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Таня Боброва
Техника

Amazon прекратит выпускать робота-охранника Astro для бизнеса и сосредоточится на его «домашней» версии

Спустя меньше года после старта продаж.

Astro for Business / Источник: Amazon
Astro for Business / Источник: Amazon
  • Amazon сообщила клиентам и сотрудникам, что планирует закрыть программу Astro for Business, пишет GeekWire. Уже проданные роботы Astro перестанут работать 25 сентября 2024 года, компания призвала сдать их на переработку.
  • Предприятиям вернут полную стоимость роботов ($2350, около 207 тысяч рублей по курсу на 4 июля 2024 года) и доплатят ещё $300. Устройства работают по подписке — остатки по предоплаченным пакетам тоже вернут.
  • Amazon представила Astro for Business в ноябре 2023 года. Робот может перемещаться самостоятельно или с помощью дистанционного управления, а также оснащён дисплеем и HD-камерой с ночным видением. Он предназначен для патрулирования помещений.
  • Компания не ответила изданию, сколько клиентов купили Astro. Работавшая над ним команда переключится на роботов для дома. Домашнего робота Astro за $999 компания выпустила в 2021 году.

#новости #amazon

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9
9 комментариев
One Man Brand

Отозвали Троянов

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Дмитрий Ярыгин

Круто, да? Покупаешь робота, а через некоторое время он превращается в груду железа, ибо так решила компания 😇

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Запопу Кусь

Я этот планшет на колёсиках одной ногой вырублю 😄

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Курчатов

- Запустить говно-продукт
- Закрыть говно-продукт
Fail

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Гер Гегер
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Курчатов

"Предприятиям вернут полную стоимость роботов ($2350, около 207 тысяч рублей по курсу на 4 июля 2024 года) и доплатят ещё $300."

это Америка, детка

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Гер Гегер
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