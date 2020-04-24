Начал тестировать новую клавиатуру для iPad Pro с трекпадом. Первые впечатления.
- Она тяжелая. После тряпочного чехла прямо неожиданно массивная.
- Оказалось, что регулируется только та часть, где чехол крепится к самому iPad. А та, часть, где находится разъем для зарядки, работает практически в режиме «Вкл» или «Выкл».
- Трекпад как-то маловат — непривычно после гигантских трекпадов ноутбуков.
- Клавиатура классная. К этому вопросов нет. Но уже пару раз столкнулся с необходимостью нажать Esc, которой нет.
Поработаю недельку-две, расскажу подробнее о впечатлениях.
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Ilya Konovalov
Без macos для айпада это все дичь бесполезная
Илья СомпремулаIlya
пока