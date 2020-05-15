Робот весит около трёх килограммов. Он будет проводить «уроки» для ребёнка, которые еженедельно будут загружаться из облака. И, тем самым, содействовать когнитивному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка, рассчитывают в компании. Изначально Moxie предназначался для детей, страдающих аутизмом, теперь Embodied предлагает его всем детям от шести до девяти лет, пишет Fast Company.