Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Техника
Евгений Делюкин
169

Amazon выпустила «умную» микропечь за $250: почему она не упрощает готовку, а лишь добавляет хлопот владельцу Материал редакции

Рассказывает кулинарный критик Wired Джо Рэй.

0 Обсудить
В закладки

Amazon Smart Oven — «умная» конвекционная и микроволновая печь. Пользователь может отсканировать продукты с помощью приложения Amazon Alexa, а затем попросить голосового помощника включить устройство или просто сказать ему, чтобы печь поджарила курицу.

Но за то время, что владелец заставляет печь работать, он мог бы найти простые рецепты и приготовить еду на обычной плите, считает обозреватель кухонной техники Джо Рэй. Alexa не помогает в приготовлении блюд и задаёт странные вопросы, а печь неоправданно большая и готовит дольше обычной духовки.

«Фургон на столе со шнуром от ядерного реактора», который сломался при первом включении

Сначала Рэя поразили габариты печи: ширина — 56 см, высота 33 см и глубина 50,8 см. На коробке весом 24,5 кг наклеено предупреждение: переносить только с напарником из-за тяжести.

Кухня у меня приличных размеров, но микроволновка затмила почти всё — словно припарковал фургон на столе. Сзади справа — кабель питания толщиной с палец, который мешает поставить печь вплотную к стене.

«Этот шнур словно от ядерного реактора», — сказала моя жена Элизабет, которая пишет и редактирует публикации о ядерных реакторах. А ещё мне интересно, почему Amazon не разместила питание в нижнем углу устройства, это аккуратнее.

Джо Рэй

Затем Рэй попытался включить Smart Oven. Для этого нужно подключить к ней колонку Echo Dot, которая идёт в комплекте, у самой печи нет динамиков и микрофонов. Затем — установить мобильное приложение Amazon Alexa. Но микроволновка зависла.

Микроволновка зависла ещё до того, как я начал ей пользоваться. Через час после подключения устройство не реагировало на команды в приложении. Довольно долго на панели горел индикатор «Обновление», а затем, минут пять-десять, «Знакомство». В конечном счёте я отключил и включил печь, и экран снова стал тёмным.

Джо Рэй

Alexa не помогает — приходится экспериментировать

Через два дня Рэй получил от Amazon новую печь, которую удалось настроить. Но замешательство и разочарование никуда не делись.

Вот пример: сможете быстро ответить, сколько миллилитров в вашей любимой кофейной кружке? А как насчет запасной или той большой на дальней полке шкафа? А в чашке для чая? На моих чашках нет пометок об объёме, но когда я попросил Alexa разогреть кофе, она спросила, какой объём. Без понятия.

В этот момент я переключился на жареную курицу. Приготовьтесь! Alexa захочет узнать вес птицы.

Джо Рэй

Рэй отмечает, что многие производители «умной» кухонной техники прикладывают хотя бы элементарный набор рецептов. Amazon не даёт ничего.

Нужен ли рассол? Обвязка шпагатом? Чем начинить курицу? Просто посолить и поперчить? Использовать свой любимый рецепт? Alexa, я могу приготовить курицу с желудочками внутри?

Вы можете вставить термометр в курицу, и печь прекратит готовить, когда температура внутри достигнет 80 °С. Полезно, если бы объяснили, куда его вставить и хватит ли 80 °С, чтобы прекратить готовку. Я спросил у Alexa рецепт для целой курицы и согласился на вариант от издания Tasty. В нём оказалось 55 ингредиентов.

Как насчёт простых рецептов, чтобы освоиться, вероятно, с первым устройством, которое можно попросить приготовить курицу?

Джо Рэй

Следующее, что сбило Рэя с толку, — функция автоподогрева. По нажатию кнопки появляются стандартные опции: «тарелка с едой», «пицца», «суп».

Я поставил в микроволновку миску куриной лапши — устроство запустилось, на экране появилось «Распознавание» (определяется влажность). Сначала суп грелся три минуты, потом ещё четыре — чертовски долго для кухонной техники.

Потом я сунул внутрь тарелку с двумя стаканами тёплой воды и повторил процесс. Микроволновка показала 80 °С, спустя четыре минуты нагрева — 100 °С. Не знаю, насколько горячий суп вы любите, но мой вариант — «не делать из него кипяток».

Джо Рэй

Ещё одна протестированная функция — разморозка и приготовление бекона, с ней тоже не обошлось без странностей.

В ответ на команды «разморозить свинину» или «разморозить бекон» Alexa спрашивала: «Как долго размораживать?». Единственное, что я смог придумать: «Пока не оттает», но это не приблизило меня к завтраку.

Точно так же команда «Alexa, пожарь бекон» вызывает ответный вопрос: «Сколько вы хотите приготовить?» Почему бы не спросить, сколько полосок?

На приготовление шести ломтиков бекона Alexa предложила 45 минут! Поджарить на сковороде или запечь в духовке можно минут за 15. Так или иначе я позволил Alexa и микроволновке делать своё дело полчаса. Бекон оказался достаточно хрустящим.

