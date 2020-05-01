Amazon Smart Oven — «умная» конвекционная и микроволновая печь. Пользователь может отсканировать продукты с помощью приложения Amazon Alexa, а затем попросить голосового помощника включить устройство или просто сказать ему, чтобы печь поджарила курицу.
Но за то время, что владелец заставляет печь работать, он мог бы найти простые рецепты и приготовить еду на обычной плите, считает обозреватель кухонной техники Джо Рэй. Alexa не помогает в приготовлении блюд и задаёт странные вопросы, а печь неоправданно большая и готовит дольше обычной духовки.
«Фургон на столе со шнуром от ядерного реактора», который сломался при первом включении
Сначала Рэя поразили габариты печи: ширина — 56 см, высота 33 см и глубина 50,8 см. На коробке весом 24,5 кг наклеено предупреждение: переносить только с напарником из-за тяжести.
Затем Рэй попытался включить Smart Oven. Для этого нужно подключить к ней колонку Echo Dot, которая идёт в комплекте, у самой печи нет динамиков и микрофонов. Затем — установить мобильное приложение Amazon Alexa. Но микроволновка зависла.
Alexa не помогает — приходится экспериментировать
Через два дня Рэй получил от Amazon новую печь, которую удалось настроить. Но замешательство и разочарование никуда не делись.
Рэй отмечает, что многие производители «умной» кухонной техники прикладывают хотя бы элементарный набор рецептов. Amazon не даёт ничего.
Следующее, что сбило Рэя с толку, — функция автоподогрева. По нажатию кнопки появляются стандартные опции: «тарелка с едой», «пицца», «суп».
Ещё одна протестированная функция — разморозка и приготовление бекона, с ней тоже не обошлось без странностей.
Проблемы возникли и с попкорном — в автоматическом режиме можно приготовить ограниченный вес кукурузы.
«С этой штукой так много странностей»: неудачные габариты и ограничения на готовку вручную
Рэй отмечает недостатки не только «умной» части печи. К примеру, внутри микроволновки — огромное круглое блюдо из стекла, но противни для запекания на треть меньше. Разогретой еды хватит на четырёх человек, а места для выпечки лишь на двоих: в домашней духовке Рэй сделал 48 слоек с сыром, тогда как на противне Amazon лишь 15.
Есть ограничения на готовку вручную. Если попросить Alexa приготовить курицу или нажать кнопку автоматического приготовления, можно использовать нижнюю полку, которая идёт в комплекте. Однако инструкция и наклейка на дверце рекомендуют поставить полку повыше, если пользователь сам выставляет температуру. Но тогда курица не влезет.
«Alexa только путает»
Это уже второй обзор Рэя на «умные» печи Amazon — в 2018 году он поставил четыре балла из десяти AmazonBasics Microwave с поддержкой Alexa. Обозреватель был разочарован техническими проблемами с самим устройством, ошибками Alexa и общей бесполезностью «умных» функций.