Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Техника
Мария Овчинникова
540

Из игрушек и канцтоваров: предприниматель заскучал на карантине и создал робота-художника из подручных вещей Материал редакции

Денис Михневич потратил на проект три недели и чуть больше 10 тысяч рублей. Впрочем, он уже успел отбить расходы и немного заработать, продав несколько картин.

4 комментария
В закладки
Аудио
​Примеры работы станка Дениса Михневича Facebook 

Из-за карантина у московского предпринимателя Дениса Михневича появилось много свободного времени: его бизнес по производству и продаже жалюзи и рулонных штор перестал получать заказы.

В начале 2020 года он узнал о String art — технике рисования картин нитками, которые наматываются между вбитыми в рамку или холст гвоздями, создавая изображение. Ему нравились такие картины, но не нравилось низкое качество детализации: авторы экономили нити, и изображение получалось схематичным.

Когда началась самоизоляция, он решил сплести такую картину сам. Для этого вместе с сыном-студентом разработал алгоритм, который подсказывал, в каком порядке нужно протягивать нить между гвоздями. За основу они взяли статью «Приведение спектральной картины в системе линейных функций», а работу алгоритма сперва протестировали на диаграмме в Excel.

Примеры диаграммы из Excel​ Денис Михневич

Алгоритм работал, но закончить картину так и не получилось. Когда изображение было почти готово, нить порвалась, и работа испортилась. К этому времени предприниматель уже потратил около недели на отладку кода и плетение, а также примерно 2,5 километра нити.

Тогда он решил сконструировать станок, который можно было бы подключить к компьютеру, загрузить изображение картины и получить готовую поделку. Поскольку основной бизнес встал, он ограничил бюджет проекта в 15 тысяч рублей.

Ещё одним условием стало отсутствие шума, говорит Михневич: «Я планировал установить станок дома, и жена попросила, чтобы он работал тихо — это было её обязательным условием».

Чтобы уложиться в бюджет, предпринимателю пришлось проявить изобретательность — почти все элементы для станка удалось найти в квартире:

  • серводвигатель он взял от радиоуправляемой машинки;
  • подшипники — от роликов;
  • гвозди — из набора для создания модели корабля;
  • микропереключатели и провода — от старого ноутбука.

Также инженер использовал офисные принадлежности (резинки, канцелярские зажимы, карандаш для изготовления токопроводящей смазки) и вешалку, а для «холста» позаимствовал обод от напольного вентилятора.

​Интерфейс программы Дениса Михневича и его сына для рисования в технике String art Денис Михневич

Кроме того, Денису Михневичу пригодились знания химии — когда дома не оказалось флюса для пайки (это вещество, которое не даёт воздуху касаться поверхности, и детали крепче прилегают друг к другу), он сделал его сам, смешав немного соли, соды, уксуса, масла и Domestos.

Остальные запчасти он купил в первую неделю изоляции, потратив 10 900 рублей:

  • 6800 рублей отдал за шаговый двигатель и контроллер для него;
  • 3200 рублей — за «мозг» станка, микрокомпьютер Arduino Mega;
  • 700 рублей — за термоклей, провода и платы;
  • 200 рублей — за шурупы и прочие мелочи.

Всего на разработку, тестирование и отладку станка потребовалось три недели.

​Ускоренное видео работы станка Facebook

Чтобы изготовить картину диаметром 43 см, требуется сама рамка, 200 гвоздиков-опор, несколько километров нити и пара часов — в зависимости от сложности рисунка. Портрет человека, к примеру, станок сплетёт за три часа.

Опубликовав видео с устройством в своём Facebook, Михневич получил несколько заказов из России и зарубежья на картины от знакомых. Пару он уже выполнил, получив 15 тысяч рублей и $250. По данным сервиса «Ярмарка мастеров», похожие портреты продают от 7500 рублей до 80 тысяч рублей.

В 2016 году дизайн-студия Laarco представила собственный станок для производства картин в технике String art на базе контроллеров Arduino Mega и Raspberry Pi. Он плетёт картину по гвоздям, забитым по всей площади поля, а не как у Михневича — по краям рамки.

