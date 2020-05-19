Это один из примеров использования робота в «сложной» местности.

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Создатель программного обеспечения для роботов из Новой Зеландии Rocos договорился о партнёрстве с Boston Dynamics. Компания поможет расширить функции робособаки Spot, в частности, добавить дистанционное управление и функцию корректировки задач в зависимости от ситуации.

Партнёры планируют использовать роботов для изучения неисследованных территорий, перемещения по опасной местности, сбора данных для 3D-визуализации и другой информации, которую можно получить с помощью сенсоров.

Роботы перспективны для бизнеса, например, сельского хозяйства, отмечают в Rocos: с их помощью фермеры могут собирать более точную информацию об урожае.