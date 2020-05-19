OnePlus отключит фильтр, который позволял просвечивать сквозь предметы с помощью камеры OnePlus 8 Pro
Материал редакции
Функция может быть использована для нарушения конфиденциальности, объясняют в компании.
Китайская OnePlus в середине мая 2020 года выпустит обновление для OnePlus 8 Pro, которое программно отключит возможность просвечивать предметы с помощью камеры смартфона. Об этом компания сообщила в Weibo.
Функцию, которая позволяет просвечивать пластик и другие материалы, пользователи обнаружили в мае — для этого нужно включить на камере фотохромный фильтр. Сама компания не задумывала такую функцию, пояснили в OnePlus. Например, просветить можно тонкий пластик и некоторые жидкости — вино или колу.
Инфракрасные волны из-за своей длины способны проходить сквозь предметы, а камера OnePlus 8 Pro способна фиксировать такие волны, объяснил пользователь Reddit.
Просвечивание предметов возможно «в очень специфических условиях окружающей среды при воздействии на специальные материалы и на близких расстояниях», утверждают в OnePlus. Чтобы избежать возможных проблем с конфиденциальностью, компания решила временно отключить фильтр. Позже его вернут с другой технической реализацией, чтобы пользователи могли продолжить создавать снимки с таким фильтром.
Corban Dallas
А переломы костей оно позволяет просвечивать?
Игорь РачукCorban
Можно ли найти подкожный чип Гейтса?
Михаил М
Уберут, чтобы потом на этой фиче денег поднять. Ждём айфон Х-рэй.
Арман Баелов
Охуеть.
Никита Крайнев
Возвращение к истокам
Владислав Самарин
Честно говоря, впечатляет.
Дмитрий Лукьяненко
Это не баг, это фича) оставьте!)
Влад Борщ
КРАСНАЯ ПЛЕНКА!!!
Anton Gamskiy
Миллениалы изобрели фотографирование в разных диапазонах излучения. Лет 20 как получили фотографии, что там под облаками Венеры, а тут - "Охренеть! Оно пластик просвечивает!"
Igor GorbenkoAnton
скажи?
зачем вообще что-то добавлять в девайсы, если это уже есть вне этих девайсов. ещё бы видеокамеру туда добавили.
Pavel Giorgobiany
Ну а самое главное-то кто-нибудь попробовал просветить? Работает?
Вадим СамигулинPavel
Много инфы и фото
Alexey Bo
"Ах, какое замечательное изобретение! Интересно, а можно-ли и в банке вот так вот стеночку у̶б̶р̶а̶т̶ь̶ просветить? " (с) Жорж Милославский
Никита Вдовин
Все, крах продаж.....