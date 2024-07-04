Amazon прекратит выпускать робота-охранника Astro для бизнеса и сосредоточится на его «домашней» версии

Спустя меньше года после старта продаж.Astro for Business / Источник: AmazonAmazon сообщила клиентам и сотрудникам, что планирует закрыть программу Astro for Business, пишет GeekWire. Уже проданные роботы Astro перестанут работать 25 сентября 2024 года, компания призвала сдать их на переработку.Предприятиям вернут полную стоимость роботов ($2350, около 207 тысяч рублей по курсу на 4 июля 2024 года) и доплатят ещё $300. Устройства работают по подписке — остатки по предоплаченным пакетам тоже вернут.Amazon представила Astro for Business в ноябре 2023 года. Робот может перемещаться самостоятельно или с помощью дистанционного управления, а также оснащён дисплеем и HD-камерой с ночным видением. Он предназначен для патрулирования помещений.Компания не ответила изданию, сколько клиентов купили Astro. Работавшая над ним команда переключится на роботов для дома. Домашнего робота Astro за $999 компания выпустила в 2021 году.#новости #amazon
Отозвали Троянов
Круто, да? Покупаешь робота, а через некоторое время он превращается в груду железа, ибо так решила компания 😇
Я этот планшет на колёсиках одной ногой вырублю 😄
- Запустить говно-продукт
- Закрыть говно-продукт
Fail
"Предприятиям вернут полную стоимость роботов ($2350, около 207 тысяч рублей по курсу на 4 июля 2024 года) и доплатят ещё $300."
это Америка, детка