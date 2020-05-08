Робот напоминает посетителям о необходимости соблюдать дистанцию и оценивает количество людей на территории.

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Власти Сингапура решили использовать робособаку Spot от Boston Dynamics для патрулирования городского парка Бишан-Анг Мо Кио. На роботе установили камеры для отслеживания количества посетителей, а также громкоговоритель, чтобы напоминать жителям о необходимости соблюдать дистанцию.

В отличие от роботов на колёсах, Spot может передвигаться по разной местности и легко преодолевать препятствия. Он хорошо подходит для работы в парках, объяснили власти.

Испытания будут проводиться в непиковые часы в течение двух недель, а в случае успеха проекта робота планируют оставить на работу в часы пик, а также отправить в другие парки. Во время тестов у Spot будет сопровождающий.