Презентация Made by Google пройдёт 13 августа 2024 года — на ней могут представить Pixel 9 и Pixel Watch 3

Начало — в 20:00 мск.Об этом сообщили The Verge, Engadget и Tom's Guide со ссылкой на приглашение. Дата также появилась в шапке аккаунта Made by Google в Х.В сообщении журналистам говорится, что на презентации покажут ИИ-решения, ПО и устройства Pixel. The Verge допускает, что могут представить как смартфоны Pixel 9 и часы Pixel Watch 3, так и что-то менее ожидаемое — например, планшет Pixel Tablet или новый складной телефон.По слухам, Google также может выпустить обновлённые наушники Pixel Buds и усовершенствованный чип Tensor.#новости #google
классно, смотреть я не буду
на ней могут представить Pixel 9 и Pixel Watch 3
А могут не представить...
Опять инновации
https://www.youtube.com/watch?v=-P-ein58laA
пора привыкать
Ждём очередное обновление линейки лучших смартфонов на рынке.