Компания хочет выпустить первый компьютер на собственном процессоре уже в 2021 году.

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Apple разрабатывает три собственных процессора для компьютеров Mac на базе чипов A14, которые появятся в будущих моделях iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания хочет выпустить первый компьютер на собственном процессоре уже в 2021 году. Собирать новые чипы будет Semiconductor Manufacturing, тайваньский партнёр Apple по производству процессоров для iPhone и iPad, говорят собеседники издания.

Так Apple стремится получить больший контроль над производительностью собственных устройств и получить конкурентное преимущество, пишет Bloomberg. В частности, Apple перестанет зависеть от Intel, нынешнего поставщика процессоров для Mac.

Intel с трудом поддерживает ежегодный прирост производительности, который сама предлагала, утверждает Bloomberg. Это станет ударом по репутации Intel, пишет издание.

Переход на собственные разработки процессоров Apple, скорее всего, начнёт с нового ноутбука, поскольку первые чипы для Mac не смогут конкурировать с производительностью, которую Intel обеспечивает для MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro, отмечает Bloomberg.

Первые процессоры для Mac будут включать восемь высокопроизводительных ядер с кодовым названием Firestorm и минимум четыре энергоэффективных ядра Icestorm. В будущем Apple планирует выпускать процессоры более чем с 12-ю ядрами, отмечают источники издания.

Представители Apple и Intel отказались от комментариев.