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Пока это прототип, но в будущем компания может интегрировать его в наушники или одежду.
Google рассказала об одной из своих разработок — спиральной чувствительной матрице (helical sensing matrix, HSM). Она позволяет управлять устройствами с помощью прикосновений к проводу, например, регулировать громкость аудио на смартфоне.
Компания использовала в эксперименте шнурки, потому что это распространённый элемент одежды, а провод — типичный канал передачи данных и энергии между устройствами.
HSM — это оплётка, в которой соединены проводящие электричество текстильные нити — они реагируют на прикосновения и передают устройству сигналы — и волоконно-оптический кабель, который светится при прикосновении. Пользователь может использовать шнурок для передачи сигнала по всей длине.
При нажатии, кручении, скольжении пальцев вдоль провода характер сигнала меняется. В видео Google показывает, как можно управлять устройством с помощью такого шнура: сжать провод — включить аудиодорожку, скрутить — прибавить или убавить громкость, провести рукой вдоль провода — переключить трек и так далее.
Различать разные типы прикосновений проводу помогает технология машинного обучения — для этого компания просила протестировать устройство группу волонтёров, отмечает The Verge. Сейчас точность распознавания жестов составляет 94%.
Сейчас «умные» шнурки — это исследовательский проект, но компания видит разные варианты интеграции устройства в электронику. Например, наушники с опцией управления громкостью в телефоне или одежду со встроенным интерфейсом.
В 2020м, когда многие уже перешли на беспроводные наушники. Полезные инновации от гугла
было бы интереснее если бы смартфон был без провода.
У них есть проект который шмотками занимается, видимо их разработка
https://atap.google.com/jacquard/
Если они будут так реагировать на каждое непроизвольное прикосновение, то это глупые шнурки. предрекаю неуспех.
Емае народ какие шнурки, статью то почитайте. Статья о спиральной чувствительной матрице, шнурок просто одна из форм, чтобы минимально показать на что это матрица реагирует.
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