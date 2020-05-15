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Техника
Лиана Липанова
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Видео: образовательный робот для детей Moxie за $1500 Материал редакции

Производитель рассчитывает, что робот будет содействовать когнитивному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка.

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Embodied, занимающаяся робототехникой и искусственным интеллектом, разработала образовательного робота Moxie для детей, сообщает The Verge.

Робот весит около трёх килограммов. Он будет проводить «уроки» для ребёнка, которые еженедельно будут загружаться из облака. И, тем самым, содействовать когнитивному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка, рассчитывают в компании. Изначально Moxie предназначался для детей, страдающих аутизмом, теперь Embodied предлагает его всем детям от шести до девяти лет, пишет Fast Company.

Компания запустит продажи робота осенью 2020 года, пишет издание. Точная дата не раскрывается.

Робот будет стоить $1500. После первого года пользования также необходимо будет подключить подписку за $60 в месяц.

Среди инвесторов Embodied — Amazon, Intel, Sony и Toyota, напоминает Fast Company.

Moxie is a Pixar-inspired robot backed by…
Designed by Fuseproject with input from an ex-Jim Henson designer, Moxie is the new robot to watch.
www.fastcompany.com

#роботы

Лиана Липанова
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Roman Khlon

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Павел Демидов

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Злая неваляшка. Еще и 1,5 штуки стоит.

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