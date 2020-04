Плюсы и минусы первых «настоящих» беспроводных наушников от Google.

Журналисты профильных изданий опубликовали обзоры на вторую модель наушников Google — Pixel Buds (2020), которую анонсировали в октябре 2019 года.

Они отметили, что компания исправила множество ошибок оригинальных Pixel Buds, например, сделала их полностью беспроводными, улучшила качество звучания и эргономику. Но у новых Pixel Buds всё равно остаются некоторые недостатки, к примеру, у наушников нет активного шумоподавления, как у Apple AirPods Pro.

При этом стоимость Pixel Buds увеличилась со $159 до $179.

Pixel Buds 2020

Плюсы

Наушники стали удобнее благодаря новому дизайну и отказу от проводов

Google отказалась от короткого провода в новых Pixel Buds — наушники стали легче и удобнее, чем первая версия, представленная в 2017 году, отмечает The Verge.

Pixel Buds 2017 года

Чтобы наушник не вываливался из уха, на нём есть небольшая силиконовая дужка-плавник. У обозревателя The Verge Криса Уэлча не возникло дискомфорта при ношении Pixel Buds 2020 года, но его коллеги заявили, что после длительного пользования крепление наушника вызывало болезненные ощущения.

Четыре цвета Pixel Buds

Журналист Engadget Билли Стил назвал посадку наушников очень удобной — они не выпадают из ушей даже при активных физических упражнениях. Этого же мнения придерживается обозреватель Digital Trends Ник Вудард — он отмечает, что первая версия Pixel Buds неплотно прилегала к ушам.

При этом у новых Pixel Buds степень защиты по стандарту IPX4: в них нельзя плавать, но наушники выдержат пот и дождь.

Мне нравится дизайн наушников, хотя ты все равно будешь выглядеть так, словно у тебя в ухе застрял «ментос». Нейпир Лопес The Next Web

Обозреватель CNET Дэвид Карной тоже сравнивает дизайн наушника с конфетой CNET​

По словам обозревателя The Verge Криса Уэлча, Google Pixel Buds 2020 года — одни из самых удобных наушников, которые он носил, но этот комфорт приходит с компромиссом.

По аналогии с Apple AirPods компания Google разработала вентиляционную систему для наушников, чтобы предотвратить ощущение «забитого уха» у владельцев Pixel Buds. Вентиляция работает «очень хорошо», отмечают The Verge и другие издания.

Вентиляционная система Pixel Buds позволяет воздуху циркулировать, но, естественно, она впускает немного окружающего шума. Это не станет помехой для бегунов или любителей активного отдыха, которым нужно ориентироваться в пространстве, но может расстроить постоянных пассажиров метро, отмечает Уэлч.

Из-за отверстий для вентиляции на высокой громкости окружающие могут слышать звук из наушников.

Кейс Pixel Buds похож на речную гальку — он матово-белый, плоский, с откидным верхом на магнитах, по габаритам похож на кейс Apple AirPods, но немного толще, отмечает The Verge. Его вес — 56 грамм.

Наушники крепятся на магнитах. Кейс поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi и зарядку USB-C. В комплекте также есть два дополнительных набора силиконовых вкладышей и зарядный кабель.

Google

Качество звука стало лучше, но бас слабый и нет эквалайзера

Для новых Pixel Buds Google разработала специальные 12-мм драйверы, но о других технических характеристиках, например, диапазоне частот или чувствительности не рассказывает.

Мнения журналистов о качестве звука разделились, но большинство называет его как минимум неплохим для стоимости наушников. Например, журналист The Verge похвалил звук, назвав прослушивание музыки приятным в большинстве жанров. Слабое место наушников — бас, которому не хватает глубины, считает The Verge.

Журналист The Next Web Неймир Лопес также отмечает хорошее качество звука: оно лучше, чем в первых версиях Pixel Buds и AirPods, но «на шаг ниже» аудиофильских и более дорогих Sennheiser Momentum True Wireless 2 ($299), Sony WF-1000XM3 ($229) и Master and Dynamic MW07 ($299). Но наушники не звучат агрессивно — их звук «слишком непринуждённый», отмечает Лопес. А вот бас Лопесу понравился: за счёт вентиляции наушников бас получился динамичным и звучит чуть ли не лучше, чем во всех перечисленных наушниках, считает журналист.

Вентиляционная система The Verge

Дэвид Карной из CNET считает звучание очень хорошим для TWS-наушников, с чётко выраженными басами и детальностью инструментов.

Он тоже заявил, что наушники Google не дотягивают до уровня более дорогих наушников Sony и Sennheiser, но заметил, что большинство покупателей будут «весьма довольны звуком», если просто купят Pixel Buds и не будут сравнивать звучание с премиальными наушниками.

Обозреватель Android Police Тейлор Кернс тоже отметил хорошее качество звучания, хотя назвал его «более плоским», чем у многих других наушников, а бас, по его мнению, выражен слабо. Поддержка кодека aptX в Pixel Buds 2020 года отсутствует, но журналист не обнаружил проблем с задержкой звука в видео.

Ещё один недостаток по мнению The Verge и The Next Web — отсутствие эквалайзера в Android-приложении наушников. Представители Google в разговоре с The Verge заявили, что компания выбрала «простоту взаимодействия с пользователем», а наушники настроены таким образом, чтобы оптимально и сбалансированно звучать в «широком спектре музыкальных жанров».

