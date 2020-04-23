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Техника
Лиана Липанова
2690

Bloomberg: Apple выпустит Mac с процессором собственного производства вместо чипа от Intel в 2021 году Материал редакции

Компания хочет получить больший контроль над производительностью собственных устройств, отмечает агентство.

33 комментария
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Apple разрабатывает три собственных процессора для компьютеров Mac на базе чипов A14, которые появятся в будущих моделях iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания хочет выпустить первый компьютер на собственном процессоре уже в 2021 году. Собирать новые чипы будет Semiconductor Manufacturing, тайваньский партнёр Apple по производству процессоров для iPhone и iPad, говорят собеседники издания.

Так Apple стремится получить больший контроль над производительностью собственных устройств и конкурентное преимущество, пишет Bloomberg. В частности, Apple перестанет зависеть от Intel, нынешнего поставщика процессоров для Mac.

Intel с трудом поддерживает ежегодный прирост производительности, который сама предлагала, утверждает Bloomberg. Это станет ударом по репутации Intel, пишет издание.

Переход на собственные разработки процессоров Apple, скорее всего, начнёт с нового ноутбука, поскольку первые чипы для Mac не смогут конкурировать с производительностью, которую Intel обеспечивает для MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro, отмечает Bloomberg.

Первые процессоры для Mac будут включать восемь высокопроизводительных ядер с кодовым названием Firestorm и минимум четыре энергоэффективных ядра Icestorm. В будущем Apple планирует выпускать процессоры более чем с 12-ю ядрами, отмечают источники издания.

Представители Apple и Intel отказались от комментариев.

#новость #apple #intel

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33 комментария
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Gre Li

16

Ну как бы не новость, слухи уже годы муссируются. iPhone 11 уже в тестах производительности браузера обгоняет Макубуки, логично использовать более быстрый и энергоэффективный процессор и в ноутбуках. Отсюда же тренд на сближение Mac OS и iPad OS.

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Дмитрий Евсеев

Gre
1

Ага сижу тут в гонки играю между браузерами своего мака и айфона. Охуеваю как разъебывает один другого, очень зрелищно!

Ответить

evilnw

Gre
0

Такое себе сравнение. Когда дело дойдет до реальной работы(расчеты с плавающей точкой и т.д.), то будут совсем другие результаты.

Ответить

Dmitry Semenikhin

Gre
0

Больше интересно, что они сделаю с архитектурой х86(хз можно ли ее будет использовать) Если они будут использовать свою собственную, то мак превратиться в большой айпад, и он уже никому нужен не будет

Ответить

Сослан Сакшин

14

А еще это хороший маркетинговый ход
Теперь сложнее будет пинать эпл за то, что в аналогичной конфигурации виндовый ноут стоит в 2 раза дешевле.

Ответить

Alexey Nekrasov

Сослан
8

Да это и сейчас тяжело делать. Если сравнивать честно конфигурацию, а не из серии возьму я старый проц на Али за 2к рублей. Ну а чё и там и тут 4-6 ядер, зачем мне процессор как у эпл за 20к

Ответить

Александр Рязанов

Сослан
8

Аналогичные решения в аналогичном корпусе продаются по аналогичным ценам.

Ответить

Евгений Дроздов

8

История циклична.
PowerPC 2? :)

Ответить

Николай Свидэрский

Евгений
2

Нет, сейчас другое время, раньше в эпоху до смартфонов и легких ноутов топили за универсальность, которую давал х86, а сейчас по факту массовому рынку мобильных решений (смартфоны и достаточный % ноутов) это особо и не надо + х86 имеет много минусов для мобильных решений, например, они жрут много электричества и греются, ARM лишён этого.

Так что сейчас все шансы выстрелить с дешевым MacBook начального уровня на допиленной iPadOS, который будет жить дольше текущего air, весить меньше, а по производительности в основных программах не уступит или будет быстрее.

Ответить

Иван Шкурко

8

Пизда хакинтошу

Ответить

Лунатик

4

Это был вопрос времени

Ответить

Артём Сычёв

0

Яблокам некуда деньги девать? Был же уже переход с PowerPC. Все эти переезды, это же огромные затраты на разработку, тестирование, внедрение. А в чем профит? Я не думаю, что они что-то принципиально нового от Intel запилят. 

