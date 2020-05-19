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Техника
Галина Мубаракшина
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Видео: новозеландский партнёр Boston Dynamics научил робособаку Spot пасти овец Материал редакции

Это один из примеров использования робота в «сложной» местности.

7 комментариев
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Создатель программного обеспечения для роботов из Новой Зеландии Rocos договорился о партнёрстве с Boston Dynamics. Компания поможет расширить функции робособаки Spot, в частности, добавить дистанционное управление и функцию корректировки задач в зависимости от ситуации.

Партнёры планируют использовать роботов для изучения неисследованных территорий, перемещения по опасной местности, сбора данных для 3D-визуализации и другой информации, которую можно получить с помощью сенсоров.

Роботы перспективны для бизнеса, например, сельского хозяйства, отмечают в Rocos: с их помощью фермеры могут собирать более точную информацию об урожае.

В отличие от других роботов, Spot может передвигаться по наклонным поверхностям и разному типу грунта. Чтобы показать возможности робота, Rocos сняла отдельный ролик, в котором Spot помогает пасти овец.

#bostondynamics

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Zhenya Ptichnikov

1

А объясните, вот это всё прям реальные кейсы использования, или просто пиар и поддержка высоких технологий? Вот тут овец пасти явно же обычная собака экономически выгоднее, хоть и обучить её немного надо. Или вот там в Сингапуре парк патрулировать такую штуку отправили, не дешевле было бы полицейского на это направить?

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Chr Chr

Zhenya
0

Ну, так то полицейскому нужно обеспечить:
ЗП (Доплаты различные)
Различные нематериальные мотивации
ПОлную страховку - это по факту, а если что случится с ним, то еще больше выплата.
Кормить
Униформа
Средство передвижения (Бензин, амортизация)

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Андрей Петушков

Chr
0

Ещё он спать любит. )
И работать не больше 8 часов в день.

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Zhenya Ptichnikov

Chr
0

Но и работает он эффективнее. В плане того, что сможет ли этот робот разнять пьяную драку? Вообще как-то в контакт с людьми вступать? Его же просто поломают, а он и сдачи дать не сможет. Этого робота ещё же и заряжать надо раз в полтора часа(даже меньше по времени), а стоит одна такая "собачка" как "хорошая машина". 

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Вадим Кондратьев

–1

Пока аккумуляторы не придумают нормальные то это пока бесполезная фигня

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Вадим Кондратьев

Вадим
1

нук господа минусующие - поясните почему это не бесполезная фигня с акумами на 20 минут?)

Да это круто здорово, инновации, ИИ бла бла.  Но всё упирается в акумы.. 

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Amir Latcom

0

А ещё они могут отлично пасти людей

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