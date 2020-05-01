Кухня у меня приличных размеров, но микроволновка затмила почти всё — словно припарковал фургон на столе. Сзади справа — кабель питания толщиной с палец, который мешает поставить печь вплотную к стене.

«Этот шнур словно от ядерного реактора», — сказала моя жена Элизабет, которая пишет и редактирует публикации о ядерных реакторах. А ещё мне интересно, почему Amazon не разместила питание в нижнем углу устройства, это аккуратнее.

