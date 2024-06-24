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Евгения Евсеева
Техника

Дистрибьютор электроники VVP Group запустил производство телевизоров от «М.Видео-Эльдорадо» на заводе Samsung в Калуге — «Ъ»

Компания планировала запустить собственное производство, но оно оказалось слишком дорогим, говорят источники.

  • На предприятии запустили первое контрактное производство: мощности завода использует группа «М.Видео-Эльдорадо» для выпуска электроники под собственными брендами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • Производственные линии ритейлеру предоставил российский дистрибьютор электроники VVP Group, который в начале 2024 года арендовал завод.
  • «М.Видео-Эльдорадо» планирует выпуск партии телевизоров под собственными брендами Hi и Carrera. Объём потенциального производства — 500 тысяч устройств в год. По мнению источника «Ъ», стоимость сборки можно оценить в $2-3 млн (175,9-263,8 млн рублей). Он же отмечает, что завод могут полностью «загрузить» выпуском бытовой техники — в том числе стиральных машин и холодильников.
  • Информацию о запуске подтвердила директор департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. По её словам, объём производства может составить от «нескольких сотен до полумиллиона телевизоров» по обеим маркам. В VVP Group и «М.Видео-Эльдорадо» не ответили на вопросы «Ъ».
  • Когда VVP Group арендовал завод, то планировал производить собственную бытовую технику, говорят источники. Но стоимость такого производства «оказалась велика, в том числе из-за незагруженных мощностей завода». Контрактное производство же должно снизить себестоимость работ на заводе, поэтому в будущем дистрибьютор может вернуться к своих планам.

#новости #мвидеоэльдорадо

1
37
37 комментариев
Вадим Д.

ВВП Груп? 😂

5
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Микс из мусоровоза

Зато с проверками будут осторожнее

1
1
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Egsis

Телевизоры сейчас? Очень актуально, телек сейчас вообще кто-то смотрит?

1
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Crowner

1. Домашний кинотеатр;
2. Игры на консоли.

8
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Степан Фадеев

Иметь телевизор не всегда равно смотреть Соловьёва.

4
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Укладчик стекловаты

Конечно. Аудитория ТВ огромная на самом деле. Не зря государство тратит очень много денег на передачи на ТВ.

2
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Alex Shevchenko

На них играют с консолей)

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