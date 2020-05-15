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Техника
Лиана Липанова
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Видео: образовательный робот Moxie для детей за $1500 Материал редакции

Производитель рассчитывает, что робот будет содействовать когнитивному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка.

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Embodied, занимающаяся робототехникой и искусственным интеллектом, разработала образовательного робота Moxie для детей, сообщает The Verge.

Робот весит семь килограмм. Он будет проводить «уроки» для ребёнка, которые еженедельно будут загружаться из облака. И, тем самым, содействовать когнитивному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка, рассчитывают в компании. Робот предназначен для детей от шести до девяти лет.

Компания запустит продажи робота осенью 2020 года, пишет издание. Точная дата не раскрывается.

Робот будет стоить $1500. После первого года пользования также необходимо будет подключить подписку за $60 в месяц.

Среди инвесторов Embodied — Amazon, Intel, Sony и Toyota, пишет Fast Company.

Moxie is a Pixar-inspired robot backed by…
Designed by Fuseproject with input from an ex-Jim Henson designer, Moxie is the new robot to watch.
www.fastcompany.com

#роботы

Лиана Липанова
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