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Техника
Галина Мубаракшина
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Фото: робособака от Boston Dynamics для дистанционного общения врачей с пациентами Материал редакции

Врач может выявлять пациентов с симптомами заболевания коронавирусом, не подвергая себя опасности.

2 комментария
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Госпиталь Бостона в США получил в распоряжение четырёхногого робота Spot, который помогает медикам удалённо общаться с заражённым Covid-2019 пациентами, пишет The Verge.

На «голове» робота установлено крепление для iPad или другого устройства для видеоконференций. Общение происходит по радиосвязи, поясняет издание.

В госпитале отметили, что благодаря роботу время контакта медсестёр с заражёнными пациентами сократилось до минимума. Согласно правилам, пациенты с подозрением на коронавирус должны выстоять очередь в палатку, ответить на вопросы врача и измерить температуру. Для этой процедуры требовались пять человек медперсонала, подсчитали в Boston Dynamics.

Компания планирует расширить использование своей техники для помощи медикам во время пандемии. Роботы могут измерять частоту дыхания, пульс, температуру, давление, а также дезинфицировать помещения с помощью ультрафиолетовых ламп.

Boston Dynamics также открыла доступ к собственному ПО, чтобы другие больницы и производители роботов могли им воспользоваться, отмечает издание.

#bostondynamics #коронавирус #бизнеснакарантине

Техника
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Arthur Niazyan

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Пожалуйста, не пинайте ногой собаку.

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Юрий Малков

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И собака не будет тыкать в вас палкой, проверяя жизненный тонус.

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