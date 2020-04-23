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Техника
Лиана Липанова
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Bloomberg: Apple работает над собственными процессорами для компьютеров Mac на замену чипам от Intel Материал редакции

Компания хочет выпустить первый компьютер на собственном процессоре уже в 2021 году.

5 комментариев
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Apple разрабатывает три собственных процессора для компьютеров Mac на базе чипов A14, которые появятся в будущих моделях iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания хочет выпустить первый компьютер на собственном процессоре уже в 2021 году. Собирать новые чипы будет Semiconductor Manufacturing, тайваньский партнёр Apple по производству процессоров для iPhone и iPad, говорят собеседники издания.

Так Apple стремится получить больший контроль над производительностью собственных устройств и получить конкурентное преимущество, пишет Bloomberg. В частности, Apple перестанет зависеть от Intel, нынешнего поставщика процессоров для Mac.

Intel с трудом поддерживает ежегодный прирост производительности, который сама предлагала, утверждает Bloomberg. Это станет ударом по репутации Intel, пишет издание.

Переход на собственные разработки процессоров Apple, скорее всего, начнёт с нового ноутбука, поскольку первые чипы для Mac не смогут конкурировать с производительностью, которую Intel обеспечивает для MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro, отмечает Bloomberg.

Первые процессоры для Mac будут включать восемь высокопроизводительных ядер с кодовым названием Firestorm и минимум четыре энергоэффективных ядра Icestorm. В будущем Apple планирует выпускать процессоры более чем с 12-ю ядрами, отмечают источники издания.

Представители Apple и Intel отказались от комментариев.

#новость #apple #intel

Техника
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5 комментариев
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Лунатик

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Это был вопрос времени

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Gre Li

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Ну как бы не новость, слухи уже годы муссируются. iPhone 11 уже в тестах производительности браузера обгоняет Макубуки, логично использовать более быстрый и энергоэффективный процессор и в ноутбуках. Отсюда же тренд на сближение Mac OS и iPad OS.

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Vitold Sedyshev

0

Что с приложениями все переписывать? Достаточно перекомпилировать? Будет совместимо из коробки? Сделают эмулятор? Придумают свой .NET?

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Marow from Neverland

0

а чего с амд не сдружились? видео же все равно от них будет

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Вася Пражкин

Marow
0

ARM более энергоэффективны плюс возможность для Apple делать кастомные чипы под свои задачи. Ну и выгодней своих инженеров загрузить, чем заказывать на стороне.

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