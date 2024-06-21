SpaceX выпустила компактную спутниковую тарелку Starlink Mini за $599

Работает в том числе от аккумулятора и обеспечивает скорость в 100 Мбит/с. Фото из профиля Майкла Николлса в XРазмер Starlink Mini составляет 298,5×259×38,5 мм, вес — 1,1 кг. Устройство может работать как от розетки, так и от аккумулятора. Батареи ёмкостью около 30 тысяч мАч хватит на два-три часа работы, пишет The Verge.По словам главы SpaceX Илона Маска, Starlink Mini можно «легко» переносить в рюкзаке, а её установка занимает «меньше пяти минут».Встроенный Wi-Fi-роутер обеспечивает скорость передачи данных в 100 Мбит/с. У стандартной тарелки Starlink она составляет 200 Мбит/с.Starlink Mini уже можно купить США, Колумбии, Сальвадоре, Гватемале и Панаме по цене $599 (около 50 тысяч рублей по курсу ЦБ на 21 июня). Стандартный тариф для домашнего использования обойдётся в $120 в месяц (около 10 тысяч рублей). За $30 (около 2500 рублей) можно подключить услугу Mini Roam — она даёт пакет на 50 ГБ для использования тарелки в путешествиях.#новости #spacex #starlink
Чёт я не понял, у них это норм цены?
"У них" – это у кого?
У вас дешевле стоит?
Для спутниковой связи да.
Её используют в тех местах, где никто не живёт и куда никогда интернет проводить не будут.
Или в морях / океанах, которые занимают 70% поверхности — там люди готовы платить даже больше.
Ну как норм, скорее даже дешево
Да, спутниковая же связь. Она по вашему 5 долларов должна стоить?
Молодец Илон