
Ответить
dodopizza

"Если нет мозгов, АИ не поможет" ПМЭФ.

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Русский князь

Учитывая, насколько развит интеллект у яблока, не особо.

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Alex

Есть вопросы по этому поводу - встретимся в суде!

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Согласовано

Робот Женя на ПМЭФ 2024. Крейг, что с лицом?

2
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