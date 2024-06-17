МТС обновил подписку на смартфоны Share It: убрал устройства дешевле 50 тысяч рублей и включил свои сервисы

Программа заработает ещё в 11 городах. Компания запустила Share It в июле 2023 года в Москве для абонентов всех операторов. Подписка позволяет клиентам через 12 месяцев выкупить смартфон или заменить на новый.В июне 2024-го программа заработает ещё в 11 городах: в Уфе, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону, Сочи и в Волгограде.В МТС отметили, что исключили из Share It маловостребованные смартфоны. Теперь в программе участвуют устройства стоимостью от 50 тысяч рублей — всего 52 модели Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и другие. Например, ежемесячный платёж за iPhone 15 Pro 256 Гб составит около 7500 рублей.В подписку также включили страховку устройства, защитное стекло, тариф «МТС Больше» и подписку «МТС Premium». Пользователи могут выбрать любые из дополнительных продуктов или отказаться от них.По итогам первого года работы Share It самым популярным смартфоном стал iPhone 14 Pro 256 Гб (7,3% всех подписок), рассказали в МТС. В пятёрку популярных устройств также вошли Samsung Galaxy S23 Ultra (5,2%), Apple iPhone 15 Pro 256 Gb (5,1%), Apple iPhone 15 Pro Max 256 Gb (5%), Samsung Galaxy S24 Ultra (3,7%).#новости #мтс
Xiaomi в лизинг это сильно😂
Дак даже айфон брать тупо, если в год 90к и выходит. Рассрочка со своими ненужными сервисами
ну не скажи новые модели больше косаря стоят)так что сяоми уже не такой доступный телефон какой был раньше, а учитывая, что все еще есть люди с зп 30к им это не по карману
В подписку входит страховка, защитное стекло, тариф «МТС Больше» и подписка «МТС Premium»Про антивирус за 1999 в месяц забыли.
Желательно от Касперского и эксклюзивно на айфон.
А зачем, если можно дешевле взять в рассрочку или даже кредит? Пусть даже за столько же, только ты с самого начала платишь за свой телефон
Скорее всего для ца, которая хочет ходить постоянно с новым аппаратом. Полгода с ксяоми, или год с новым яблоком. Потом сдал аппарат компании, и опять новый
Даже не знаю будет ли пользоваться спросом и популярностью. Ну раз заработает ещё в 11 городах, то наверное есть спрос.