Робот весит семь килограмм. Он будет проводить «уроки» для ребёнка, которые еженедельно будут загружаться из облака. И, тем самым, содействовать когнитивному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка, рассчитывают в компании. Робот предназначен для детей от шести до девяти лет.