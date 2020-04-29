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«Яндекс.Ровер» занимается доставкой документов и посылок на территории города.
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера «Яндекс.Ровер» за пределами штаб-квартиры на улице Льва Толстого в Москве: робот занялся доставкой документов и посылок на территории Сколково. Об этом vc.ru рассказали в компании.
«Ровер» передвигается по тротуарам, он самостоятельно планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. Маршруты между офисами администрации и отделением «Почты России», куда робот также возит корреспонденцию, могут составлять несколько километров, отметили в «Яндексе».
Сотрудники центра «Сколково» могут управлять роботом со смартфона: ставить задачи, блокировать и разблокировать, следить за движением на карте.
В будущем компания вместе с командой центра планирует добавить другие задачи для робота-курьера, а также подключить к его использованию стартапы, крупные корпорации и жителей центра. Например, «Ровер» может использоваться для доставки посылок из интернет-магазинов, продуктов и готовой еды.
Фейк-ньюс про Навального будет вещать через громкую связь?)
А что про него вещать?
Он сам вещал недавно и просил Путина раздать людям по копеечке.
А Познер вещал, что на это время нужно прекратить бороться и уличать власть и переждать, а вот потом...
Если у кого-то остались либеральные предрассудки по поводу этих двух милашных деятелей, то они могут выдохнуть и искать новые ориентиры оппозиции.
Уже на улицы надо Москвы выводить а они все у себя вот когда будет везде это будет новость а сейчас ерунда, у меня дома есть чайник на смарте работает это новость? Нет
У нас не все люди адаптировались к тому что кроме них в общественных местах есть другие люди, а это сколько лет прошло с тех пор как города появились.. так что до роботов им ещё далеко))
Мало кто знает, что Сколково на картах отмечено как кладбище *талантов*
Смешно, конечно))) В Эстонии такие роботы давно бегают. Под них поправки в пдд сделали. В одном районе Таллина их не меньше, чем людей. Доставляют продукты: быстро, аккуратно и доступно! И в Лондоне они есть...
Смешно то, что крупные суммы тратятся на тестирование продукта, который уже давно существует. Продует уже создан, изучен и модернизирован. И Ок, если бы инновационный центр Сколково тестировал новые возможности подобного робота. Но пока робота катают по одному дворику. Невиданный прогресс. Йотафон-2.
Полагаю, смех заключается в том, что в Эстонии это уже запустили, а у нас айти-гигант со штатом айтишников как Эстония, образно говоря, пока лишь тестируют, хотя идея реально не новая.
Но самое смешное, что разработка и продажа таких роботов - дико убыточное дело и выживают эстонцы исключительно на инвестициях и вере, что их стартап купит какой-нибудь условный Амазон.
Разработка может вестись попутно с разработкой большого беспилотного авто и частично компенсироваться за счет этого, а вот производство - да, наверняка недешовое удовольствие, и окупится только при длительном сроке коммерческой эксплуатации, что в наших реалиях, считай, почти никогда))
Так их же разворуют на запчасти в миг на улицах Москвы) Тем более сейчас, когда гречка кончается у людей
Так он сканирует улицы и используют биометрию из базы его украдут а воров поймают через 5 мин
когда в РФ запускали каршеринги тоже говорили, что машину разуют через день. Ан нет, рынок невероятно попер и нормально принял новый сервис.
Он весит около 80 кг. Так что не каждый украсть его сможет)
Лидар свинтить - вот что в роботе самое ценное, а остальное никуда не нужно.
Boston Dynamics курильщика.
Наш ответ Западу по программе импортозамещения.
На самом деле, ниша беспилотной перевозки грузов (любым транспортом) вполне может полететь гораздо раньше такой же перевозки людей – меньше препятствий в виде страха за человеческие жизни (ну ясно, конечно, что грузы, так или иначе, перевозятся по дорогам, но тем не менее).
На самом деле нет. Возможности у автономного устройства спровоцировать аварию с участием другого транспортного средства (в т.ч. перевозящего людей) остаются. Принцип "не ты въедешь, так в тебя" никуда не исчезает с такими вот беспилотниками, увы, не зря же он только в Сколково ездит.
А эти "Роверы" не от https://www.starship.xyz/ ?
Если да - то круто, поздравляю земляков! )
Совершенно не нежный и бесполезный девайс. Куда доехать то может? Скорость мизерная, объем сизерный, эффективность мизерная. Яндекс опять скопировал никому ненужную инновацию. Когда же в компанию начнут набирать "думающих" специалистов?
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