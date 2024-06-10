Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT в приложениях

Компания утверждает, что ИИ сможет понять «личный контекст» пользователя, не храня его персональные данные.Apple представила новую систему на конференции WWDC 2024.Компания утверждает, что ИИ сможет понять «личный контекст» пользователя. Например, упорядочить уведомления в зависимости от их важности, предложить удобные маршруты, выполнять персонализированные задачи.ИИ сможет переписать или отредактировать текст в стандартных и сторонних сервисах, создать картинки в «Сообщениях» и «Заметках», Keynote, Pages и Freeform. Также Apple выпустила отдельное приложение для экспериментов с ИИ-изображениями — Image Playground.Примеры изображений ИИ от AppleКомпания показала, как ИИ переписывает мотивационное письмо в зависимости от того, кому оно адресовано. Или предлагает ответ с учётом предыдущей переписки и стиля речи автора. Правки и пояснения можно отменить или отредактировать.Siri сможет выполнять действия в приложениях за пользователя. Например, «сделать фотографию» и отправить другу. Или найти текстовую информацию на фотографиях и добавить её в письмо, либо заполнить ей форму.Появилась функция генерации эмодзи по текстовому запросу — Genmoji.ChatGPT 4o появится на iOS, macOS и iPadOS «позже в 2024 году». Siri обратится к чат-боту, если «не сможет сама выполнить команду». Перед этим система спросит разрешение у пользователя. Функции ChatGPT доступны бесплатно, без создания учётной записи. Пользователи с подпиской ChatGPT Plus cмогут подключить учётную запись. В будущем компания хочет использовать и другие модели искусственного интеллекта.ИИ-функции будут доступны в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPad и других устройствах с чипами M1 и новее. Apple Intelligence будет доступна в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia — летом 2024 года на английском языке для пользователей в США. Позже компания добавит поддержку других языков и стран.Список устройств, на которых будут работать ИИ-функцииНовость дополняется#новости #apple
Что не говори, но Apple Intelligence — AI. Это просто разрывной ход.
Амэээээзинг технолоджиссс
И патент сразу. На слово ai
"Если нет мозгов, АИ не поможет" ПМЭФ.
Учитывая, насколько развит интеллект у яблока, не особо.
Есть вопросы по этому поводу - встретимся в суде!
Робот Женя на ПМЭФ 2024. Крейг, что с лицом?