Пример работы станка от студии Laarco Studio

Устройство компания не продаёт, но с его помощью выпускает портреты знаменитостей и персонажей сериалов — они стоят от $610. Михневич не исключает, что будет продавать и сами станки — если на них возникнет спрос: в этом случае он планирует развернуть мелкосерийное производство, а часть компонентов будет печатать на 3D-принтере.

Тем не менее проект уже принёс пользу: сын предпринимателя сможет использовать код, который лёг в основу алгоритма, чтобы защитить курсовую работу.

#stringart #станки #робот #искусство

Мария Овчинникова
+497
6
27
{ "author_name": "Мария Овчинникова", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u043d\u043a\u0438","stringart","\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442","\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e"], "comments": 4, "likes": 27, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 124252, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Thu, 30 Apr 2020 17:54:49 +0300", "is_special": false }
Право
Алгоритм написания письма арендатора арендодателю о снижении арендной платы за помещение в связи с Covid-19
Все сейчас в сложной ситуации, арендованная недвижимость есть, обязанность платить за нее есть, а использовать ее…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Viktor Mann

5

Почему-то вспомнилось

Ответить

Егор Демешко

1

Классно, получилось)

Из-за карантина у московского предпринимателя Дениса Михневича появилось много свободного времени: его бизнес по производству и продаже жалюзи и рулонных штор перестал получать заказы.

Забавно, что после потери заказов с основного бизнеса появилось время, а не потребность в новом доходе.

Ответить

Oleg Makarov

1

Очень круто. Это современный Левша, да? Только не распиливает макробюджеты на нанотехнологиях, а с микробюджетом сделал востребованную и очень необычную штуковину

Ответить

Leonid Sobchenko

0

мужик мне прям нравится=) прошерстил дом, и собрал прикольную штуку, которая ещё и денег приносит=)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

The Architect
Подписан
Отписаться
Digital-digest для застройщиков: апрель 2020
Подобрали статьи о том, что происходит на рынке недвижимости, какие дают прогнозы и советы застройщикам эксперты
0
Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
AliExpress в России планирует полностью локализовать службу клиентской поддержки и брать все боли клиентов на себя
Сейчас около 80% процентов онлайн-чатов и 100% споров обрабатывается в России, остальные — в китайских контакт-центрах …
5
Marketcall
Подписан
Отписаться
Краткая аналитика рынков недвижимости и авто в период пандемии
Друзья, всем привет! На связи команда Marketcall. Текущая ситуация с пандемией коронавируса значительно повлияла на все…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Михаил Осетров
за день
Какой-то бред, вы не генерируете выручки, вы генерируется долги, а чтобы вы могли дольше генерировать долги, мы предлагаем вам взять в долг (от души и без процентов) и перенесём на попозже ваши долги по налогам, чтобы…
ФРиО: без снятия ограничений 70% ресторанов могут уйти с рынка к июлю, не получив госпомощи
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Darya

«Яндекс» запустил для…

Ilya Brin

LinkedIn добавила инструмент…

Кирилл Макеев

«Сбербанк» направит 3 млрд…

Nikolai O

Артемий Лебедев и опасные…

Syzygy

The Verge уличило Zoom в…

Ольга Февраль

IDRF'2020: как прошла самая…

Павел Соколов

Владимир Путин продлил…

Leonid Sobchenko

Из игрушек и канцтоваров…

Vl Al

Allsoft увеличил продажи ABBYY…

Рамиль Газетдинов

Владимир Путин продлил…

BearStrikesBack

«Яндекс» запланировал открыть…

Andrey Kulakov

«Ситимобил» договорился со…

Константин Морошин

Мишустин анонсировал льготные…

Sakari Sauso

Концепт колонки «Яндекс.Станция»

Andrey Kulakov

Мишустин анонсировал льготные…

Sht_Anton

«Ситимобил» договорился со…

Алексей Башук

Артемий Лебедев и опасные…

Артём Палённый

минимальное пособие в 1 500…

Марианна Любарова

Allsoft увеличил продажи ABBYY…

Oleg Makarov

Из игрушек и канцтоваров…