Ответить

S.Z

Артём
9

Набрались опыта на процессорах для айфонов

Ответить

Mika

Артём
5

Был же уже переход с PowerPC. 

C PowerPC переход был потому, что IBM тогда зафейлила следующее поколение процов. Это кстати, как мы видим, было очень удачное решение. 

Яблокам некуда деньги девать?

А в чем профит? 

Если, компания уже умеет делать хорошие процессоры, то логично вкладывать средства в собственные разработки.

Ответить

Artemy Ustimenko

Артём
0

Да, Яблокам некуда деньги девать.

Ответить

Vitold Sedyshev

2

Что с приложениями все переписывать? Достаточно перекомпилировать? Будет совместимо из коробки? Сделают эмулятор? Придумают свой .NET?

Ответить

Сергей Копылов

Vitold
0

Так в Каталине больше нет 32-битных приложений. А 64-битные можно запустить через низкоуровневый эмулятор.

Ответить

Vitold Sedyshev

Сергей
0

То есть можно не париться все будет работать и переход произойдет незаметно? А то отказ от Майкрософта и произошел из-за того что каждые два года надо переделывать все.

Ответить

Алексей Щербаков

Сергей
0

Низкоуровневый эмулятор будет заметно медленнее нативного приложения. Делать на уровне процессора, можно, но дальше демо не пойдет. Уже была попытка Qualcomm + Microsoft, были демо, анонсы, а потом Intel расчехлил патенты. Поэтому только пересборка. Тут им конечно может помочь выстроенная инфраструктура AppStore, но разработчикам придется поприседать, особенно тем, кто использовал спецефичные процессорные инструкции Intel/AMD.

Ответить

Павел

Vitold
0

Это очередной слух. А вы хотите конкретики так, словно это официально анонсировали.

Ответить

Денис Кравцов

1

Давно пора

Ответить

S.Z

1

Уж что что, а с энергоэффективностью всё у их процессоров будет круто

Ответить

Marow from Neverland

–1

а чего с амд не сдружились? видео же все равно от них будет

Ответить

Вася Пражкин

Marow
1

ARM более энергоэффективны плюс возможность для Apple делать кастомные чипы под свои задачи. Ну и выгодней своих инженеров загрузить, чем заказывать на стороне.

Ответить

Дмитрий Лебедев

0

Давно пора, intel уже не вывозит, минимальный прирост мощности последнее время в маках...мб их собственные ARM исправят эту ситуацию

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

Ой да, преимущество, так не хватало мощности процессора на своём айфоне но с новымпроцессором от эппл придец купить айфон

Ответить

Aleksey Bobkov

0

Красавы

Ответить

Ол Сен

0

Сама идея локализации сборочных единиц не очень! Будут страдать технологии

Ответить

Sergey Filimonov

0

Вполне может называться iBook :) Я думаю, что в итоге все устройства переедут на процессоры Apple. Бренд Mac останется для настольных компьютеров iMac и Mac mini. Ноутбуки первыми уйдут от x86 — MacBook в течение нескольких лет может исчезнуть как бренд. В итоге будем иметь iBook вместо MacBook, но с очень похожим дизайном, только тоньше за счёт того, что уберут вентиляторы, и iMac как огромный iPad на базе iOS. Переход при этом будет намного более плавным, чем это было с Power PC — резко MacBook из продажи не уберут, потому что с ними всё и так хорошо.

Переход будет очень интересным. Главный вопрос — как быстро перепишут профессиональный софт.

Но, конечно, аналитеги скажут, что это начало конца Apple, при Джобсе такого не было и дальше по списку.

Ответить

Alexey Kleschevnikov

0

ой, жду просадок производительности в ближайшее время, пока все разработчики не будут персонально писать нативные приложения под этот проц пройдет не мало времени(

Ответить

Злой Полушубок

0

Далеко не весь софт есть под ARM платформу. И это создает проблемы. Захочет ли Адоб возиться с портированием своего софта на ARM или скажут кушайте версию для айПада?
Много разработчиков используют маки и тут тоже встает вопрос с специфическим софтом.

Второй вопрос: а они все свои компы собираются переводить на ARM? И Mac Pro? Или будут сидеть на 2-х стульях?

Ответить

Андрей Браиловский

0

Вот только вопрос, что делать с совместимостью, если все ПО написано под x86, а реверанс делается в сторону arm?

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Yura Nabokov

–1

не x86???

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