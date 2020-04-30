Денис Михневич потратил на проект три недели и чуть больше 10 тысяч рублей. Впрочем, он уже успел отбить расходы и немного заработать, продав несколько картин.

В закладки Аудио

​Примеры работы станка Дениса Михневича Facebook

Из-за карантина у московского предпринимателя Дениса Михневича появилось много свободного времени: его бизнес по производству и продаже жалюзи и рулонных штор перестал получать заказы.

В начале 2020 года он узнал о String art — технике рисования картин нитками, которые наматываются между вбитыми в рамку или холст гвоздями, создавая изображение. Ему нравились такие картины, но не нравилось низкое качество детализации: авторы экономили нити, и изображение получалось схематичным.

Когда началась самоизоляция, он решил сплести такую картину сам. Для этого вместе с сыном-студентом разработал алгоритм, который подсказывал, в каком порядке нужно протягивать нить между гвоздями. За основу они взяли статью «Приведение спектральной картины в системе линейных функций», а работу алгоритма сперва протестировали на диаграмме в Excel.

Примеры диаграммы из Excel​ Денис Михневич

Алгоритм работал, но закончить картину так и не получилось. Когда изображение было почти готово, нить порвалась, и работа испортилась. К этому времени предприниматель уже потратил около недели на отладку кода и плетение, а также примерно 2,5 километра нити.

Тогда он решил сконструировать станок, который можно было бы подключить к компьютеру, загрузить изображение картины и получить готовую поделку. Поскольку основной бизнес встал, он ограничил бюджет проекта в 15 тысяч рублей.

Ещё одним условием стало отсутствие шума, говорит Михневич: «Я планировал установить станок дома, и жена попросила, чтобы он работал тихо — это было её обязательным условием».

Чтобы уложиться в бюджет, предпринимателю пришлось проявить изобретательность — почти все элементы для станка удалось найти в квартире:

серводвигатель он взял от радиоуправляемой машинки;

подшипники — от роликов;



гвозди — из набора для создания модели корабля;



микропереключатели и провода — от старого ноутбука.



Также инженер использовал офисные принадлежности (резинки, канцелярские зажимы, карандаш для изготовления токопроводящей смазки) и вешалку, а для «холста» позаимствовал обод от напольного вентилятора.

​Интерфейс программы Дениса Михневича и его сына для рисования в технике String art Денис Михневич

Кроме того, Денису Михневичу пригодились знания химии — когда дома не оказалось флюса для пайки (это вещество, которое не даёт воздуху касаться поверхности, и детали крепче прилегают друг к другу), он сделал его сам, смешав немного соли, соды, уксуса, масла и Domestos.

Остальные запчасти он купил в первую неделю изоляции, потратив 10 900 рублей:

6800 рублей отдал за шаговый двигатель и контроллер для него;

3200 рублей — за «мозг» станка, микрокомпьютер Arduino Mega;

700 рублей — за термоклей, провода и платы;

200 рублей — за шурупы и прочие мелочи.

Всего на разработку, тестирование и отладку станка потребовалось три недели.

​Ускоренное видео работы станка Facebook

Чтобы изготовить картину диаметром 43 см, требуется сама рамка, 200 гвоздиков-опор, несколько километров нити и пара часов — в зависимости от сложности рисунка. Портрет человека, к примеру, станок сплетёт за три часа.

Опубликовав видео с устройством в своём Facebook, Михневич получил несколько заказов из России и зарубежья на картины от знакомых. Пару он уже выполнил, получив 15 тысяч рублей и $250. По данным сервиса «Ярмарка мастеров», похожие портреты продают от 7500 рублей до 80 тысяч рублей. В 2016 году дизайн-студия Laarco представила собственный станок для производства картин в технике String art на базе контроллеров Arduino Mega и Raspberry Pi. Он плетёт картину по гвоздям, забитым по всей площади поля, а не как у Михневича — по краям рамки.

Пример работы станка от студии Laarco Studio

Устройство компания не продаёт, но с его помощью выпускает портреты знаменитостей и персонажей сериалов — они стоят от $610. Михневич не исключает, что будет продавать и сами станки — если на них возникнет спрос: в этом случае он планирует развернуть мелкосерийное производство, а часть компонентов будет печатать на 3D-принтере.