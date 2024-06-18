Apple приостановила работу над дорогой версией гарнитуры Vision Pro 2 — The Information

Вместо этого компания сосредоточится на более дешёвой версии, которую надеется выпустить в 2025 году.Изначально Apple планировала выпустить две версии своей гарнитуры второго поколения — по аналогии со стандартной и Pro-версиями iPhone, пишет The Information. Но в 2023 году компания начала снижать приоритетность для более дорогой модели, назначая на проект всё меньше сотрудников.Вместо этого Apple сосредоточилась на том, чтобы снизить стоимость деталей для Vision Pro, который стоит $3499. Теперь компания и вовсе приостановила работу над дорогой Vision Pro 2, пишет издание со ссылкой на сотрудника компании, которая выпускает комплектующие для гарнитуры.Фирма собирается выпустить более дешёвую Vision, в которой будет доступно меньше функций. Над такой гарнитурой Apple работает как минимум с 2022 года, отказавшись в пользу неё от выпуска лёгких очков дополненной реальности. Представить устройство компания хочет до конца 2025 года. Но это может случиться и позже, потому что Apple испытывает затруднения с сокращением расходов без ущерба основным функциям.Apple не хочет отказываться от дисплеев с высоким разрешением, но планирует сделать гарнитуру «легче как минимум на треть». Как отмечает The Verge, компания надеется сделать так, чтобы Vision соответствовала iPhone по цене. Bloomberg писал, что нынешняя стоимость слишком высока, чтобы сделать устройство массовым продуктом. Компания метит в ценник в диапазоне $1500-2500.Полина ЛааксоМнения14 феврМеньше весит, поле обзора шире, стоит в семь раз дешевле: Марк Цукерберг сравнил Quest 3 и Apple Vision Pro Глава *Meta уже критиковал шлем Apple после презентации в июне 2023 года.…#новости #apple #visionpro
Стива Джобса на них нет.
Тот сразу говорил, мне плевать, что это невозможно, делайте. И они делали, каждый раз.
А вообще конечно рано. Нет еще таких технологий, а аккумуляторы надо переизобрести для этого.
Гэвина Бэлсона на них нет
При Стиве Джобсе они начали бы делать тогда, когда технологии это позволяли - в этом был его гений. Он был мечтателем, но мечтателем - реалистом.
Сталина на них нет!
Бесполезное оверпрайснутое говно
Судя по вашим стильным 3D очкам, в вопросе вы разбираетесь
Say sorry, don.