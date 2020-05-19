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Это один из примеров использования робота в «сложной» местности.
Создатель программного обеспечения для роботов из Новой Зеландии Rocos договорился о партнёрстве с Boston Dynamics. Компания поможет расширить функции робособаки Spot, в частности, добавить дистанционное управление и функцию корректировки задач в зависимости от ситуации.
Партнёры планируют использовать роботов для изучения неисследованных территорий, перемещения по опасной местности, сбора данных для 3D-визуализации и другой информации, которую можно получить с помощью сенсоров.
Роботы перспективны для бизнеса, например, сельского хозяйства, отмечают в Rocos: с их помощью фермеры могут собирать более точную информацию об урожае.
В отличие от других роботов, Spot может передвигаться по наклонным поверхностям и разному типу грунта. Чтобы показать возможности робота, Rocos сняла отдельный ролик, в котором Spot помогает пасти овец.
А объясните, вот это всё прям реальные кейсы использования, или просто пиар и поддержка высоких технологий? Вот тут овец пасти явно же обычная собака экономически выгоднее, хоть и обучить её немного надо. Или вот там в Сингапуре парк патрулировать такую штуку отправили, не дешевле было бы полицейского на это направить?
Но и работает он эффективнее. В плане того, что сможет ли этот робот разнять пьяную драку? Вообще как-то в контакт с людьми вступать? Его же просто поломают, а он и сдачи дать не сможет. Этого робота ещё же и заряжать надо раз в полтора часа(даже меньше по времени), а стоит одна такая "собачка" как "хорошая машина".
Пока аккумуляторы не придумают нормальные то это пока бесполезная фигня
нук господа минусующие - поясните почему это не бесполезная фигня с акумами на 20 минут?)
Да это круто здорово, инновации, ИИ бла бла. Но всё упирается в акумы..
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