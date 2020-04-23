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Врач может выявлять пациентов с симптомами заболевания коронавирусом, не подвергая себя опасности.
Госпиталь Бостона в США получил в распоряжение четырёхногого робота Spot, который помогает медикам удалённо общаться с заражённым Covid-2019 пациентами, пишет The Verge.
На «голове» робота установлено крепление для iPad или другого устройства для видеоконференций. Общение происходит по радиосвязи, поясняет издание.
В госпитале отметили, что благодаря роботу время контакта медсестёр с заражёнными пациентами сократилось до минимума. Согласно правилам, пациенты с подозрением на коронавирус должны выстоять очередь в палатку, ответить на вопросы врача и измерить температуру. Для этой процедуры требовались пять человек медперсонала, подсчитали в Boston Dynamics.
Компания планирует расширить использование своей техники для помощи медикам во время пандемии. Роботы могут измерять частоту дыхания, пульс, температуру, давление, а также дезинфицировать помещения с помощью ультрафиолетовых ламп.
Boston Dynamics также открыла доступ к собственному ПО, чтобы другие больницы и производители роботов могли им воспользоваться, отмечает издание.
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