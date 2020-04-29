«Яндекс.Ровер» занимается доставкой документов и посылок на территории города.

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«Яндекс» начал тестировать робота-курьера «Яндекс.Ровер» за пределами штаб-квартиры на улице Льва Толстого в Москве: робот занялся доставкой документов и посылок на территории Сколково. Об этом vc.ru рассказали в компании.

«Яндекс»

«Ровер» передвигается по тротуарам, он самостоятельно планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. Маршруты между офисами администрации и отделением «Почты России», куда робот также возит корреспонденцию, могут составлять несколько километров, отметили в «Яндексе».

Сотрудники центра «Сколково» могут управлять роботом со смартфона: ставить задачи, блокировать и разблокировать, следить за движением на карте.