Управление и работа с Google Assistant

Наушниками можно управлять жестами через сенсорную панель на их поверхности: например, провести по ней для регулировки громкости, нажать дважды для пропуска трека или удерживать палец для запуска Google Assistant (он слушает, пока пользователь держит палец на наушнике, и работает мгновенно, отмечает The Next Web).

Новые Pixel Buds поддерживают технологию Google Fast Pair, с помощью которой наушники быстро обнаруживаются, а затем автоматически подключаются к телефонам Pixel после открытия кейса — похожее есть у Apple AirPods. На других Android-смартфонах нужно установить приложение Pixel Buds из Play Store.

Google

При этом все функции Pixel Buds доступны на любом Android-смартфоне. Например, Pixel Buds 2020 года стали первыми TWS-наушниками с поддержкой «горячих слов» в Google Assistant: пользователю достаточно сказать «Привет, Google» или «Ок, Google», чтобы активировать голосового помощника и работать с ним — попросить сменить трек, изменить громкость и так далее.

Также Pixel Buds 2020 поддерживают голосовые уведомления и диктовку ответа, обнаружение в ухе (музыка автоматически ставится на паузу, когда наушник вытаскивают) и могут работать только с одним вставленным наушником.

Нет проблем и с мгновенным подключением, когда владелец пытается использовать только один наушник или затем вставляет в ухо другой — на эти действия на некоторых других моделях может понадобиться несколько попыток, отмечает The Next Web.

Если один из наушников потерялся, на него можно позвонить — он будет издавать звук, пока находится в пределах радиуса действия Bluetooth (наушники поддерживают стандарт Bluetooth 5.0).

Одна из основных особенностей Pixel Buds 2017 года, которую рекламировала и продолжает рекламировать Google — автоматический перевод речи через Google Translate, — сохранилась и в новых Pixel Buds.

Пользователь может сказать «Привет, Google, помоги мне говорить по-испански» — автоматически откроется приложение Google Translate, а пользователю достаточно будет нажать на один из наушников и говорить — телефон переведёт и автоматически произнесёт речь пользователя на нужном ему языке.

Перед тем как заговорит собеседник, нужно нажать кнопку микрофона в Google Translate — его ответ будет переведён на язык пользователя и воспроизведён через Pixel Buds. Функция работает хорошо, особенно в тихих условиях, хотя собеседнику и придётся слышать голос через динамики смартфона пользователя, отмечает The Next Web.

При этом функция перевода не эксклюзивна для Pixel Buds и может работать на любых наушниках с Google Assistant, отмечает Android Police.

Хорошее качество связи

Журналист CNET Дэвид Карной и автор Android Police Тейлор Кернс отмечают, что нове Pixel Buds отлично справляются с разговорами: собеседники не могли отличить разговор по наушникам и телефону, хотя фоновые шумы, например шелест бумаги, более заметны при использовании Pixel Buds.

Минусы

Нет активной шумоизоляции, но есть адаптивный режим

У Pixel Buds нет технологии активного шумоподавления, что журналисты The Verge, CNET, The Next Web, Android Police, Digital Trends и других изданий называют основным недостатком.

«Да, AirPods 2 тоже не имеют этой функции и стоят на $20 дешевле, но активная шумоизоляция есть в Amazon Echo Buds, которые продаются на $50 дешевле Pixel Buds. Это не критический недостаток, но если бы Google действительно хотела сделать мощную заявку в категории TWS-наушников, это был бы хороший способ», — отмечает Digital Trends.

Вместо шумоподавления в Pixel Buds есть адаптивный режим звука, который автоматически регулирует громкость в соответствии с окружающей обстановкой. Например, в метро Pixel Buds автоматически увеличат громкость.

Среднее время работы

Google заявляет о пяти часах автономной работы от одной зарядки, вместе с кейсом заряда хватит на 24 часа воспроизведения музыки.

Обозреватель The Verge отметил, что наушники разряжаются с разной скоростью, например, разница может доходить до 15%. Представитель Google рассказал изданию, что подобное поведение наушников адекватное — каждый наушник может выполнять разные функции, и чтобы максимально увеличить общее время работы, один наушник может потреблять больше энергии, чем другой.

The Verge

Но алгоритм отслеживает состояние заряда и переключает энергоёмкие функции на менее разрядившийся наушник, балансируя их разряд, заявляет Google.

Отсутствие полноценной поддержки iOS

Журналисты отмечают, что большинство функций Pixel Buds не работают на iOS — Google не выпустила приложение для наушников, поэтому на устройствах Apple не работает Google Assistant, перевод речи, функция адаптации громкости под окружающую обстановку и многое другое. Фактически Pixel Buds на iOS не отличаются от любой другой Bluetooth-гарнитуры.

Возможные статические помехи

Журналист Android Police Тейлор Кернс пожаловался на постоянный статический шум в наушниках, который слышит только при очень низкой громкости или тишины во время воспроизведения звуков. Представители Google признали проблему, но заявили Кернсу, что большинство пользователей не смогут услышать слабое шипение.

Другие обозреватели не упоминают о шипении.

Новые Pixel Buds от Google — это «значительное улучшение» по сравнению со старой моделью, как по концепции, так и по исполнению, отмечает The Verge. Их дизайн более проработанный, наушники проще использовать и удобнее носить, и они находятся в шаге от конкурентов по большинству функций.