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Таня Боброва
Техника

Минпромторг приостановил выдачу субсидий производителям радиоэлектроники — «Ведомости»

И начал проверки эффективности использования ранее выделенных средств.

  • Ведомство приостановило выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования денег, уже выделенных компаниям. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера компаний — производителей электроники.
  • По мнению источников, это связано с тем, что получатели средств не выполнили показатели госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Кроме того, нет допфинансирования, а Минпромторг якобы пересмотрел планы работы в связи с назначением министром Антона Алиханова.
  • Один из собеседников отметил, что «новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на ИТ». Но, по словам близкого к правительству источника, решение о приостановке выдачи субсидий было принято ещё до прихода в ведомство нового руководства.
  • В Минпромторге заявили, что регулярно проверяют исполнение субсидий в течение года «в зависимости от текущей стадии реализации проектов и различных других факторов». «Финансирование проектов осуществляется в соответствии с запланированными параметрами бюджетного финансирования», — добавили там.
  • Среди компаний, которым перенесли субсидирование проектов, источники газеты называют МЦСТ, НТЦ «Модуль», «Аквариус» и других. В НТЦ «Модуль» и «Аквариусе» отказались от комментариев, в МЦСТ не ответили на запрос издания.
  • По оценке Kept (бывшая KPMG в России), которую приводит газета, в 2023 году на развитие отрасли микроэлектронной продукции в России государство направило около 147 млрд рублей. Для сравнения, в 2020-м выделили 30 млрд рублей.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают: при высоких процентных ставках предприятиям радиоэлектроники важно получить господдержку. Мировые компании вроде Intel, AMD и Nvidia «вкладывают миллиарды», у них есть и мировой рынок сбыта. В России он «крайне ограничен, да и сбывать практически нечего», большинство компаний не могут проводить исследовательские и конструкторские работы за свой счёт.

#новости

3
10
10 комментариев
Андрей

Дак а толку эти деньги пускать на OEM

1
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Kiss1nger

"Ведомство приостановило выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования денег, уже выделенных компаниям."
Эффективность близкая к идеальной. Распилено под лозунгом "сделаемСпАЁ" - 95 %.

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Aleks Sch

Баста? Импортозаместились?)

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Вадим Д.

Минпроморг пытается найти этих производителей?

— Где богатырь?
— Отсель не видать.

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Natalie Brown

если бы они регулярно проверяли бы исполнение субсидий в течение года, то такого бы думаю не произошло

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Станислав Пржембольский

Вино должно настояться :-)

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Станислав Пржембольский

Щас Алиханов хвосты накрутит распильщикам.

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