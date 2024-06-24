Дистрибьютор электроники VVP Group запустил производство телевизоров от «М.Видео-Эльдорадо» на заводе Samsung в Калуге — «Ъ»

Компания планировала запустить собственное производство, но оно оказалось слишком дорогим, говорят источники. На предприятии запустили первое контрактное производство: мощности завода использует группа «М.Видео-Эльдорадо» для выпуска электроники под собственными брендами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.Производственные линии ритейлеру предоставил российский дистрибьютор электроники VVP Group, который в начале 2024 года арендовал завод.«М.Видео-Эльдорадо» планирует выпуск партии телевизоров под собственными брендами Hi и Carrera. Объём потенциального производства — 500 тысяч устройств в год. По мнению источника «Ъ», стоимость сборки можно оценить в $2-3 млн (175,9-263,8 млн рублей). Он же отмечает, что завод могут полностью «загрузить» выпуском бытовой техники — в том числе стиральных машин и холодильников.Информацию о запуске подтвердила директор департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. По её словам, объём производства может составить от «нескольких сотен до полумиллиона телевизоров» по обеим маркам. В VVP Group и «М.Видео-Эльдорадо» не ответили на вопросы «Ъ».Когда VVP Group арендовал завод, то планировал производить собственную бытовую технику, говорят источники. Но стоимость такого производства «оказалась велика, в том числе из-за незагруженных мощностей завода». Контрактное производство же должно снизить себестоимость работ на заводе, поэтому в будущем дистрибьютор может вернуться к своих планам.#новости #мвидеоэльдорадо
ВВП Груп? 😂
Зато с проверками будут осторожнее
Телевизоры сейчас? Очень актуально, телек сейчас вообще кто-то смотрит?
1. Домашний кинотеатр;
2. Игры на консоли.
Иметь телевизор не всегда равно смотреть Соловьёва.
Конечно. Аудитория ТВ огромная на самом деле. Не зря государство тратит очень много денег на передачи на ТВ.
На них играют с консолей)