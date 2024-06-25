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Полина Лааксо
Техника

Презентация Made by Google пройдёт 13 августа 2024 года — на ней могут представить Pixel 9 и Pixel Watch 3

Начало — в 20:00 мск.

  • Об этом сообщили The Verge, Engadget и Tom's Guide со ссылкой на приглашение. Дата также появилась в шапке аккаунта Made by Google в Х.
  • В сообщении журналистам говорится, что на презентации покажут ИИ-решения, ПО и устройства Pixel. The Verge допускает, что могут представить как смартфоны Pixel 9 и часы Pixel Watch 3, так и что-то менее ожидаемое — например, планшет Pixel Tablet или новый складной телефон.
  • По слухам, Google также может выпустить обновлённые наушники Pixel Buds и усовершенствованный чип Tensor.
Презентация Made by Google пройдёт 13 августа 2024 года — на ней могут представить Pixel 9 и Pixel Watch 3

#новости #google

7
7 комментариев
день за днем

классно, смотреть я не буду

1
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Максим Исаев

на ней могут представить Pixel 9 и Pixel Watch 3

А могут не представить...

1
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Виктор

Опять инновации

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Полина Лааксо
Автор

https://www.youtube.com/watch?v=-P-ein58laA

1
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кринге

пора привыкать

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debil
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Цифровые комплексы

Ждём очередное обновление линейки лучших смартфонов на рынке.

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