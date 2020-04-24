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Техника
Филипп Концаренко
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Начал тестировать новую клавиатуру для iPad Pro с трекпадом. Первые впечатления.

  1. Она тяжелая. После тряпочного чехла прямо неожиданно массивная.
  2. Оказалось, что регулируется только та часть, где чехол крепится к самому iPad. А та, часть, где находится разъем для зарядки, работает практически в режиме «Вкл» или «Выкл».
  3. Трекпад как-то маловат — непривычно после гигантских трекпадов ноутбуков.
  4. Клавиатура классная. К этому вопросов нет. Но уже пару раз столкнулся с необходимостью нажать Esc, которой нет.

Поработаю недельку-две, расскажу подробнее о впечатлениях.

Филипп Концаренко
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Ilya Konovalov

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Без macos для айпада это все дичь бесполезная

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