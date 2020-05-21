Теперь пользователи могут сразу разблокировать смартфон с помощью пароля без ожидания после неудачной попытки с помощью Face ID.
- Apple выпустила обновление iOS 13.5, которое упростит разблокировку смартфона по Face ID, если пользователь в медицинской маске. Об этом сообщает The Verge.
- Теперь пользователи могут сразу разблокировать смартфон с помощью пароля — для этого надо провести пальцем вверх из нижней части экрана. В предыдущих версиях iOS пользователям в маске приходилось ждать несколько секунд после неудачной попытки разблокировки с помощью Face ID, прежде чем iPhone позволит ввести пароль.
- В обновлении iOS 13.5 также поддерживается API для технологии Apple и Google для отслеживания заболевших Covid-19. Пользователи смогут использовать приложения, разработанные органами здравоохранения.
- Например, если владелец одного из смартфонов, подключённых к сервису, заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и контактировавшие с ним пользователи получат уведомление. В будущем партнёры планируют встроить технологию непосредственно в операционные системы своих устройств.
- Кроме того, iOS 13.5 позволит отключить автоматическое изменение размера окон в групповых звонках FaceTime.
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Тим Пазухин
то есть если мой айфон находится рядом с айфоном «возможно «заболевшего»», то ко мне прийдут очень скоро?
Всеволод ГригорьевТим
Не волнуйся, в РФ не работает эта функция)
Дмитрий Лебедев
А впрочем ничего нового
Dmitry Martemyanov
Николай Шелопугин
Неплохо
Yury Kotov
Не работает, кто пробовал?
rediska1114Yury
у меня работает уже давно, сижу на бете
Yury Kotovrediska1114
А всё разобрался, это сразу пароль даётся ввести