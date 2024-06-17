Минпромторг приостановил выдачу субсидий производителям радиоэлектроники — «Ведомости»

И начал проверки эффективности использования ранее выделенных средств.Ведомство приостановило выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования денег, уже выделенных компаниям. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера компаний — производителей электроники.По мнению источников, это связано с тем, что получатели средств не выполнили показатели госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Кроме того, нет допфинансирования, а Минпромторг якобы пересмотрел планы работы в связи с назначением министром Антона Алиханова.Один из собеседников отметил, что «новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на ИТ». Но, по словам близкого к правительству источника, решение о приостановке выдачи субсидий было принято ещё до прихода в ведомство нового руководства.В Минпромторге заявили, что регулярно проверяют исполнение субсидий в течение года «в зависимости от текущей стадии реализации проектов и различных других факторов». «Финансирование проектов осуществляется в соответствии с запланированными параметрами бюджетного финансирования», — добавили там.Среди компаний, которым перенесли субсидирование проектов, источники газеты называют МЦСТ, НТЦ «Модуль», «Аквариус» и других. В НТЦ «Модуль» и «Аквариусе» отказались от комментариев, в МЦСТ не ответили на запрос издания.По оценке Kept (бывшая KPMG в России), которую приводит газета, в 2023 году на развитие отрасли микроэлектронной продукции в России государство направило около 147 млрд рублей. Для сравнения, в 2020-м выделили 30 млрд рублей.Опрошенные изданием эксперты отмечают: при высоких процентных ставках предприятиям радиоэлектроники важно получить господдержку. Мировые компании вроде Intel, AMD и Nvidia «вкладывают миллиарды», у них есть и мировой рынок сбыта. В России он «крайне ограничен, да и сбывать практически нечего», большинство компаний не могут проводить исследовательские и конструкторские работы за свой счёт.#новости
Дак а толку эти деньги пускать на OEM
"Ведомство приостановило выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования денег, уже выделенных компаниям."
Эффективность близкая к идеальной. Распилено под лозунгом "сделаемСпАЁ" - 95 %.
Баста? Импортозаместились?)
Минпроморг пытается найти этих производителей?
— Где богатырь?
— Отсель не видать.
если бы они регулярно проверяли бы исполнение субсидий в течение года, то такого бы думаю не произошло
Вино должно настояться :-)
Щас Алиханов хвосты накрутит распильщикам.