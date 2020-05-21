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Техника
Лиана Липанова
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Apple упростила разблокировку iPhone с Face ID пользователям в медицинских масках Материал редакции

Теперь пользователи могут сразу разблокировать смартфон с помощью пароля без ожидания после неудачной попытки с помощью Face ID.

  • Apple выпустила обновление iOS 13.5, которое упростит разблокировку смартфона по Face ID, если пользователь в медицинской маске. Об этом сообщает The Verge.
  • Теперь пользователи могут сразу разблокировать смартфон с помощью пароля — для этого надо провести пальцем вверх из нижней части экрана. В предыдущих версиях iOS пользователям в маске приходилось ждать несколько секунд после неудачной попытки разблокировки с помощью Face ID, прежде чем iPhone позволит ввести пароль.
  • В обновлении iOS 13.5 также поддерживается API для технологии Apple и Google для отслеживания заболевших Covid-19. Пользователи смогут использовать приложения, разработанные органами здравоохранения.
  • Например, если владелец одного из смартфонов, подключённых к сервису, заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и контактировавшие с ним пользователи получат уведомление. В будущем партнёры планируют встроить технологию непосредственно в операционные системы своих устройств.
  • Кроме того, iOS 13.5 позволит отключить автоматическое изменение размера окон в групповых звонках FaceTime.

#новость #apple

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Тим Пазухин

2

то есть если мой айфон находится рядом с айфоном «возможно «заболевшего»», то ко мне прийдут очень скоро?

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Всеволод Григорьев

Тим
7

Не волнуйся, в РФ не работает эта функция)

Ответить

Дмитрий Лебедев

3

А впрочем ничего нового

Ответить

Dmitry Martemyanov

2
Ответить

Николай Шелопугин

1

Неплохо

Ответить

Yury Kotov

0

Не работает, кто пробовал?

Ответить

rediska1114

Yury
1

у меня работает уже давно, сижу на бете

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Yury Kotov

rediska1114
1

А всё разобрался, это сразу пароль даётся ввести

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