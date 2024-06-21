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Артур Томилко
Техника

SpaceX выпустила компактную спутниковую тарелку Starlink Mini за $599

Работает в том числе от аккумулятора и обеспечивает скорость в 100 Мбит/с.

Фото из профиля Майкла Николлса в X
Фото из профиля Майкла Николлса в X
  • Размер Starlink Mini составляет 298,5×259×38,5 мм, вес — 1,1 кг. Устройство может работать как от розетки, так и от аккумулятора. Батареи ёмкостью около 30 тысяч мАч хватит на два-три часа работы, пишет The Verge.
  • По словам главы SpaceX Илона Маска, Starlink Mini можно «легко» переносить в рюкзаке, а её установка занимает «меньше пяти минут».
  • Встроенный Wi-Fi-роутер обеспечивает скорость передачи данных в 100 Мбит/с. У стандартной тарелки Starlink она составляет 200 Мбит/с.
  • Starlink Mini уже можно купить США, Колумбии, Сальвадоре, Гватемале и Панаме по цене $599 (около 50 тысяч рублей по курсу ЦБ на 21 июня). Стандартный тариф для домашнего использования обойдётся в $120 в месяц (около 10 тысяч рублей). За $30 (около 2500 рублей) можно подключить услугу Mini Roam — она даёт пакет на 50 ГБ для использования тарелки в путешествиях.

#новости #spacex #starlink

9
2
25
25 комментариев
Владислав

Чёт я не понял, у них это норм цены?

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drapeg

"У них" – это у кого?

6
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Joe cocker

У вас дешевле стоит?

2
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Denis Bystruev

Для спутниковой связи да.

Её используют в тех местах, где никто не живёт и куда никогда интернет проводить не будут.

Или в морях / океанах, которые занимают 70% поверхности — там люди готовы платить даже больше.

2
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Freak

Ну как норм, скорее даже дешево

1
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Maxim Demin

Да, спутниковая же связь. Она по вашему 5 долларов должна стоить?

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Николай Романов

Молодец Илон

1
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