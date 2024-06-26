Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked 10 июля 2024 года

Помимо смартфонов, на ней могут рассказать детали о Galaxy Ring.Мероприятие пройдёт в Париже, Франция, незадолго до начала Олимпийских игр. Samsung — их партнёр. Компания будет транслировать презентацию на своём YouTube-канале и публиковать новости на сайте. Начало запланировано на 16:00 мск.В анонсе Samsung упоминает Galaxy AI и серию Galaxy Z. По слухам, смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 получат «незначительные обновления», пишет The Verge: у Z Fold 6 может чуть измениться внешний вид, а Z Flip 6 может получить батарею с чуть большей ёмкостью.Издание ожидает увидеть и «умное» кольцо Galaxy Ring, анонсированное в январе 2024 года. 9To5Google также ждёт подробностей о кольце, а также новостей о часах Galaxy Watch и, возможно, планшетах Galaxy Tab S10. #новости #samsung
Умные часы то особо не пошли, нахер кому умное кольцо вперлось?
чтоб выеб... ой отличиться
Умное колье и гениальные серьги уже в разработке
Умные украшения еще можно понять. Вот когда наступит эра умных футболок и штанов — там уже надо будет задуматься.
С чего взяли что умные часы не пошли ?
А если презентуют умное эрекционное кольцо? Это же будет хит
А было бы оно от эйпол... ммм.....