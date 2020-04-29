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Техника
Татьяна Боброва
1155

«Яндекс» вывел робота-курьера для перевозки небольших грузов за пределы офиса: он начал работать в Сколково Материал редакции

«Яндекс.Ровер» занимается доставкой документов и посылок на территории города.

30 комментариев
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«Яндекс» начал тестировать робота-курьера «Яндекс.Ровер» за пределами штаб-квартиры на улице Льва Толстого в Москве: робот занялся доставкой документов и посылок на территории Сколково. Об этом vc.ru рассказали в компании.

«Яндекс»

«Ровер» передвигается по тротуарам, он самостоятельно планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. Маршруты между офисами администрации и отделением «Почты России», куда робот также возит корреспонденцию, могут составлять несколько километров, отметили в «Яндексе».

Сотрудники центра «Сколково» могут управлять роботом со смартфона: ставить задачи, блокировать и разблокировать, следить за движением на карте.

В будущем компания вместе с командой центра планирует добавить другие задачи для робота-курьера, а также подключить к его использованию стартапы, крупные корпорации и жителей центра. Например, «Ровер» может использоваться для доставки посылок из интернет-магазинов, продуктов и готовой еды.

«Яндекс» запустил тестирование роботов-курьеров…
Компания хочет использовать роботов для доставки продуктов, еды и заказов из интернет-магазинов…
vc.ru

#новость #яндекс #роботы

Татьяна Боброва
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30 комментариев
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Andrey Kulakov

6

Фейк-ньюс про Навального будет вещать через громкую связь?)

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Alexander Gess

Andrey
0

А что про него вещать?
Он сам вещал недавно и просил Путина раздать людям по копеечке. 
А Познер вещал, что на это время нужно прекратить бороться и уличать власть и переждать, а вот потом...

Если у кого-то остались либеральные предрассудки по поводу этих двух милашных деятелей, то они могут выдохнуть и искать новые ориентиры оппозиции.

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Денис Демидов

0

Уже на улицы надо Москвы выводить а они все у себя вот когда будет везде это будет новость а сейчас ерунда, у меня дома есть чайник на смарте работает это новость? Нет

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Michael Shramko

Денис
6

Да его сопрут, когда он выведится на улицы города😁😁

Ответить

ЯжПрограммист

Денис
0

У нас не все люди адаптировались к тому что кроме них в общественных местах есть другие люди, а это сколько лет прошло с тех пор как города появились.. так что до роботов им ещё далеко))

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Konstantin_Andreevich

3

Мало кто знает, что Сколково на картах отмечено как кладбище *талантов*

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Maria Vinogradova

2

Смешно, конечно))) В Эстонии такие роботы давно бегают. Под них поправки в пдд сделали. В одном районе Таллина их не меньше, чем людей. Доставляют продукты: быстро, аккуратно и доступно! И в Лондоне они есть...

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Александр Якунин

Maria
1

А у нас в Канаде, лось и сироп кленовый

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IO

Maria
0

А что смешного?

Ответить

Maria Vinogradova

IO
0

Смешно то, что крупные суммы тратятся на тестирование продукта, который уже давно существует. Продует уже создан, изучен и модернизирован. И Ок, если бы инновационный центр Сколково тестировал новые возможности подобного робота. Но пока робота катают по одному дворику. Невиданный прогресс. Йотафон-2.

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Илья Бегун

IO
0

Полагаю, смех заключается в том, что в Эстонии это уже запустили, а у нас айти-гигант со штатом айтишников как Эстония, образно говоря, пока лишь тестируют, хотя идея реально не новая.

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Вася Пражкин

Maria
0

Но самое смешное, что разработка и продажа таких роботов - дико убыточное дело и выживают эстонцы исключительно на инвестициях и вере, что их стартап купит какой-нибудь условный Амазон.

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Андрей Захаров

Вася
0

Разработка может вестись попутно с разработкой большого беспилотного авто и частично компенсироваться за счет этого, а вот производство - да, наверняка недешовое удовольствие, и окупится только при длительном сроке коммерческой эксплуатации, что в наших реалиях, считай, почти никогда))

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Антон Храмченко

1

Так их же разворуют на запчасти в миг на улицах Москвы) Тем более сейчас, когда гречка кончается у людей

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Денис Демидов

Антон
1

Так он сканирует улицы и используют биометрию из базы его украдут а воров поймают через 5 мин

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ave ego

Денис
2

закроют его изза угла одеялом из фольги и перевернут кверху колёсами, потом в клетку фарадея и на металлолом. 

Ответить

Alex Konin

ave
1

когда в РФ запускали каршеринги тоже говорили, что машину разуют через день. Ан нет, рынок невероятно попер и нормально принял новый сервис.

Ответить

ave ego

Alex
1

запросите статистику у каршерингов сколько машин на запчасти разобрано ))

Ответить

Alex Konin

ave
1

это излишние данные - важно что рынок растет кратно, значит с машинами в целом все ок и экономика сходится

Ответить

ave ego

Alex
0

но каршеринговые машины до сих пор на запчасти разбирают. 

Ответить

IO

ave
0

Обычные машины тоже разбирают, что с того?

Ответить

Evgeny Boyko

ave
1

Киберпанк, который заслужили

Ответить

Иван Лобанов

Денис
0

Он весит около 80 кг. Так что не каждый украсть его сможет)

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Андрей Захаров

Иван
0

Лидар свинтить - вот что в роботе самое ценное, а остальное никуда не нужно.

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Евгений Дроздов

0

Boston Dynamics курильщика.
Наш ответ Западу по программе импортозамещения.

Ответить

Павел Скиннер

1

На самом деле, ниша беспилотной перевозки грузов (любым транспортом) вполне может полететь гораздо раньше такой же перевозки людей – меньше препятствий в виде страха за человеческие жизни (ну ясно, конечно, что грузы, так или иначе, перевозятся по дорогам, но тем не менее). 

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Андрей Захаров

Павел
0

На самом деле нет. Возможности у автономного устройства спровоцировать аварию с участием другого транспортного средства (в т.ч. перевозящего людей) остаются. Принцип "не ты въедешь, так в тебя" никуда не исчезает с такими вот беспилотниками, увы, не зря же он только в Сколково ездит.

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Anton Ossipovski

0

А эти "Роверы" не от https://www.starship.xyz/
Если да - то круто, поздравляю земляков! ) 

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Полет Нормальный

0

Совершенно не нежный и бесполезный девайс. Куда доехать то может? Скорость мизерная, объем сизерный, эффективность мизерная. Яндекс опять скопировал никому ненужную инновацию. Когда же в компанию начнут набирать "думающих" специалистов?

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Михаил Костриков

–1

До первого гастарбайтера...

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