Пока это прототип, но в будущем компания может интегрировать его в наушники или одежду.

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Google рассказала об одной из своих разработок — спиральной чувствительной матрице (helical sensing matrix, HSM). Она позволяет управлять устройствами с помощью прикосновений к проводу, например, регулировать громкость аудио на смартфоне.

Компания использовала в эксперименте шнурки, потому что это распространённый элемент одежды, а провод — типичный канал передачи данных и энергии между устройствами.

Google

HSM — это оплётка, в которой соединены проводящие электричество текстильные нити — они реагируют на прикосновения и передают устройству сигналы — и волоконно-оптический кабель, который светится при прикосновении. Пользователь может использовать шнурок для передачи сигнала по всей длине.

При нажатии, кручении, скольжении пальцев вдоль провода характер сигнала меняется. В видео Google показывает, как можно управлять устройством с помощью такого шнура: сжать провод — включить аудиодорожку, скрутить — прибавить или убавить громкость, провести рукой вдоль провода — переключить трек и так далее.

Различать разные типы прикосновений проводу помогает технология машинного обучения — для этого компания просила протестировать устройство группу волонтёров, отмечает The Verge. Сейчас точность распознавания жестов составляет 94%.