Джо Рэй

Проблемы возникли и с попкорном — в автоматическом режиме можно приготовить ограниченный вес кукурузы.

Впечатляет, что вы можете попросить Alexa приготовить попкорн, хотя на самой микроволновке нет такой кнопки. Правда, не без исключений: Alexa уточняет, сколько весит пакет с зёрнами, и 90 граммов зёрен — это максимум, который можно попросить приготовить автоматически. Я же купил пакет на 100 граммов, и Alexa посчитала, что этого слишком много.

Джо Рэй

«С этой штукой так много странностей»: неудачные габариты и ограничения на готовку вручную

Рэй отмечает недостатки не только «умной» части печи. К примеру, внутри микроволновки — огромное круглое блюдо из стекла, но противни для запекания на треть меньше. Разогретой еды хватит на четырёх человек, а места для выпечки лишь на двоих: в домашней духовке Рэй сделал 48 слоек с сыром, тогда как на противне Amazon лишь 15.

Есть ограничения на готовку вручную. Если попросить Alexa приготовить курицу или нажать кнопку автоматического приготовления, можно использовать нижнюю полку, которая идёт в комплекте. Однако инструкция и наклейка на дверце рекомендуют поставить полку повыше, если пользователь сам выставляет температуру. Но тогда курица не влезет.

В конце концов я понял: будь у меня Smart Oven, я бы пользовался ей только в качестве микроволновки.

Как можно сделать печь, которая откликается на голосовые команды, но не задуматься о базовых рецептах, помогающих владельцам раскрыть этот потенциал?

Меня не отпускала мысль о том, что пока учишься общаться с Alexa, можно отыскать хороший рецепт для микроволновки, которая уже есть. Вот один: положите полоски бекона рядом друг с другом на противень, покрытый фольгой, и запекайте в духовке, разогретой до 230 °С. Они будут готовы через 10 минут.

Джо Рэй

«Alexa только путает»

Это уже второй обзор Рэя на «умные» печи Amazon — в 2018 году он поставил четыре балла из десяти AmazonBasics Microwave с поддержкой Alexa. Обозреватель был разочарован техническими проблемами с самим устройством, ошибками Alexa и общей бесполезностью «умных» функций.

Теоретически такие технологии должны облегчить жизнь, но на моей кухне этого не произошло. Я до сих пор не вижу смысла разговаривать с микроволновкой, когда нужно идти к ней, чтобы положить туда еду. Кроме того, совмещение функций — микроволновка, духовка, Alexa, — только путает.

Например, у Alexa есть функция для сканирования штрих-кода на упаковке еды, купленной через сервис Amazon Fresh. Я попробовал приготовить замороженный куриный пирог из продуктового рядом с домом и воспользовался приложением, чтобы отсканировать штрих-код.

Бренда не оказалось в базе данных, и приложение подкинуло страницу, полную продуктов на Amazon. В результате я закинул пирог в собственную духовку, воспользовался немой инструкцией с коробки и легко и приятно поужинал без участия Amazon.

Пока я пользовался печью, думал, что задумка Amazon заключалась не столько в том, чтобы выпустить что-то полезное, сколько устроить рекламу для производителей, которые рассматривают выпуск следующей модели печи с поддержкой Alexa.

Джо Рэй

#еда #amazon

Евгений Делюкин
+24 777
1
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0435\u0434\u0430","amazon"], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 124211, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 01 May 2020 12:21:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

OZON
Подписан
Отписаться
Субсидии, займы, образовательная программа: поддержка для предпринимателей от Ozon
У маркетплейса Ozon есть самые разные бонусы и инструменты поддержки для продавцов. Какие именно, и как ими воспользова…
0
24TTL
Подписан
Отписаться
IDRF'2020: о чем говорили на самой масштабной конференции по онлайн-ритейлу. Часть 2
Пандемия на наших глазах меняет рынок онлайн-ритейла. Люди самоизолируются в интернете, физическая розница ограничена в…
1
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Куда лучше вкладывать деньги и где лучше развивать бизнес: ТикТок vs Инстаграм
С развитием новых соцсетей предприниматели сначала не сильно обращают на них внимание, и лишь со временем придумывают с…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Матвей Гордеев
за день
Им надо название сменить. От него пахнет совком и старостью 
Четыре концепции ребрендинга «Таксовичкоф»
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Максим Никитин

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Leonid Sobchenko

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Michael Tretyak

РБК: разработчики…

Pavel Voronkov

Artifact – дистанционные…

Александр Антонов

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Anton Karmanov

Как худеют айтишники

Anton Karmanov

Как худеют айтишники

Максим Никитин

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

John Doe

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Максим Никитин

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Alone-In The-Dark

Как Сбербанк отказывает в…

Leonid Sobchenko

Как Сбербанк отказывает в…

Максим Никитин

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Leonid Sobchenko

Как Сбербанк отказывает в…

Николай Демидов

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Petr Vasiliev

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Pavel Komarovskiy

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

тима махотлов

Идея возникновения из личных…

John Doe

Торгуете на бирже СПб? Ваши…

Anton Karmanov

Как худеют айтишники