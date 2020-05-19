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Техника
Лиана Липанова
1517

OnePlus отключит фильтр, который позволял просвечивать сквозь предметы с помощью камеры OnePlus 8 Pro Материал редакции

Функция может быть использована для нарушения конфиденциальности, объясняют в компании.

  • Китайская OnePlus в середине мая 2020 года выпустит обновление для OnePlus 8 Pro, которое программно отключит возможность просвечивать предметы с помощью камеры смартфона. Об этом компания сообщила в Weibo.
  • Функцию, которая позволяет просвечивать пластик и другие материалы, пользователи обнаружили в мае — для этого нужно включить на камере фотохромный фильтр. Сама компания не задумывала такую функцию, пояснили в OnePlus. Например, просветить можно тонкий пластик и некоторые жидкости — вино или колу.
  • Инфракрасные волны из-за своей длины способны проходить сквозь предметы, а камера OnePlus 8 Pro способна фиксировать такие волны, объяснил пользователь Reddit.
  • Просвечивание предметов возможно «в очень специфических условиях окружающей среды при воздействии на специальные материалы и на близких расстояниях», утверждают в OnePlus. Чтобы избежать возможных проблем с конфиденциальностью, компания решила временно отключить фильтр. Позже его вернут с другой технической реализацией, чтобы пользователи могли продолжить создавать снимки с таким фильтром.
@Universelce, Twitter

#новость #oneplus

Лиана Липанова
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8
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14 комментариев
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Corban Dallas

4

А переломы костей оно позволяет просвечивать?

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Игорь Рачук

Corban
17

Можно ли найти подкожный чип Гейтса?

Ответить

Михаил М

6

Уберут, чтобы потом на этой фиче денег поднять. Ждём айфон Х-рэй.

Ответить

Арман Баелов

4

Охуеть.

Ответить

Никита Крайнев

3

Возвращение к истокам

Ответить

Владислав Самарин

2

Честно говоря, впечатляет.

Ответить

Дмитрий Лукьяненко

2

Это не баг, это фича) оставьте!)

Ответить

Влад Борщ

2

КРАСНАЯ ПЛЕНКА!!!

Ответить

Anton Gamskiy

2

Миллениалы изобрели фотографирование в разных диапазонах излучения. Лет 20 как получили фотографии, что там под облаками Венеры, а тут - "Охренеть! Оно пластик просвечивает!"

Ответить

Igor Gorbenko

Anton
0

скажи?

зачем вообще что-то добавлять в девайсы, если это уже есть вне этих девайсов. ещё бы видеокамеру туда добавили.

Ответить

Pavel Giorgobiany

0

Ну а самое главное-то кто-нибудь попробовал просветить? Работает?

Ответить

Вадим Самигулин

Pavel
3

Много инфы и фото

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Alexey Bo

1

"Ах, какое замечательное изобретение! Интересно, а можно-ли и в банке вот так вот стеночку у̶б̶р̶а̶т̶ь̶ просветить? " (с) Жорж Милославский

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Никита Вдовин

1

Все, крах продаж.....

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