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Техника
Татьяна Боброва
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Видео: робособака от Boston Dynamics патрулирует парк в Сингапуре Материал редакции

Робот напоминает посетителям о необходимости соблюдать дистанцию и оценивает количество людей на территории.

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Власти Сингапура решили использовать робособаку Spot от Boston Dynamics для патрулирования городского парка Бишан-Анг Мо Кио. На роботе установили камеры для отслеживания количества посетителей, а также громкоговоритель, чтобы напоминать жителям о необходимости соблюдать дистанцию.

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В отличие от роботов на колёсах, Spot может передвигаться по разной местности и легко преодолевать препятствия. Он хорошо подходит для работы в парках, объяснили власти.

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Испытания будут проводиться в непиковые часы в течение двух недель, а в случае успеха проекта робота планируют оставить на работу в часы пик, а также отправить в другие парки. Во время тестов у Spot будет сопровождающий.

В апреле госпиталь Бостона в США начал использовать Spot для общения с заражёнными Covid-2019 пациентами. Для этого на «голове» робота установили крепление для iPad или другого устройства для видеоконференций.

#bostondynamics #коронавирус

Татьяна Боброва
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